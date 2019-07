eMAG Summer Sales – Sunt ultimele minute cu discounturi 40%. Preturi topite

eMAG Summer Sales se incheie dupa o saptamana cu preturi tinute sub cod rosu de reduceri.

eMAG Summer Sales – Lista completa a ofertelor cu discounturi mari poate fi consultata AICI.

eMAG Summer Sales este o promotie de vara, dupa cum ii spune si numele, care a topit pur si simplu preturile cu 40% la eMAG pentru produse din toate categoriile, timp de o saptamana. Sunt insa acum ultimele minute cu reduceri mari care rezista inca.

eMAG – Telefon mobil Allview P9 Energy Lite

Pentru ultimele minute de oferte am ales sa va prezentam preturile cu cele mai mari discounturi care ne-au atras atentia, iar una dintre oferte este cea pentru telefonul mobil Allview P9 Energy Lite care functioneaza cu doua cartele SIM, are o memorie generoasa de 32GB si foloseste functia 4G pentru conectare la internet rapid. Mai multe detalii si pretul cu 38% accesati URMATORUL LINK.

eMAG – Laptop HP 250 G5

O alta oferta foarte avantajoasa ce are un discount fabulos de mare, dar si o garantie de 12 luni inclusa este cea pentru laptopul produs de HP. Modelul 250 G5 e dotat cu un procesor Intel Core i5 ce are frecventa de 2.3 Ghz, 15.6 inch display si rezolutie pentru acesta de Full HD. Memoria laptopului este de 4GB si spatiu de stocare pentru muzica, filme si programe e de 500GB. Toate detaliile ofertei sunt AICI.

eMAG – Aparat foto DSLR Nikon D7100

Pentru cei pasionati, dar si pentru amatorii care vor sa se apuce serios de fotografie, aveti o ocazie unica de a prinde un aparat profesional la pret redus cu 29% de la eMAG. Aparatul are senzor de imagine de 24.1 mp si obiectiv inclus in oferta de 18-105mm VR. Oferta in stoc limitat poate fi gasita AICI.

eMAG – Set mobilier gradina

Nu doar electrocasnicele si electronicele au reduceri mari la eMAG in asemenea promotii, ci si acest set de mobilier de gradina de la Kring Napoli ce include o canapea, 2 scaune si masa cu suprafata din sticla. Mobilierul include si perne pentru scaune si canapea, structuraeste din otel rezistent, iar impletitura din care este facut mobilierul e din ratan. Pretul cu reducere record de 46% poate fi gasit la URMATORUL LINK.

eMAG – Tenisi albi SLIMSET Le Coq Sportif

Le Coq Sportif este un brand renumit pentru incaltaminte de cea mai buna calitate si in special pentru tenisi. Modelul care are mare reducere si devine foarte accesibil si pe care noi vi-l recomandam este complet alb cu accente gri Slimset S. Puteti vedea atat pretul cat si poze cu tenisii AICI.