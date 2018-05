eMAG Stock Busters – Destept sa fii, noroc sa ai de televizoare asa inteligente si ieftine la lichid

eMAG Stock Busters are oferte foarte inteligente la televizoare si mai inteligente. Tot ce trebuie sa faci e sa te uiti peste ofertele astea si o sa intelegi imediat despre ce oportunitate e vorba.

eMAG Stock Busters – Lista cu toate modelele de televizoare cu preturi inteligent de mici poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG are timp de trei zile si trei nopti super promotia Stock Busters care este o promotie de lichidare de stocuri, asa ca preturile sunt reduse cu pana la 50%. Printre miile de oferte scoase de cei de la eMAG pe piata, gasim si cateva foarte bune pentru televizoare inteligente si cu ecrane ce redau imagini impecabile. Am selectat si noi 5 dintre aceste oferte si speram sa va convingem ca e momentul ideal sa faceti o asemenea achizitie inteligenta.

eMAG Stock Busters – Televizor LED Smart Samsung

Prima oferta e una care are tot ce ai putea sa-ti doresti de la un televizor cu ecran de 100cm. Acest televizor e super inteligent, poate fi conectat la internet, la Netflix dar si la HBO Go, are reducere de 22% din pret si reda imagini 4K ULTRA HD. Serios, ce ai putea sa-ti doresti mai mult de la un televizor? Oferta o gasesti AICI.

Televizor LED Philips

In mod surprinzator, va recomandam in continuare un televizor ceva mai mare decat precedentul din oferta eMAG, dar ce costa chiar mult mai putin. E posibil asa ceva doar la eMAG Stock Busters. Televizorul de la Philips este un model cu ecran de foarte buna calitate LED, cu o diagonala de 108cm si rezolutie FULL HD. Oferta completa poate fi gasita AICI.

Televizor Horizon la Stock Busters eMAG

47% discount pentru televizorul Horizon la Stock Busters de la eMAG. Ai citit bine, este chiar 47% reducere pentru un televizor cu rezolutia cea mai puternica de pe piata: 4k ultra hd si o diagonala generoasa de 108cm. Televizorul are conectivitate ci+ dar si hdmi si multe alte functii speciale si foarte avantajoase. Pretul televizorului depaseste cu putin 1.000 de lei asa ca poate fi achizitionat cu un buget foarte restrans. Oferta detaliata si cu o garantie inclusa de 36 de luni poate fi gasita AICI.

Stock Busters – Televizor NEI de la eMAG

Continuam cu o oferta tot de la un brand mai putin cunsscut dar care aduce preturi exceptional de mici, plus reducerile consistente de 33% de la eMAG in cadrul promotiei Stock Busters. Acest televizor are si un ecran imens de 139cm si rezolutie FULL HD. Oferta detaliata poate fi gasita AICI.

eMAG Stock Busters – Panasonic

Ultima oferta din promotia eMAG Stock Busters pe care v-o recomandam in acest articol este pentru un televizor foarte avantajos ce costa in mod miraculos sub 2.000 de lei. Televizorul are ecran LED, are toate functiile smart incluse in pret, poate fi conectat la internet,la platforme video online precum netflix, hbo go, youtube sau chiar facebook, ecranul are 101cm si rezolutia cea mai buna 4k ultra hd. Oferta detaliata cu 23% reducerea eMAG poate fi gasita AICI.