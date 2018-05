eMAG Stock Busters - Sunt ultimele ore de promotie cu reduceri de 50%

eMAG Stock Busters – Lichidari de stoc la cel mai mare retailer online din Romania. Promotia dureaza 3 zile si are o multime de reduceri de pana la 50%.

eMAG Stock Busters – Lista completa cu toate produsele aflate la lichidare de stoc poate fi consultata AICI.

eMAG Stock Busters este campania de lichidare de stocuri ce are loc in fiecare luna la cel mai mare retailer online din Romania. Preturile sunt scazute foarte mult, timp de 3 zile. Am ales si noi cateva produse pe care vi le recomandam, mai jos:

eMAG Stock Busters – Telefoane mobile, tablete si alte gadgeturi

Cea mai populara categorie de produse ce au reduceri de pana la 50% la eMAG Stock Busters este de departe aceasta, in principal datorita reducerilor la telefoanele mobile. Si DA, sunt vizate chiar si cele mai noi modele de telefoane mobile Samsung Galaxy S7, dar si cateva modele Apple. In plus, mai aveti o gama de tablete, smartwatch-uri si bratari fitness ce au reduceri, dar si huse si folii de telefoane, acumulatori externi si tot felul de accesorii. Pe toate le gasiti AICI.

eMAG Stock Busters – Laptopuri, IT, Birotica si papetarie

Continuam cu a doua categorie ce vizeaza reduceri de pana la 50%, cea a laptopurilor. Preturile laptopurilor incep de la sub 600 de lei si configuratia este una foarte buna pentru un model Allview care e dotat si cu Windows 10 cu licenta. In aceasta categorie, pe langa laptopuri mai gasiti si o serie de software-uri ce au reduceri, accesorii, configuratii puternice de desktop-uri, perifecire, imprimante, accesorii de retelistica si multe altele. Oferte sunt disponibile AICI.

eMAG Stock Busters – Televizoare, aparate foto, electronice si gaming

Continuam explorarea categoriillor de produse ce au reduceri de pret la jumatate si ajungem la ‘rafturile’ cu televizoare unde gasim o gama diversificata de modele, branduri, diagonala si rezolutii. Preturi incepand de la doar 400 de lei pentru televizoare foarte bune. Pe langa televizoare, se afla la lichidare de stoc si cateva modele de aparate foto DSLR si compacte, dar si videoproiectoare, casti, Home Cinema si multe altele. Merita sa consultati oferta AICI.

eMAG Stock Busters – Electrocasnice

Din start, aceasta categorie se imparte in doua categorii de produse ce sunt vizate in general de cumparatori. In primul rand electrocasnicele mari, de la frigidere, combine frigorifice, incorporabile, masini de spalat rufe si masini de spalat vase, aragazuri, toate acestea au reduceri consistente, probabil sunt cele mai avantajoase la lichidare de stoc, din toata promotia. Cea de-a doua categorie de produse care are si ea reduceri semnificative este cea a electrocasnicelor mici unde aveti discounturi medii, insa aveti produse foarte multe disponibile, de la aspiratoare, fiare si statii de calcat, mixere, blendere, roboti de bucatarie, esspressoare si multe multe alte aparate care va pot ajuta in bucatarie. Pe toate le gasiti AICI.

eMAG Stock Busters – Mobila, casa si carti

Articolele de mobilier de la eMAG trebuie sa recunoastem ca nu sunt foarte multe, insa aveti de unde alege produse de foarte buna calitate, iar cele care se afla acum la lichidare de stoc au reduceri de peste 40% in majoritatea cazurilor. Pe langa piesele de mobilier aveti insa o gama larga de lenjerii de pat, paturi, halate, saltele, perne, pilote si articole pentru bucatarie cum sunt cele pentru servirea mesei, disponibile la reduceri bune de tot. Aruncati o privire peste ofertele de AICI.

eMAG Stock Busters – Ingrijire personala, parfumuri si cosmetice

Desi categoria include produse atat pentru femei cat si pentru barbati, in general doamnele si domnisoarele sunt cele care fac cumparaturile de aici. Este vorba despre produse de ingrijire personala, de la parfumuri la produse de machiaj, unghii, ingrijirea parului, ingrijirea tenului si fetei, epilatoare, aparate de tuns si ras, placi, perii, ondulatoare si uscatoare de par. Pe toate le puteti vedea la reducere AICI.

