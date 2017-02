eMAG Stock Busters – Samsung Galaxy si iPhone la lichidare de stoc. Ce preturi au

eMAG Stock Busters este cea mai mare promotie de lichidare de stocuri pe care retailerul online o desfasoara aproape in fiecare luna.

eMAG Stock Busters – Lista cu toate telefoanele mobile aflate la lichidare de stoc poate fi consultata AICI.

eMAG Stock Busters este o promotie uriasa cu produse aflate la lichidare de stoc. Pentru acest articol noi ne concentram doar pe ofertele telefoanelor mobile care au reduceri mari si se afla la lichidare de stoc. Am selectat 7 oferte imbatabile si care cu siguranta se vor epuiza primele pentru ca au preturi reduse cu pana la 50%.

eMAG Stock Busters – Samsung Galaxy S7 Edge

Prima oferta pe care v-o prezentam are o reducere de 23% si telefonul este unul exceptional: Samsung Galaxy S7 Edge. Practic, acest model de telefon mobil este varful absolut de gama al celor de la Samsung. Telefonul cel mai ieftin e dotat cu memorie de doar 32GB care este insa suficienta pentru a stoca sute de aplicatii, fotografii si filmari pe telefon. In plus, designul telefonului este unul special, cu marginile rotunjite si acces facil la meniu si are si functia 4G pentru transfer de date si internet de mare viteza. Pretul la reducere poate fi gasit AICI.

eMAG Stock Busters – Telefon mobil Apple iPhone SE

Trecem la concurentul direct al celor de la Samsung, este vorba despre Apple. Cea mai avantajoasa oferta aflata la lichidare de stoc dintre telefoanele de foarte buna calitate de la Apple este cea pentru iPhone SE. Acest model de telefon mobil a fost conceput special pentru a oferi acces cu un buget mult restrans la cea mai inalta si mai noua calitate a produselor Apple. Telefonul are 16gb memorie si functie 4G. Pretul poate fi vazut AICI.

eMAG Stock Busters – Telefon Allview P5 Pro

Chiar daca nu ati auzit pana acum de acest model de telefon mobil, o sa va surprinda garantat calitatea sa si pretul: Telefonul este produs chiar in Romania, are capacitate de a administra doua cartele SIM deodata, memoria sa este de 8GB si are functie 4G. In plus, teefonul are un ecran cu diagonala de 4.5 inch pe care reda imagini la rezolutie 854x480px, procesorul este un 4core si sistemul de operare Android 5.1. Telefonul mai e dotat cu o camera foto de buna calitate de 5MP. Pretul cu reducere de 44% poate fi gasit AICI.

eMAG Stock Busters – Huawei Y6II

Tot un telefon mai putin cunoscut este si modelul Y6II de la Huawei, un producator renumit insa pentru calitatea electronicelor sale. Telefonul are 16GB memorie, functie 4G pentru internet de mare viteza si o reducere de 24%. Oferta o gasiti AICI.

eMAG Stock Busters – Telefon Asus ZenFone Zoom

Reducere de 49%, record absolut pentru un telefon mobil, pentru modelul Asus ZenFone Zoom, un telefon comparabil cu toate modelele de tip ale momentului. Telefonul are memorie foarte generoasa de 64GB, functie 4G si culoare Pure Black. Toate detaliile despre acest telefon le gasiti AICI.

eMAG Stock Busters – HTC Desire 10 Lifestyle

Acest telefon mobil are un contur auriu metalic, cu contrast puternic ce evidentiaza si defineste elegant finisajul mat al aparatului. Partea frontala realizata complet din sticla iti permite sa te bucuri de o experienta de vizualizare mai uniforma, in culori vii. Telefonul nu impresioneaza doar prin aspec ci si prin calitate, are 16GB memorie si functie 4G, dar si prin pretul redus cu 28% pe care il gasiti AICI.

eMAG Stock Busters – Alcatel Onetouch Go Play

Ultimul telefon mobil pe care vi-l recomandam se afla deja in stoc limitat si pretul sau este redus cu 40% in acest moment. Alcatel Onetouch go play este un telefon renumit, are 8GB memorie si functie 4G si foloseste sistemul de operare Android. Toate detaliile despre acest telefon le gasesti AICI.