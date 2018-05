eMAG - Stiai ca poti cumpara online asa ceva?

eMAG.ro comercializează chiar și câteva modele de scutere și motociclete pe care le puteți cumpăra chiar și online.

eMAG.ro – lista completă cu modelele de scutere și motociclete disponibile o găsiți AICI.

În continuare vă prezentăm modelele pe care le puteți cumpăra chiar online de la eMAG.ro. Prețurile sunt diversificate și vă invităm să studiați toate ofertele în detaliu.

eMAG.ro – Scuter Peda Via A50

Scuterul Peda Via A50 este soluția perfectă pentru traficul aglomerat din mediul urban. Acest scuter are o garanție de 12 luni și prețul este unul accesibil pentru calitățile sale. Tipul motorului este într-un cilindru și 4 timpi și are 49 cc, iar puterea maximă este de 4 cp. Oferta completă și prețul le găsiți AICI.

eMAG.ro – Motocicletă Suzuki RM 2016

Motocicleta are culoarea galbenă și este de înaltă performanță. Este o motocicletă de tip motocross într-un cilindru și 4 timpi și are o capacitate cilindrică de 449. Transmisia este pe lanț, garda la sol este la 325 mm și are o masă proprie de 112 kg. Oferta completă și prețul le găsiți AICI.

eMAG.ro – Motocicletă Suzuki Hayabusa ABS 2015

Motocicleta are un design deosebit, motor de 1340 cmc cu un cuplu omniprezent, este o legendă în clasa express bike și este una dintre cele mai puternice motociclete super sport de serie de pe piață. Prețul și oferta completă le găsiți AICI.

eMAG.ro – Motocicletă Triumph Speed Triple R ARB 2013

Motocicleta Triumph Speed Triple R ABS este una dintre cele mai emblematice din serie. Este dotată cu 3 cilindri în linie, 12 valve și are o capacitate de 1050 cmc și 135 CP. Cutia de viteze e prevăzută cu 6 trepte, pornire electrică și transmisie pe lanț. Rezervorul are un volum de 17.5 l. Oferta completă și prețul sunt disponibile AICI.

eMAG.ro – Motocicleta Suzuki Boss Intruder 2014

O altă motocicletă cu un design special BOSS este Suzuki Intruder cu transmisie cardanică, are 2 cilindri în V, 4 timpi, 8 valve și o capacitate de 1783 cmc, 125 CP. Oferta completă e disponibilă AICI.

eMAG.ro – Motocicleta Kawasaki

Motocicleta Kawasaki KX250 F a fost proiectată pentru a domina clasa sa și în 2016. Este una dintre cele mai de succes motociclete pentru motocross de 250cc. Oferta completă, detaliile și prețul sunt AICI.

eMAG.ro – Motocicleta Kawasaki Versys 1000 ABS

Motocicleta este de tip Adventure și are capacitate cilindrică de 1043 cc, diamentru x cursă este de 77x56mm, are o putere maximă de 120 cp. Tipul de sistem de alimentare este injecție de combustibil. Oferta completă este AICI.

eMAG.ro – Motocicletă Kawasaki KX450F

Este o motocicletă puternică, de tip motocross cu 449 cc, dotată cu sistem Launch Control Mode, furca SFF-AIR TAC, ghidon reglabil, scărițe picior reglabile, ECY cy 3 hărți selectabile ale motorului, piston works base bridged box. Oferta completă e disponibilă AICI.

eMAG.ro – Motocicleta Triumph Street Triple R ABS

Acest model de la Triumph este o motocicletă de tip Naked în 3 cilindri în linie, cu 12 valve și capacitate maximă de 675 cc. Oferta completă și prețul sunt AICI.

eMAG.ro – Suzuki M 1500 Intruder 2015

Un model foarte elegant de motocicletă, de culoare neagră, cruiser cu capacitate cilindrică de 1462 cc și putere maximă de 80cp. Oferta completă poate fi găsită AICI.