eMAG Stock Busters – Jucarii si articole pentru copii

Este momentul ideal sa comandati jucariile pe care le veti face cadou de Ziua Copilului. Promotia de lichidare de stoc eMAG Stock Busters aduce reduceri de 50% pentru foarte multe jucarii pentru copii de toate varstele. In plus, gasiti in aceasta categorie si articole de sanatate, monitorizare pentru cei mici, dar si haine si rechizite scolare. Ofertele aflate la reducere pot fi gasite AICI.

eMAG Stock Busters – Auto, Bricolaj si petshop

Preturile anvelopelor au scazut foarte mult in aceasta perioada deoarece toata lumea si-a schimbat deja pneurile de vara si vanzarile sunt destul de scazute, asa ca este momentul ideal pentru o achizitie cu buget restrans. In plus, eMAG vine cu reduceri bune si pentru navigatii GPS si alte electronice auto. Ofertele sunt AICI.

eMAG Stock Busters – Fashion si Sport

Ultima categorie pe care v-o prezentam din promotia eMAG Stock Busters este pentru produsele de fashion. Aveti o gama larga de ceasuri barbatesti dar si de dama, genti, imbracaminte si incaltaminte, dar si biciclete, role, trotinete si echipamente de sport disponibile in oferta de AICI.

eMAG Stock Busters – Televizor LED Smart Samsung

Primul televizor pe care vi-l prezentam este produs de Samsung, un brand ce s-a impus pe piata electronicelor si electrocasnicelor din toata lumea. Acest televizor stabileste un adevarat record in materie de reduceri de pret la eMAG Stock Busters, avand discount de 54%. Diagonala sa e de 152cm, rezolutie 4K ULTRA HD, iar pretul poate fi gasit AICI.

eMAG Stock Busters – Smart Samsung

Continuam tot cu un model foarte avantajos de la Samsung. Acest model de televizor are diagonala de doar 100cm, ideal pentru dormitor de dimensiuni mici sau medii, insa calitatea imaginii este impecabila la rezolutia ce a mai buna de pe piata 4K ULTRA HD. Pretul televizorului cu reducere de 44% poate fi gasit AICI.

eMAG Stock Busters – Televizor Smart LG

Televizorul smart de la LG poate fi conectat la internet dar si la toate dispozitivele mobile ce se afla in locuinta ta. Televizorul are o diagonala generoasa de 139cm si reda imagini 4K ULTRA HD pe acest display impecabil.. Pretul are o reducere de aproape 50% si poate fi gasit AICI.

eMAG Stock Busters – Smart LG

Ultima oferta foarte avantajoasa pentru un televizor pe care v-o prezentam in cadrul acestui articol este pentru un model produs de Philips. Televizorul indeplineste toate functiile smart si poate fi conectat la internet, dar si la telefonul mobil sau tableta. In plus, acest TV are un display de tip LED, de foarte buna calitate si de dimensiuni generoase, avand o diagonala de 139cm. Rezolutia la care reda imaginile este 4k ultra hd. Pretul beneficiaza in cadrul promotiei eMAG Stock Busters de o reducere de 40% si poate fi gasit AICI.

eMAG Stock Busters – Aparat foto DSLR Canon EOS 1300 D

Este renumit faptul ca batalia intre aparatele foto de tip DSLR se duce intre brandurile producatoare Canon si Nikon. Incepem cu o oferta foarte buna de la Canon din cadrul promotiei eMAG Stock Busters pentru aparatul EOS 1300D BK, care vizeaza insa doar body-ul aparatului. Pretul beneficiaza si de discount, iar achizita poate fi facuta cu un buget chiar de sub 1.500 de lei, ceea ce este un record pentru acest model. Senzorul de imagine are 18mp. Oferta completa poate fi studiata AICI.

eMAG Stock Busters – DSLR Canon EOS 1200 D

Continuam tot cu un Canon care este practic chiar mai ieftin ca primul model prezentat. Are o reducere la fel de consistenta si un pret asemanator, insa Canon EOS 1200D vine la oferta cu tot cu un obiectiv EF-S 18-55MM DC III. Senzorul de imagine al aparatului este de 18mp, iar pretul poate fi gasit AICI.

