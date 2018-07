eMAG Stock Busters – Electrocasnice mari, reduceri si mai mari!

eMAG Stock Busters este o promotie importanta de lichidare de stocuri a celui mai mare retailer online din Romania. Ofertele tin timp de 4 zile si 4 nopti.

eMAG Stock Busters – Toate ofertele aflate la lichidare de stoc pot fi consultate accesand URMATORUL LINK.

eMAG a dat startul astazi promotiei Stock Busters, o promotie de lichidare de stocuri ce dureaza 4 zile. Ofertele includ discounturi de pana la 50%. Noi ne-am concentrat spre ofertele de electrocasnice mari si recunoastem ca am fost impresionati de ceea ce am gasit. Preturi mai mici ca niciodata.

eMAG Stock Busters – Masina de spalat rufe Whirlpool

Prima oferta pe care v-o recomandam este pentru o masina de spalat rufe foarte performanta ce costa sub 1.000 de lei, deci poate fi achizitionata cu un buget mediu, iar raportul calitate/pret e unul extrem de avantajos. Masina de la Whirlpool face parte din clasa energetia A+++, are capacitate de umplere a cuvei cu pana la 6kg rufe murdare, 1200 RPM si are si functie 6th sense colours. Oferta include un discount de 34% pe care il gasiti AICI.

eMAG Stock Busters – Combina frigorifica Hansa

eMAG Stock Busters vine cu o oferta excelenta de lichidare de stoc pentru o combina frigorifica performanta de la Hansa. Aceasta combina are reducere de pret de 47%, un adevarat record pentru acest produs. Combina face parte din clasa enegetica A+, are congelator, e dotata cu doua usi, iar volumul de depozitare pentru alimente este de 293l. Combina are inaltime de 185cm, iar discountul de 47% poate fi gasit AICI.

eMAG Stock Busters – Side by side Beko

Trecem la un alt capitol de reduceri, frigiderele de tip side by side care sunt cele mai cautate acum. Modelul pe care noi il recomandam este de departe cel mai avantajos si de buna calitate. Frigiderul side by Side de la Beko face parte din clasa energetica A+, are inaltime de 179cm si un volum de depozitare pentru alimente de 544l. Oferta completa include un discount de 38% care poate fi gasit AICI.

eMAG Stock Busters – Masina de spalat vase incorporabila WHirlpool

Desi la noi in tara bucatariile sunt in foarte mica proportie dotate cu masina de spalat, noi va recomandam un asemenea produs electrocasnic la pret avantajos. Masina de spalat vase de la Whirlpool este foarte buna, beneficiaza de transport gratuit la achizitionare, este incorporabila in mobilierul de bucatarie si are o latime de doar 45cm, fiind model SLIM. Capacitatea masinii este de a spala pana la 10 seturi simultan si are 6 programe diferite, iar clasa energetica din care face parte este A+. Oferta detaliata si discountul de 31% pot fi gasite AICI.

eMAG Stock Busters – Aragaz Hansa

O ultima oferta de electrocasnic mare pe care o recomandam este cea pentru aragazul Hansa. Aragazul este unul electric, functioneaza cu 4 arzatoare, cuptor electric, functie de grill, latime de 60cm standard si o reducere impresionanta si rar intalnita de 45%. Oferta detaliata poate fi gasita AICI.