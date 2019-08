eMAG Summer Crazy Days – Ultima sansa sa profiti de reducerile de pana la 40%

eMAG Summer Crazy Days se apropie de sfarsit dar inca au ramas disponibile multe oferte cu reduceri ce se apropie de 40%.

eMAG Summer Crazy Days – Lista tuturor ofertelor poate fi consultata AICI.

eMAG Summer Crazy Days se apropie cu pasi repezi de sfarsit, dar inca mai sunt disponibile o serie de reduceri semnificative. Am selectat si noi cateva dintre ele si merita sa le achizitionati pana nu se epuizeaza.

eMAG Summer Crazy Days – Laptop Asus

Prima oferta este cea pentru un laptop Asus foarte avantajos cu discount de 20%. Laptopul are procesor de ultima generatie Intel Core i5 ce are o frecventa de 2.3 Ghz Skylake. Display-ul laptopului este unul standard cu o diagonala de 15.6 inch, 4GB memorie si 1 TB spatiu de stocare. In plus, laptopul are si unitate optica dar si o placa video foarte performanta nVidia GeForce 940MX de 2GB. Puteti afla pretul AICI.

eMAG Summer Crazy Days – Sistem Desktop Asus

Sistemul Desktop Asus este si el o oferta foarte buna la eMAG Summer Crazy Days. Dektopul are o configuratie foarte buna, moderna si care face fata multor jocuri din generatia actuala. Calculatorul are procesor Intel Core i3 de 3.7 Ghz Skylake, 4GB memorie, 1TB spatiu de stocare, unitate optica de tip DVD-RW, placa video nVidia GeForce. Toate detaliile le gasiti AICI.

eMAG Summer Crazy Days – Telefon mobil Samsung N920 Galaxy Note 5

Continuam cu una dintre cele mai tari oferte aflate inca in stoc la eMAG. Este vorba despre telefonul mobil Samsung N 920 Galaxy Note, un telefon elegant si cu ecran foarte mare, aproape de tableta. Telefonul are in configuratia sa 32GB spatiu de stocare si functie 4G pentru viteze de transfer si internet de cea mai buna calitate. Pretul are o reducere record de 27% si poate fi gasit AICI.

eMAG Summer Crazy Days – Tableta Samsung Galaxy Tab E T 561

Tabletele Samsung sunt renumite pentru calitatea lor la un standard foarte inalt. Este si cazul acestui model cu display generos de 9.6 inch, procesor Quad Core de 1.3 Ghz care oferta navigare fara fluctuatii, 1.5 Gb RAM si un spatiu de stocare de 8GB. In plus, puteti conecta tableta la internet oriunde v-ati afla cu ajutorul tehnologiei 3G. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG Summer Crazy Days – Televizor LED Smart Samsung

Reducere de 30% si pentru acest televizor foarte bun de la Samsung. Televizorul are toate functiile Smart disponibile, poate fi conectat la internet si la dispozitivele mobile din locuinta voastra, diagonala ecranului sau este de 100cm si reda imagini impecabile la o rezolutie Full HD. Pretul sau il gasiti AICI.

eMAG Summer Crazy Days – Combina frigorifica Bosch

Si electrocasnicele au reduceri mari la eMAG, chiar printre cele mai mari din oferta. Frigiderul de la Bosch este o achizitie excelenta in aceasta perioada, beneficiaza de discount de 31% si calitatea sa este una imbatabila. Combina are functie Low Frost pentru a nu produce gheata, are congelator, doua usi si o capacitate totala de stocare de 309l. Clasa energetica din care face parte este A++ si are inaltime de 186cm. Pretul sau il gasiti AICI.

eMAG Summer Crazy Days – Masini de spalat rufe SLIM Beko

O reducere de 36% se aplica si masinii de spalat rufe Beko, modelul SLIM, adica ce are dimensiuni mult reduse pentru a fi cu usurinta depozitata si intr-o locuinta mica. Masina are capacitate de incarcare de 7kg, 1000 rpm si face parte din clasa energetica A+++. Oferta cu 36% reducere o gasiti AICI.

eMAG Summer Crazy Days – Aparat de aer conditionat Samsung

Au inceput deja sa apara temperaturile caniculare de vara asa ca este necesara achizitia unui aparat de aer conditionat cat mai avantajos dar si de calitate. Aparatul Samsung este unul foarte puternic cu 12000 BTU, face parte din clasa energetica A++ si poate fi usor controlat si comandat prin functia WIFI. In plus, aparatul de aer conditionat are si functie Easy Filter Plus Auto Clean si afisaj cu temperatura interioara a incaperii. Oferta o gasiti AICI.