eMAG Stock Busters – Laptop Lenovo IdeaPad 100

Primul model de laptop ce are reducere mare, de 22%, in cadrul eMAG Stock Busters si pe care vi-l recomandam cu toata increderea este aceste Lenovo IdeaPad 100 ce e dotat cu un procesor Intel Core i5 cu frecventa de 2.6 Ghz pe arhitectura Haswell. Laptopul are 15.6 inch display, 4GB memorie si 500 GB spatiu de stocare. In plus, e dotat si cu unitate optica de tip DVD-RW dar si placa video nVidia GeForce 920MX de 2GB. Pretul sau poate fi gasit AICI.

eMAG Stock Busters – Laptop Acer ES1

Continuam cautarile noastre pentru un laptop ideal ce costa pana la 2.000 de lei cu un model chiar mult mai ieftin de atat, dupa discountul de la eMAG Stock Busters de 13%. Laptopul are procesor Intel Core i3 de 2 ghz, de generatie noua, pe arhitectura Skylake. Ecranul este unul generos de 15.6 inch, 4GB memorie si 500 GB spatiu de stocare. In plus, laptopul vine cu sistemul de operare Linux preinstalat. Oferta poate fi consultata AICI.

eMAG Stock Busters – Laptop Dell Inspirion 3567

Dell este un brand renumit in productia de laptopuri, iar acest model este unul care se incadreaza perfect in bugetul de sub 2.000 de lei pe care ni-l dorim pentru un laptop puternic, ideal pentru munca dar si pentru gaming. Laptopul de la Dell are procesor Intel Core i5 cu o frecventa de 2.5 Ghz, arhitectura Kaby Lake, ecran de 15.6 inch, 4 GB memorie si spatiu de stocare de 500GB. Mai multe detalii si informatii gasiti AICI.

eMAG Stock Busters – Laptop Asus

Reducere importanta si pentru laptopul Asus cu o configuratie ideala pentru gaming: procesor Intel Core i5 de 2.3 Ghz, 15.6 inch display ce reda imagini impecabile la rezolutie Full HD, 4Gb memorie si un spatiu de stocare foarte generos de 1TB. Desigur, un laptop bun de gaming nu poate sa nu aiba o placa video performanta: nVidia GeForce 920M de 2GB. Pretul cu 14% discount de la eMAG Stock Busters poate fi gasit AICI.

eMAG Stock Busters – HP 250 G5

Laptopurile de la HP sunt renumite pentru calitatea lor dar si pretul uneori ceva mai ridicat, in raport cu aceasta calitate. De data asta avem o reducere de la eMAG Stock Busters de 30% care duce configuratia urmatorului laptop HP la un pret sub 2.000 de lei, perfect pentru bugetul pe care noi ni l-am propus. Laptopul are procesor Intel Core i5 de 2.3 Ghz Skylake, 15.6 inch display, rezolutie Full HD, 4GB memorie, 1TB spatiu de stocare, unitate optica de tip DVD-RW si placa video AMD Radeon R5. Mai multe detalii gasiti AICI.

eMAG Stock Busters telefoane mobile – iPhone 7 Plus

Primul telefon mobil pe care vi-l prezentam din cadrul promotiei eMAG Stock Busters este chiar cel mai performant de la Apple: iPhon 7 Plus. Are ecranul mai mare fata de precedentele modele, iar oferta pentru culoarea Gold este cea mai avantajoasa in acest moment. Memoria sa este de doar 32GB insa pretul beneficiaza de un discount de 10% pe care il gasiti AICI.

eMAG Stock Busters telefoane mobile – Apple iPhone 7

Trecem la modelul simplu de Apple iPhone 7, culoarea Black care vine cu pretul cel mai bun pentru acest model, la eMAG. Telefonul costa putin peste 3.000 de lei, beneficiaza de discount de 10% si are memorie de 32 GB pe care puteti stoca suficiente aplicatii, fotografii si muzica. Oferta o gasiti AICI.

eMAG Stock Busters telefoane mobile – Samsung Galaxy S7 Edge

Trecem la brandul Samsung care desi a avut numeroase probleme in ultima perioada, probleme care au vizat alte modele de telefoane, au o reducere incredibila de 27% pentru telefonul Samsung Galaxy S7 Edge care este foarte avantajos. Telefonul are designul deosebit cu care deja v-ati obisnuit, marginile frumos rotunjite ce ofera un acces la meniu mult mai facil. Modelul pe care noi vi-l recomandam are o memorie de 32GB, functie 4G si culoare Black. Oferta o gasiti AICI.

