eMAG Stock Busters – Ramai cu gura cascata la preturile acestor 5 telefoane mobile la lichidare

eMAG Stock Busters dureaza trei zile si trei nopti si vine cu preturi ca-n basme. 50% reducere pentru o multime de produse. Oferte foarte bune au si cele mai puternice telefoane mobile.

eMAG Stock Busters – Lista cu toate telefoanele mobile aflate la reduceri de pana la 50% poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG Stock Busters este o promotie foarte cunoscuta de toti clientii fideli ai celui mai mare retailer online din Romania, care este eMAG. La intervale regulate de timp, cei de la eMAG vin cu cate o reducere masiva de preturi pentru produsele aflate la lichidare de stoc, lucru foarte avantajos pentru clienti, dar si pentru magazinul care isi elibereaza stocurile. Toata lumea profita, insa noi va ajutam sa navigati mai usor printre miile de oferte. V-am pregatit 5 oferte best deals pentru telefoane mobile performante si foarte ieftine.

eMAG Stock Busters – Telefon mobil Huawei MATE 10 Pro

E imposibil sa nu fi auzit pana acum despre telefonul mobil Huawei Mate 10 Pro pentru ca este foarte titrat tocmai pentru calitatile sale. Desi nu le egaleaza la popularitate inca pe modelele cele mai bune de la Apple si Samsung, la tehnologie este la acelasi nivel. Huawei Mate 10 Pro are functie de dual sim, 128GB spatiu de stocare si functie 4G. Oferta include o garantie de 24 de luni care poate fi extinsa, dar si un pret mult redus pe care il gasiti AICI.

Telefon Samsung Galaxy S8 la eMAG Stock Busters

O oferta senzationala aflata la lichidare de stoc la eMAG este cea pentru unul dintre cele mai populare telefoane mobile. Pretul a scazut dramatic mai ales dupa aparitia noului S9, insa Samsung Galaxy S8 are inca tehnologie foarte actuala. Oferta de la Stock Busters eMAG include o reducere de pret de 26%, are 64GB spatiu de stocare si functie 4G. Oferta detaliata cu aproape 1.000 de lei reducere poate fi gasita AICI.

Stock Busters la eMAG – Biaomi Redmi 5 plus

Am decis sa nu va prezentam doar telefoane mobile pentru care e necesara o investitie majora, ci si unele mai ieftine dar cu tehnologie foarte buna. Un exemplu excelent este Xiaomi Redmi 5 plus care desi este produsul unui brand mai putin cunoscut si popular, are functie Dual SIM, 64GB spatiu de stocare, functie 4G si toate facilitatile pe care le are si un telefon mai titrat. Oferta la lichidare de stoc de la eMAG include un discount de 21% SI POATE FI gasita AICI.

Allview X3 SOUL Plus la lichidare de stoc eMAG Stock Busters

Ramanem tot in zona telefoanelor mobile foarte ieftine si puternice si gasim probabil cea mai buna afacere din toata promotia. E vorba de un Allview X3 Soul Plus care spre surprinderea multora e produs chiar in Romania si e de o calitate foarte buna, are si pret minim posibil si o configuratie cu care o sa va impresioneze: Telefonul are dual sim, 32GB memorie, functie 4G pentru internet si transfer de date de mare viteza, un ecran de 5.5 inch full hd, doua camere foto de 13mp si 8mp, dar si o memorie excelenta de 4GB RAM. Oferta include un discount imens de 46% pe care il gasiti AICI.

eMAG Stock Busters – Telefon mobil Samsung Galaxy A8

Incheiem cu o oferta foarte interesanta pentru un telefon mobil Galaxy A8 de la Samsung. Acest telefon are o oferta ceva mai speciala de la eMAG in cadrul promotiei de lichidare de stocuri Stock Busters: Telefonul vine cu un discount consistent de 32%, dar si cu un cadou special. Gadgetul are un spatiu de stocare pentru muzica, aplicatii, fotografii si filmari de 32GB si foloseste si functia 4G pentru internet de mare viteza oriunde te-ai afla. Detaliile le gasesti AICI.