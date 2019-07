eMAG Stock Busters – Categoriile ignorate de clienti, dar care au reducerile cele mai mari

eMAG Stock Busters este o promotie renumita printre clientii celui mai mare retailer online. Lichidarea de stocuri vine cu preturi bune pentru o groaza de produse.

eMAG – Lista completa cu toate produsele aflate la reducere poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG are o multime de produse foarte avantajoase, dar are si cateva categorii pe care lumea tinde sa le ignore in perioada promotiilor, desi aici se inregistreaza cele mai mari reduceri.

Am aruncat o privire peste lista de produse de la eMAG si venim in ajutorul vostru cu un scurt ghid pentru categoriile cele mai interesante din punct de vedere al reducerilor de preturi.

eMAG – Categoriile ignorate de clienti dar care au preturi fabulos de avantajoase

eMAG reduce preturile in timpul Stock Busters pentru produsele care in general se vand mai greu sau care se afla pe final de stoc. Daca vreti sa faceti o afacere buna e important sa nu va aruncati pe ofertele eMAG la cele mai noi telefoane mobile, televizoare si asa mai departe, ci mai degraba pe produse din gama mai veche sau pe urmatoarele categorii:

1 Ingrijire personala, parfumuri si cosmetice – Categoria are o rubrica de best deals unde gasiti multe produse cu 50% reducere, gasiti parfumuri atat pentru barbati cat si pentru femei, produse de ingrijirea parului, ingrijirea tenului si a fetei, machiaj, igiena si ingrijire a corpului, ingrijirea barbatilor, epilatoare si aparate de tuns si ras, dar si placi, perii, ondulatoare, uscatoare de par, produse de igiena dentara si articole de sanatate si wellness.

2 Mobila si casa – Alta categorie cu rubrica de best deals unde aveti multe, multe produse cu 50% reducere. De la mobilier si gratare pentru gradina, pana la saltele, perne si pilote, lenjerii de pat, paturi si halate, covoare si decoratiuni, mobilier de casa dar si mobilier de birou, articole de bucatarie, servirea mesei, mese de calcat si uscatoare de rufe, seturi curatenie si mopuri, galeti, detergenti si toate produsele pentru intretinerea casei.

3 Bricolaj, sanitare si petshop – Si aici gasiti best deals care se epuizeaza repede si exista oferte record cu 65% reducere de pret. Gasiti articole de gradinarit, unelte electrice, echipamente electrice, scule si unelte, sanitare, iluminat si electrice, hrana pentru caini, hrana pentru pisici si accesorii petshop.

4 Articole pentru copii, jucarii si carti – Pentru parintii care sunt in cautare de oferte bune, gasiti scutece si cosmetice pentru copii, hrana si accesorii de hranire, scaune auto, carucioare, articole de monitorizare, articole de sanatate, tot ce iti trebuie pentru camera copilului, seturi de constructii, jucarii pentru bebelusi, papusi, masinute si figurine, jocuri de societate, jucarii de exterior, rechizite si carti.

5 Fashion si Sport e ultima categorie pe care v-o recomandam in cadrul acestui articol din oferta celor de la eMAG. Stock Busters vine cu o gama larga de ceasuri, genti si accesorii atat pentru femei cat si pentru barbati, la eMAG. Mai gasiti si articole de imbracaminte si incaltaminte, incaltaminte si imbracaminte sport dar si imbracaminte si incaltaminte pentru copii, trollere, rucsacuri, genti, biciclete, trotinete si skateboard, camping si drumetie, alte activitati sportive si fitness si nutritie sportiva.