eMAG Stock Busters telefoane mobile – Samsung Galaxy S7

Si modelul simplu S7 are o reducere de 23% in cadrul promotiei de lichidare de stocuri eMAG Stock Busters. Acest telefon mobil difera de modelul precedent prin marginile care nu sunt rotunjite insa prezinta aceiasi calitate impecabila a tehnologiei. Telefonul are memorie de doar 32GB si pretul poate fi gasit AICI.

eMAG Stock Busters – Samsung Galaxy Note 5

Daca preferati un ecran mare pentru telefonul mobil, care sa va ofere posibilitatea chiar sa lucrati, sa deschideti tablete largi, sa navigati pe internet cu multa usurinta, va recomandam oferta exceenta pentru Samsung N920 Galaxy Note 5 cu memorie de 32GB. Pretul e redus cu 27% si poate fi gasit AICI.

eMAG Stock Busters telefoane mobile – Apple iPhone SE

iPhone SE a fost fabricat special pentru a fi cel mai ieftin iPhone cu tehnologie actuala. Desigur ca pentru a ajunge la acest pret s-au facut anumite compromisuri care insa nu afecteaza calitatea produsului final. Iphone S3 are acum si o reducere de 7% de la eMAG, memoria sa este de 32GB si are functie 4G pentru transfer de date si internet de mare viteza. Consultati oferta in detaliu AICI.

eMAG Stock Busters – Samsung Galay S6 Edge

Ultima oferta pe care v-o prezentam este pentru telefonul mobil Samsung Galaxy S6 Edge. Telefonul are un pret incredibil de scazut tocmai pentru ca nu mai este varf de gama, dupa aparitia modelelor S7 si S8. Aceste modele au fost insa lansate la scurta vreme unul dupa altul, astfel ca tehnologia de pe S6 Edge este inca foarte actuala, competitiva cu cele mai noi modele de telefoane de la alte branduri. S6 a ajuns sa coste sub 2.000 de lei dupa reducerea de 33% la eMAG Stock Busters. Oferta poate fi gasita AICI.

Reduceri eMAG – Frigider SIde by Side Beko

Frigiderele de acest tip, side by side, sunt foarte apreciate si din ce in ce mai cautate de catre clientii eMAG pentru ca au preturi bune, sunt spatioase si arata spectaculos in orice bucatarie. Noi va recomandam pretul foarte bun pentru frigiderul de la Beko ce face parte din clasa energetica A+, are inaltime de 182cm, functie NeoFrost si e dotat cu dozator de apa. Exteriorul frigiderului e din inox. Toate detaliile si pretul cu 29% reducere pot fi gasite AICI.

Reduceri eMAG – Masina de spalat rufe Hotpoint

Hotpoint este un producator renumit pentru preturile foarte bune pe care le practica, dar si pentru calitatea produselor. Ambele calitati se regasesc si in oferta pentru masina de spalat rufe Hotpoint care face parte din clasa energetica A+++, are o capacitate de umplere a cuvei de 7kg si 1400 rpm. Oferta completa poate fi gasita AICI.

Reduceri eMAG – Masina de spalat vase incorporabila Whirlpool

Una dintre cele mai mari reduceri de pret dintre toate ofertele promotiei Stock Busters de la eMAG este cea pentru masina de spalat vase incorporabila de la Whirlpool care poate fi usor integrata in mobilierul de bucatarie. Masina are 10 programe disponibile, poate spala pana la 14 seturi de vase deodata, face parte din clasa energetica A++ si are o latime de 60cm. Oferta completa cu reducere de 45% poate fi gasita AICI.

Reduceri eMAG – Aragaz electric Hansa

O solutie foarte buna pentru o bucatarie poate fi aragazul electric de la Hansa. Acest aragaz e dotat cu 4 zone de gatit, cuptor electric, clasa energetica A si o latime de doar 50 cm. Oferta vine cu reducere eMAG de 36% si poate fi gasita AICI.

Reduceri eMAG – Masina de spalat rufe Samsung

Ultima oferta pe care v-o recomandam in cadrul acestui articol este pentru o masina de spalat rufe extrem de performanta. Masina are functii speciale precum Quick Drive, addwash pentru a adauga rufe si pe parcursul unui ciclu de spalare, eco bubble, motor digital Invertar, functie smart control, dar si o capacitate de umplere a cuvei foarte generoasa de 8kg si o forta de centrifugare de 1400 RPM. Masina de spalat rufe este una foarte economicoasa, facand parte din clasa energetica A+++. Oferta detaliata poate fi gasita AICI.