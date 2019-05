eMAG Stock Busters – Categoria cea mai populara de produse aflate la lichidare de stocuri

eMAG a declansat o adevarata nebunie cu promotia Stock Busters care dureaza doar patru zile.

eMAG – Lista tuturor produselor aflate la lichidare de stocuri poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG a dat startul promotiei Stock Busters, promotie importanta de lichidari de stocuri care se desfasoara cu regularitate pe site-ul celui mai mare retailer din Romania.

De aceasta data sunt vizate multe categorii de produse, insa cea mai populara si mai cautata categorie de la eMAG e cu siguranta cea a telefoanelor, tabletelor si gadgeturilor.

Chiar si cei care nu intentioneaza sa cumpere ceva de la eMAG in cadrul promotiei Stock Busters au obiceiul de a verifica in ce fel a mai evoluat pretul unui anumit telefon mobil, in general cele de top de la Samsung si Apple.

Facem si noi o scurta trecere in revista a celor mai importante subcategorii de produse din categoria principala si cea mai importanta de la eMAG de Telefoane, tablete si gadgeturi:

eMAG – Ce gasesti in cea mai importanta categorie de produse

Numita generic categoria de Telefoane, tablete si alte gadgeturi, aceasta categorie vine cu reduceri de pana la 50% si mai sunt doar cateva ore in care puteti prinde la eMAG preturile de lichidare de stocuri. Iata ce gasiti:

eMAG – Best Deals – In primul rand, aceasta categorie are o rubrica de best deals unde gasiti crema cremelor reducerilor, cireasa de pe tortul promotiilor, cele mai bune oferte dintre cele mai bune. In principiu sunt telefoane mobile, dar si alte gadgeturi.

Telefoane mobile – Sunt listate toate modelele de telefoane mobile aflate la lichidare de stoc in aceasta promotie

eMAG – Tablete – Nu mai sunt atat de populare in ziua de astazi, motiv pentru care preturile au scazut vertiginos, motiv de bucurie pentru clienti. Gasiti configuratii foarte puternice la preturi dementiale.

Smartwatch si bratari fitness – Daca vreti sa va monitorizati atent activitatea fizica, puteti face asta cu o investitie minima in tehnologie de ultima ora

eMAG – Acumulatori externi – Cei mai populari acumulatori sunt pentru telefoanele mobile, deoarece stim toti cat de repede se descarca.

Accesorii telefoane mobile – Tot ce-ti poti imagina pentru personalizarea telefonului mobil gasesti aici.

Incarcatoare, cabluri si suporturi auto – Nu ne mai desprindem nicaieri de telefoanele mobile, nici in masina, asa ca macar sa avem accesoriile potrivite

Huse si folii de telefoane – Preturi foarte bune pentru lichidari de stocuri la husele de telefoane mobile

eMAG – Accesorii tablete

Smart home, VR si app enabled

eMAG – Accesorii smarwatch si bratari fitness

Tigari electronice