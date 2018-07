eMAG Stock Busters – Best Deals dintre toate lichidarile de stoc

eMAG Stock Busters este o promotie foarte avantajoasa de lichidare de stocuri ce se desfasoara la eMAG, timp de 3 zile si 3 nopti. Reducerile ca-n povesti pot fi gasite pentru scurt timp, pentru ca se epuizeaza rapid.

eMAG Stock Busters – Lista tuturor ofertelor aflate la lichidare de stoc poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG Stock Busters este o promotie uriasa de la eMAG care se desfasoara la anumite intervale de timp si cuprinde lichidari masive de stocuri. Timp de 3 zile, in februarie, avem parte de aceasta minunata promotie, cu preturi scazute la jumatate. Da, ati citit bine, discounturi de 50% pentru telefoane mobile, laptopuri, produse de papetarie, birotica, electrocasnice mari si mici, mobilier, fashion si cam tot ce ai putea sa-ti doresti. Mai jos, am selectat cateva dintre ofertele Best Deals, practic ofertele care se vor epuiza primele.

eMAG Stock Busters – Telefon mobil Samsung Galaxy Note 8

Prima oferta de la eMAG, din marea promotie de lichidare de stocuri, care ne-a atras atentia pentru ca e foarte avantajoasa este cea pentru telefonul mobil Samsung Galaxy Note 8. Acest telefon mobil are functie Dual SIM, are o memorie de 64GB si e dotat cu functie speciala 4G pentru internet de mare viteza. Oferta la lichidare de stoc de la eMAG poate fi gasita si consultata AICI.

eMAG Stock Busters – Telefon mobil Huawei P10

Continuam cu telefonul mobil Huawei P10 care are si el o super oferta la eMAG, in cadrul promotiei de Best Deals. Telefonul e si el Dual SIM, adica poate administra doua cartele cu numar deodata, are spatiu de stocare pentru muzica, aplicatii, fotografii si multe altele de 64GB, functie 4G si un design Graphite Black. Oferta beneficiaza de discount de la eMAG de 26% si poate fi gasita AICI.

eMAG Stock Busters – Apple iPhone SE

Iata ca prindem la super reducere si cel mai ieftin telefon mobil produs de Apple, care are calitatea si tehnologia oricarui iPhone, insa este mult mai putin costisitor, in special dupa reducerile de la eMAG. Vorbim despre un telefon mobil cu memorie generoasa de 32GB si functie 4G. Toate detaliile si pretul cu 34% mai mic le gasiti AICI.

eMAG Stock Busters – Televizor LG

Trecem la o alta categorie de produse Best Deals, foarte ravnite, din promotia eMAG. Televizorul de la LG pe care vi-l recomandam are o diagonala impresoinanta de 123cm de ecran ce reda imagini impecabile la cea mai buna rezolutie de pe piata: 4K ULTRA HD. Televizorul este smart, adica poate fi conectat la internet si puteti viziona continut Netflix, Youtube sau voyo. Oferta pentru acest televizor include un discount de la eMAG de 28% si poate fi gasita AICI.

eMAG Stock Busters – Televizor LED Smart Samsung

Trecem la un alt televizor, de aceasta data produs sub brandul Samsung, de foarte buna calitate, cu o diagonala putin mai mare, de 125cm, dar cu un pret ce inregistreaza printre putinele reduceri uriase pe care le gasiti in promotie: e mai iefitn cu 40%. Televizorul de la Samsung este smart, poate fi conectat la internet, are rezolutie 4K ULTRA HD si o garantie de 24 de luni care poate fi extinsa pentru a beneficia de prioritate in service, inlocuire gratuita si transport pick-up si livrare gratuite. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG Stock Busters – Smart Philips

Un ultim televizor pe care vi-l recomandam este probabil cea mai buna oferta pentru un televizor de la eMAG din toate timpurile: vorbim despre un televizor de la Philips care are in primul rand un discount de la Stock Busters de 46%. Televizorul are diagonala impresionanta de 164cm, ideala pentru living sau o incapere de dimensiuni mari, are rezolutie 4K ULTRA HD si toate functiile smart disponibile. Oferta completa o gasiti AICI.

eMAG Stock Busters – Masina de spalat rufe Samsung

Ramanem printre ofertele prodse de Samsung, unul dintre cele mai puternice branduri in materie de electronice si electrocasnice, si va recomandam de aceasta data o masina de spalat rufe foarte avantajoasa dar si cu tehnologie si capacitati uimitoare. Masina are functia speciala Eco Bubble, capacitatea cuvei este de 8kg rufe murdare, printre cele mai mari de pe piata, face parte din clasa energetica A+++, avand un consum scazut de electricitate, iar latimea sa este de 60cm. Oferta completa o gasiti AICI.

eMAG Stock Busters – Combina frigorifica Samsung

Combina frigorifica de la Samsung pe care v-o recomandam este foarte moderna si foarte ieftina. COmbina are o reducere de 23% la eMAG, are volum de depozitare pentru alimente de 321l si face parte din clasa energetica A+. Combina are inaltime de 185mc si e dotata cu functie No Frost, iar pe usa superioara are si un dispense pentru apa, dar si un display. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG Stock Busters – Masina de spalat vase Whirlpool

Ultima oferta Best Deals din promotia Stock Busters de la eMAG pe care v-o prezentam este pentru masina de spalat vase incorporabila de la Whirlpool. Aceasta masina poate spala pana la 10 seturi de vase deodata, o cifra impresionanta tinand cont ca are o latime de doar 45cm. Masina are 7 programe distincte de spalare, e dotata cu display de tip LED si face parte din clasa energetica A++. Oferta cu toate detaliile si pretul cu reducere de 35% de la eMAG poate fi gasita accesand URMATORUL LINK.