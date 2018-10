eMAG Stock Busters - Cea mai mare promotie de lichidare de stocuri din acest an! A inceput acum

eMAG Stock Busters a inceput astazi si vine cu reduceri de pana la 50% pentru o multime de produse.

eMAG Stock Busters – Lista tuturor produselor din oferta poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG Stock Busters este o promotie de lichidare de stocuri renumita de la cel mai mare retailer online din Romania. Acest tip de promotie se desfasoara destul de rar, motiv pentru care si vine cu reduceri consistente. De aceasta data vorbim despre preturi ce sunt scazute chiar si cu pana la 50%.

eMAG Stock Busters – Telefoane, Tablete si Gadgeturi

Oferta foarte avantajoase pentru o multime de telefoane mobile, probabil cea mai cautata categorie de produse. Aveti o rubrica speciala la eMAG de BEST DEALS Telefoane Mobile aflate la lichidare de stoc, in cadrul promotiei. Pe langa telefoane mai gasiti si accesorii, tablete, smartwathc si bratari fitness, incarcatoare, cabluri si suporturi auto, ochelari VR, acumulatori externi, huse si folii telefoane, smart home, vr si app enabled, accesorii tablete, accesorii smartwatch si bratari fitness dar si tigari electronice. Toata aceasta categorie poate fi accesata AICI.

eMAG Stock Busters – Laptopuri, IT, birotica si papetarie

eMAG Stock Busters are o categorie speciala si pentru laptopuri si alte produse IT. Preturile au reduceri foarte consistente in aceasta categorie, principalele vizate fiind laptopurile, dar mai gasiti si desktopuri, software, monitoare, produse gaming pc, periferice pentru gaming, componente pc si periferice, imprimante si scanere, produse de retelistica si servere, ups-uri accesorii de laptop si produse de birotica si papetarie. Le puteti consulta pe toate AICI.

eMAG Stock Busters – Televizoare

La rubrica de televizoare gasiti o gama uimitor de larga de produse, ecrane de toate dimensiunilesi rezolutiile si mai ales functii smart pentru a va putea conecta televizorul la internet, la netflix, hbo go, youtube si alte servicii de streaming online. Pe langa televizoare mai gasiti accesorii tv, videoproiectoare si alte accesorii, boxe portabile, casti audio, e book readere, home cinema si audio hi fi, foto video, produse gaming, anvelope, navigatii gps si electronice auto, accesorii si intetinere auto, vehicule electrice, filme si muzica. Ofertele sunt AICI.

eMAG Stock Busters – Electrocasnice mari si climatizare

In aceasta perioada se vand foarte bine frigiderele si combinele frigorifice, dar mai ales aparatele de aer conditionat. E foarte rar sa gasiti promotie cu reduceri asa cum sunt cele de la eMAG pentru trei zile la aceste produse. Gasiti de la combine frigorifice, frigidere, lazi frogirifice si congelatoare, frigidere side by side si vitrine, aparate de aer conditionat si climatizare, masini de spalat rufe, uscatoare de rufe, incorporabile, masini de spalat vase, aragazuri, hote si cuptoare cu microunde. Toate ofertele sunt AICI.

eMAG Stock Busters – Electrocasnice mici

Electrocasnicele mici sunt de multe ori ignorate de clienti atunci cand e o promotie mare la eMAG, dar va spune un scret: aici gasiti cele mai bune reduceri de preturi. La eMAG in cadrul Stock Busters aveti rubrica speciala de best deals la electrocasnice mici, mai gasiti si espressoare, storcatoare, blendere si tocatoare, roboti de bucatarie si masini de tocat, mixere, aparate de gatit, aparate de mic dejun, aspiratoare fara sac, aspiratoare cu sac, aspiratoare verticale dar si aspiratoare speciale cu spalare, de mana si roboti de aspirare. In plus gasiti si fiare de calcat si statii si aparate de calcat cu abur. Toate sunt AICI.

eMAG Stock Busters – Mobila si Casa

Continuam cu oferte bune pentru mobila si casa in cadrul promotiei Stock Busters de la eMAG. De la mobilier si accesorii de gradina pana la mobilier de birou, de casa, dar si saltele, perne si pilote, articole pentru bucatarie, articole pentru servirea mesei, lenjerii de pat, prosoape, halate, mese de calcat si uscatoare de rufe, seturi de curatenie, mopuri si galeti, detergenti si produse de intretinerea casei si covoare si decoratiuni, toate au preturile reduse cu pana la 50% la eMAG. Ofertele le gasiti AICI.

eMAG Stock Busters – Bricolaj si Petshop

Pentru ca tot e vara si e posibil sa va petreceti mult timp in curtea casei sau in aer liber mesterind la ceva, va recomandam sa profitati si de reducerile eMAG pentru produse de bricolaj si petshop. Gasiti produse de gradinarit dar si unelte electrice, echipamente electrice, scule si unelte, produse sanitare, de iluminat si electrice, si nu in ultimul rand hrana si accesorii pentru prietenii necuvantatori. Ofertele sunt AICI.

eMAG Stock Busters – Ingrijire persoanal, parfumuri si cosmetice

Este printre putinele dati cand la eMAG Stock Busters categoria de Ingrijire persoanal, parfumuri si cosmetice beneficiaza de o rubrica de Best Deals, semn ca gasiti cateva oferte ce au reduceri chiar de 50%, sunt foarte cautate si se gasesc in numar limitat, iar stocurile se epuizeaza cu viteza luminii. De la Parfumuri pentru femei si barbati, la produsele solare de care avem nevoie in aceasta perioada, dar si pentru ingrijirea parului, machiaj, unghii, ingrijirea tenului si a fetei, igiena si ingrijirea corpului, ingrijirea barbatilor, epilatoare, aparate de tuns si ras, placi, perii, ondulatoare si uscatoare de par si produse de igiena dentara, toate pot fi gasite AICI.

eMAG Stock Busters – Carti, jucarii, articole pentru copii

Oferte variate pentru tot felul de produse necesare la cresterea copilului. Va recomandam sa aruncati o privire peste aceasta categorie de produse de la eMAG, veti gasi aici scutece si cosmetice pentru copii la preturi rezonabile, hrana si accesorii hranire, scaune auto si carucioare, produse pentru camera copilului, produse de monitorizare si articole sanatate, casute, tobogane, spatii de joaca, biciclete, triciclete, trotinete, vehicule, jucarii de plaja si nisip, jucarii bebelusi, seturi de constructii, jocuri de societate si puzzle, carti si multe altele. Toate ofertele sunt AICI.

eMAG Stock Busters – Fashion

Ultima dar nu cea din urma categorie de la eMAG Stock Busters este cea de fashion care include ceasuri, genti si accesorii pentru barbati, imbracaminte si incaltaminte, incaltaminte sport pentru adulti si copii, biciclete, trotinete, skateboard, sporturi de exterior, trolere, rucsacuri si genti, dar si produse pentru alte activitati sportive si aparate de fitness. Gasiti ofertele AICI.