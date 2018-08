eMAG Summer Crazy Days - Top 13 cele mai ieftine masini de spalat rufe. Reduceri de pana la 40%

eMAG Crazy Days este o promotie ce aduce o multime de reduceri pentru toate produsele de la eMAG, dar in special si pentru electrocasnicele mari

eMAG Crazy Days – Lista tuturor masinilor de spalat rufe aflate la lichidare de stoc poate fi consultata AICI.

eMAG Crazy Days are o multime de oferte foarte avantajoase pentru masinile de spalat rufe. Am selectat si noi 13 dintre acestea si vi le prezentam in detaliu, mai jos:

eMAG Crazy Days – Masina de spalat rufe SLIM Indesit

Incepem cu cea mai ieftina masina de spalat rufe din oferta Crazy Days de la eMAG, o masina care este produsa de Indesit si are dimensiuni reduse, fiind un model SLIM. Masina de spalat are o reducere de pret de 36%, 1000 RPM si capacitate de incarcare de 5kg, iar clasa energetica din care face parte este A+. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG Crazy Days – Masina de spalat Hansa

Continuam tot cu o masina foarte ieftina ce costa mult sub 1.000 de lei, de aceasta data produsa de Hansa, un brand de mare incredere pentru clienti. Masina are o capacitate de incarcare de 6kg, 1000 rotatii pe minut si face parte din clasa energetica A+. Pretul cu o reducere de 28% poate fi gasit AICI.

eMAG Crazy Days – Daewoo

Stoc limitat pentru acest model de masina de spalat rufe, produs de Daewoo. Masina are ca punct forte consumul foarte scazut de electricitate, facand parte din clasa energetica A++. Masina are o capacitate de umplere a cuvei cu pana la 6kg de rufe murdare si 1000 rpm. Pretul cu reducere de 22% poate fi gasit AICI.

eMAG Crazy Days – Masina de spalat rufe SLIM Beko

Continuam cu o oferta foarte avantajoasa ce are una dintre cele mai mari reduceri ale momentului: 36%. Masina este un model SLIM, produsa de Beko, are capacitate de incarcare de 6kg, 1000 RPM si face parte din clasa energetica A+++, avand un consum scazut de electricitate, dar si de apa si detergent. Oferta completa si detaliata o gasiti AICI.

eMAG Crazy Days – Masina de spalat rufe 6th Sense Whirlpool

Whirlpool este unul dintre cele mai renumite branduri care produc masini de spalat rufe, iar oferta din cadrul eMAG Crazy Days pentru acest model 6th Sense este una ce include un discount uluitor de 41%. Masina are 100- RPM, capacitate de incarcare cu 6kg si face parte din clasa energetica A++. In plus, masina de spalat rufe e dotata cu display LCD. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG Crazy Days – Masina de spalat Arctic

Produsa chiar in Romania, masina de spalat rufe de la Arctic este de o calitate excelenta, la un pret la fel de bun precum masinile produse in strainatate, dar cu capacitati chiar mai bune: 7kg capacitate de incarcare, 1000 RPM si clasa energetica A+++. Oferta include discount de 36% si poate fi gasita AICI.

eMAG Crazy Days – Masina SLIM Hotpoint

Reducere de 38% si pentru masina de spalat rufe de la Hotpoint. Acest model de masina este SLIM, adica are dimensiuni mult reduse si poate fi pozitionata cu usurinta intr-o locuinta cu spatiu restrans, sau o baie mica. Masina insa are capacitati uimitor de puternice pentru dimensiunile sale: 6kg capacitate de incarcare, 1200 RPM si face parte din clasa energetica A+++. Oferta cu 38% reducere poate fi gasita AICI.

eMAG Crazy Days – SLIM 6TH Sense Whirlpool

Aceasta masina de spalat rufe de la Whirlpool are latime de doar 45cm, insa are o capacitate de incarcare de 6kg, precum masinile de dimensiuni mult mai mari. In plus, masina are 1000 RPM, face parte din clasa energetica A+++ si pretul ei este redus cu 37% in acest moment. Consultati toate detaliile ofertei AICI.

eMAG Crazy Days – Masina de spalat rufe Star Light

Star Light este unul dintre brandurile renumite pentru preturile foarte avantajoase pe care le practica pentru electrocasnicele sale. Este si cazul acestei masini de spalat rufe cu capacitate mare de incarcare:7kg care costa cu 25% mai putin in cadrul promotiei Crazy Days. Masina face parte din clasa energetica A+++ si are o forta de centrifugare de 1400 rotatii pe minut si display LED care afiseaza programele si durata lor. Oferta pentru aceasta masina o gasiti AICI.

eMAG Crazy Days – Masina de spalat Heinner

Record pentru o masina de spalat rufe: capacitate de incarcare de 8kg. In plus, aceasta masina de spalat rufe de la Heinner este si economicoasa, facand parte din clasa energetica A+++, iar capacitatea de centrifugare este de 1400RPM. Masina de spalat rufe are o latime de 60cm si reducere de pret de 30%. Pretul il gasiti AICI.

eMAG Crazy Days – Gorenje

Putin peste 1.000 de lei costa si aceasta masina de spalat rufe de la Gorenje. Masina este de cea mai inalta calitate, are 1000 RPM, face parte din clasa energetica A++ si capacitatea sa de incarcare este de 6kg. Pretul masinii are un discount de 27% la Crazy Days si o puteti consulta AICI.

eMAG Crazy Days – Samsung Eco Bubble

Masina de spalat rufe SLIM Samsung Eco Bubble beneficiaza de o garantie de 2 ani de zile, foloseste tehnologie de cea mai inalta calitate de la Samsung, modelul este de dimensiuni mici si are o capacitate de incarcare de 6kg. Masina are 1000 RPM si face parte din clasa energetica A++. Pretul masinii cu reducere de 34% poate fi gasit AICI.

eMAG Crazy Days – Masina de spalat rufe Sharp

Ultima masina de spalat rufe pe care v-o prezentam are si cea mai mare reducere de pret, de 53%. Masina produsa de Sharp are capacitate de incarcare de pana la 9 kg rufe murdare, 1000 RPM si face parte din clasa energetica A+++. Masina e dotata cu functia Control Touch LCD si are o latime de 60cm. Pretul cu reducere de peste 50% poate fi gasit AICI.