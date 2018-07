eMAG Stock Busters – iPhone, Samsung Galaxy, Huawei si LG au preturi surpriza la lichidare de stoc

eMAG Stock Busters este promotia de lichidari de stocuri de la eMAG care vine cu reduceri de pana la 50% timp de 3 zile si 3 nopti, precum in povesti.

eMAG Stock Busters – Oferta detaliata a telefoanelor mobile ce au preturi reduse pana la 50% poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG Stock Busters este una dintre cele mai importante campanii de reduceri pe care le desfasoara cel mai mare retailer online. Azi a inceput promotia care va dura 3 zile si aduce record de reduceri: 50% pentru foarte multe articole. Sunt puse in vanzare 50.000 de articole la reducere, asadar aveti de unde alege, iar noi va facem munca si mai usoara si va recomandam 5 dintre cele mai bune oferte de telefoane mobile care exista pe piata.

eMAG Stock Busters – Telefon mobil Apple iPhone 7 Plus

Prima oferta importanta pe care v-o recomandam este pentru telefonul mobil Apple iPhone 7 Plus. Telefonul este unul de exceptie, cu un ecran mai mare fata de modelul precedent, design foarte placut, incheiat cu rotunjimi delicate. Modelul care se afla la lichidare de stoc la eMAG este cel cu memorie de 256gb si de culoare Rose Gold, insa discountul de care dispune este unul impresionant de 24%. In plus primit cadou ceva special. Oferta completa si detaliata poate fi consultata AICI.

eMAG Stock Busters – Samsung Galaxy Note 8

O oferta speciala este cea pentru telefonul mobil Samsung Galaxy Note 8 care e mult mai mare fata de ‚rudele’ din familia Galaxy. In plus, telefonul e dotat si cu Stylus pentru a naviga printre paginile de internet sau printre documentele word, xml sau de alt tip pe care le utilizati la munca. E printre cele mai bune telefoane mobile din lume care s-au produs vreodata, are functie dual sim, memorie de 64GB si functie 4G. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG Stock Busters – Telefon iPhone 8

Mult ravnitul telefon mobil iPhone 8 a inregistrat printre cele mai mari vanzari dintre toate modele de la Apple si acum poate fi achizitionat si cu discount de 14% la lichidare de stoc in cadrul emAG. Acest telefon are memorie de 256GB, suficient pentru a stoca o multime de muzica, aplicatii, fotografii si filmari dar chiar si filme intregi pe care le puteti viziona pe ecranul impecabil. Oferta de lichidare de stoc de la eMAG pentru iPhone o gasiti AICI.

eMAG Stock Busters – Telefon mobil Huawei Mate 10 Pro

Continuam sa va recomandam telefoane bune si foarte bune, iar Huawei Mate 10 Pro este unul de exceptie. Iata ca exista tehnologie la fel de puternica si in afara telefoanelor produse de Samsung si Apple. Huawei Mate 10 Pro est eun concurent imbatabil la varful clasamentelor celor maibune telefoane, are functie Dual sim, 128GB spatiu de stocare, functie 4G pentru transfer de date si internet de mare viteza, iar designul este Titanium Grey. Oferta are reducere de 8% si poate fi gasita AICI.

eMAG Stock Busters – LG

Ultima oferta este una mai ieftina decat cele prezentate mai devreme, dar care faca fata tehnologiilor moderne. Nu exista aplicatie pe care sa nu o puteti instala pe noul LG V30 Moroccan Blue cu un aspect exterior foarte placut, margini rotunjite, dimensiuni reduse, la fel ca si pretul. Telefonul are o memorie de 64GB si functie 4G. Oferta completa cu reducere de 33% de la eMAG poate fi gasita AICI.