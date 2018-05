eMAG Stock Busters – Rupe preturile in doua si le lasa injumatatite – Cea mai puternica lichidare

eMAG Stock Busters este una dintre cele mai cunoscute promotii de lichidare de stoc a celui mai mare retailer online din Romania. Promotia nu se dezminte nici de aceasta data si vine cu 50% reduceri pentru mii de produse.

eMAG Stock Busters – Lista completa a celor mai importante reduceri de pana la 50% poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG a dat startul promotiei Stock Busters, una dintre cele mai importante si cele mai mari promotii de lichidare de stocuri. Nici de aceasta data nu o sa fiti dezamagiti de ceea ce gasiti printre stocurile celor de la eMAG. O multime de produse au reduceri ce ating chiar si pragul psihologic de 50% la reducere.

eMAG Stock Busters – Telefoane, tablete si gadgeturi

Mii de telefoane mobile dar si tablete si gadgeturi au reduceri importante. Gasesti o categorie de Best Deals cu cele mai bune telefoane si cele mai bune preturi, dar si subcategorii de acumulatori externi, accesorii telefoane mobile, tablete, smartwathc si bratari fitness, incarcatoare, cabluri si suporturi auto, ochelari vr, huse si folii telefoane, smart home, vr si app enabled, accesorii tablete, accesorii smartwach si bratari fitness si multe altele. Pe toate le poti vedea AICI.

eMAG Stock Busters – Laptopuri , IT, birotica si papetarie

Trecem la o alta categorie, poate nu la fel de populara precum cea a telefoanelor mobile, dar cu reduceri chiar mai consistente pentru cei care vor sa le vaneze cu adevarat. Vorbim in primul rand despre laptopurile cu configuratie senzationala, ideale pentru gaming, dar si accesorii, desktop pc, monitoare, gaming pc, periferice pc, periferice gaming, imprimante si chiar scannere, retelistica, ups-uri, software si produse de birotica si papetarie. Pe toate le gasiti la un loc in categoria de AICI.

eMAG Stock Busters – Televizoare, electronice, auto si gaming

Continuam explorarea celor mai bune oferte de la lichidare de stoc enorma la care isi supune produsele magazinul online eMAG si gasim o impresionanta categorie pentru televizoare si alte electronice. De la accesorii tv la videoproiectoare si accesorii, home cinema, audio hifi, ebook readere, audo portabile, foto video, gaming, anvelope, navigatii gps si electronice auto, accesorii si intretinere auto, vehicule eletrice, filme si muzica, tot ce altceva iti trece prin minte din aceasta categorie poate fi gasit AICI.

eMAG Stock Busters – Electrocasnice mari si climatizare

Depasim categoriile de electronice si ajungem la electrocasnicele mari care sunt atat de utile in orice locuinta. E important sa alegeti produse care va ajuta cu adevarat si va usureaza munca, tocmai de asta va recomandam masini de spalat rufe si masini de spalat vase la preturi senzationale de la eMAG. Categoria de electrocasnice mari si climatizare cuprinde si o rubrica de best deals cu preturi cu reduceri de 50%, dar si oferte pentru combine frigorifice, frigidere side by side, frigidere clasice, lazi frigorifice si congelatoare, masini de spalat rufe de pana la 7kg dar si peste, masini de spalat rufe cu uscator, uscatoare de rufe separate, incorporabile, masini de spalat vase desigur, dar si aragazuri, hote si cuptoare cu microunde. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG Stock Busters – Electrocasnice mici

Or fi ele doar niste electrocasnice mici, insa ofertele lor te fac sa intorci capul dupa ele si sa le vrei chiar acum. Reducerile sunt mai mari, parca disproportional cu marimea acestor electrocasnice. De la aspiratoare fara sac sau cu sac, aspiratoare verticale, de mana, cu spalare dar si multifunctionale, pana la fiare de calcat, espressoare, storcatoare, blendere si tocatoare, roboti de bucatarie, masini de tocat, mixere, electrocasnice pentru micul dejun, dar si aparate de gatit, pe toate le gasiti AICI.

eMAG Stock Busters – Mobila si casa

Iata ca nu doar ofertele clasice de la eMAG au preturi mici in perioada lichidarilor de stoc, ci si produse mai putin conventionale pe care te astepti mai putin sa le gasesti pe eMAG, cum ar fi mobilierul de casa, de birou, saltele, perne si pilote, lenjerii de pat, paturi, halate, articole pentru bucatarie, pentru servirea mesei, detergenti si produse de intretinerea casei, seturi de curatenie, mopuri si galeti, mese de calcat si uscatoare de rufe, mobilier si accesorii de gradina, covoare si decoratiuni. Toate sunt listate AICI.

eMAG Stock Busters – Ingrijire persoanal, parfumuri si cosmetice

Trecem la oferte mai fine, produse de o calitate desavarsita pe care le gasesti rar la asemenea preturi. Vorbim despre parfumuri pentru femei si barbati, produse de ingrijirea parului si hairstyling, machiaj si unghii, ingrijirea tenului si a fetei, igiena si ingrijirea corpului, ingrijirea barbatilor, dar si epilatoare, aparate de tuns si ras, placi, perii, ondulatoare si uscatoare de par, igiena dentara si articole de sanatate si wellness, toate la lichidare de stoc. Lista produselor cu reduceri de pana la 50% este accesibila AICI.

eMAG Stock Busters – Bricolaj si petshop

Poate o alaturare ciudata in aceasta categorie, insa ce mai conteaza atunci cand toate produsele au un singur lucru in comun: reduceri mari si foarte mari ce pot atinge cota de 50% la eMAG. Gasiti printre altele in categoria de bricolaj si petshop produse de gradinarit, unelte electrice, echipamente electrice si scule si unelte, produse sanitare si de iluminat, dar si electrice, hrana petshop si accesorii petshop. Vedeti imagini si preturi cu produsele AICI.

eMAG Stock Busters – Jucarii, articole pentru copii dar si carti

O categorie ignorata de multi consumatori este cea a jucariilor si articolelor pentru copii, deoarece cei mai multi sunt obisnuiti sa nu faca online aceste cumparaturi. Este o mare greseala sa nu cumparati online produse cum ar fi scutelece si cosmeticele pentru copii, hrana si accesorii hranire, scaune auto si carucioare, produse pentru camera copilului, articole de sanatate si monitorizare, casute si spatii de joaca, biciclete, triciclete si vehicule, jucarii de bebelusi, seturi de constructii, papusi, plusuri si masinute, jocuri de societate si puzzle. Toate au reduceri mult mai mari decat gasiti in magazine. Va puteti convinge de spusele noastre vazand lista cu preturi de AICI.

eMAG Stock Busters – Fashion Sport

Ultima categorie de produse aflate la lichidare de stoc la eMAG pe care v-o prezentam este cea de fashion si sport. Pe partea de fashion gasiti o multime de ceasuri, genti si accesorii pentru barbati si pentru femei, dar si imbracaminte si incaltaminte. La categoria de sport gasiti pe langa imbracaminte si incaltaminte sport pentru adulti si pentru copii si o multime de trolere, rucsacuri si genti, biciclete, trotinete si skateboard, dar si produse de camping sau de sporturi de exterior. Ofertele sunt listate in ordine AICI.