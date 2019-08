eMAG Summer Crazy Days – Electrocasnice – 7 oferte Best Deals – reduceri de 40%

eMAG Summer Crazy Days are o multime de reduceri pentru produsele electrocasnice. DIscounturile au luat-o cu adevarat razna.

eMAG Summer Crazy Days – Lista completa cu ofertele BEST DEALS electrocasnice poate fi consultata AICI.

eMAG Summer Crazy Days este o promobile foarte avantajoasa si cu o multime de reduceri nebune. Noi ne-am concentrat pe ofertele de electrocasnice si nu mica ne-a fost mirarea sa gasim o multime de produse mai avantajoase ca niciodata. Va prezentam si voua 7 dintre cele mai bune oferte, unele dintre ele chiar cu 50% discount.

eMAG Summer Crazy Days – Combina frigorifica Arctic

Prima oferta pe care v-o prezentam este pentru combina frigorifica de la Arctic ce e dotata cu doua compartimente ce totalizeaza un spatiu de depozitare de 296l. Combina face parte din clasa energetica A+, are inaltime de 185cm si pretul e redus cu 41%. Oferta poate fi consultata AICI.

eMAG Summer Crazy Days – Combina frigorifica Samsung

Continuam cu o combina frigorifica foarte performanta si de cea mai buna calitate de la Samsung. Combina are doua usi, face parte din clasa energetica A+ si e dotata cu functia speciala No Frost pentru a pastra alimentele proaspete un timp indelungat. Spatiul de depozitare este de 367l si are o inaltime de 201cm. Culoarea frigiderului Samsung este grafit metalic si are un pret redus cu 39% pe care il gasiti AICI.

eMAG Summer Crazy Days – Masina de spalat rufe SLIM 6TH Sense Colours Whirlpool

O masina de spalat rufe de o calitate exceptionala ce are reducere de 40% chiar in aceasta perioada la eMAG. Masina este un model SLIM de la Whirlpool, adica are dimensiuni mult reduse, ideala pentru o baie mica. Masina are 1200 rotatii pe minut la centrifugare, capacitate de umplere a cuvei cu pana la 6kg rufe murdare, clasa energetica A+++ si un display de tip LCD pentru a afisa programele. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG Summer Crazy Days – Masina de spalat vase incorporabila Bosch

Continuam cu o masina de spalat vase incorporabila Bosch. Masina are capacitatea de a spala pana la 12 seturi de vase simultan, are 5 programe distincte de functionare si 3 functii speciale. Masina de spalat vase este economicoasa din punct de vedere al consumului de electricitate, facand parte din clasa energetica A++ si are o latime de 60 cm. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG Summer Crazy Days – Aspirator fara sac Philips

Trecem la o alta categorie de electrocasnice de aceasta data si va prezentam un aspirator ieftin si bun, dar si cu un discount de 40%. Aspiratorul de la Philips, modelul Power Pro Compact este prevazut fara sac, ceea ce face curatarea sa mult mai usoara, are un recipient de 1.5l, e dotat si cu tub telescopic metalic pentru a putea curata chiar si in cele mai indepartate colturi ale camerei. Aspiratorul are o putere de 1500 W, filtrul EPA 10 si un pret pe care il puteti consulta AICI.

eMAG Summer Crazy Days – Fier de calcat Tefal Ultimate Anti Calc

Una dintre cele mai mari reduceri de pret din promotia eMAG Summer Crazy Days le are chiar acest fier de clacat rufe de la Tefal. Modelul Ultimate Anti calc beneficiaza de discount de 45% si este un fier de calcat foarte performant, dotat cu talpa ultragliss diffusion si putere de 2600W. Toate detaliile le gasiti AICI.

eMAG Summer Crazy Days – Espressor manual DeLonghi

Probabil cel mai renumit producator de espressoare de cafea este DeLonghi, insa este cunoscut faptul ca electrocasnicele produse sunt destul de costisitoare la achizitie. Nu si in cazul espressorului manual DeLonghi de la eMAG care beneficiaza de o reducere de 53%, e dotat cu dispozitiv de spunare, are si sistem cappuccino si lucreaza la o presiune de 15bar. Rezervorul sau de apa este de 1 litru si are functie de oprire automata. Toate detaliile si pretul espressorului le gasiti AICI.