eMAG Spring Sales – Reduceri de sezon. 45% discount

eMAG are o promotie speciala de Spring Sales care se desfasoara in aceste zile. Este vorba de Sport Spring Sale care aduce discounturi mari

eMAG are o promotie deosebita ce se desfasoara in aceste zile si care ne incurajeaza pe toti sa facem mai mult sport, mai multa miscare, in special in aer liber. E vorba de Sport Spring Sale, e primavara si e momentul perfect pentru a incepe sa facem miscare multa din nou.

eMAG – Biciclete role si trotinete

Aceste produse nu sunt doar pentru cei mici, ci si pentru cei mari. Ba chiar cei mari au de cele mai multe ori mai multa nevoie de asemenea incurajari pentru a face miscare. Ofertele de la eMAG au reduceri de pana la 45% pentru biciclete, role, trotinete, biciclete MTB dar si de oras si pliabile, skateboarduri, echipamente de ciclism si alte accesorii. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG – Alergare

A inceput sezonul crossurilor si alergarilor. E timpul sa ai si tu echipamentul potrivit si sa te pui pe miscare. Este cel mai ieftin sport si cel mai sanatos dar si solicitant. E bun si daca vrei sa slabesti si daca vrei doar sa te mentii. eMAG are pantofi de alergare atat pentru femei cat si pentru barbati dar si imbracaminte si accesorii la preturi cu 45% mai mici. Le gasesti AICI.

eMAG – Fitness

Trecem la o alta categorie de produse, la alte sporturi. E vorba de fitness care cuprinde o gama larga de exercitii si posibilitati de a face miscare. De exemplu poti sa te folosesti de reducerile mari la biciclete fitness, benzi de alergare de la eMAG, dar si aparate multifunctionale, bani de abdomene, saltele si mingi de antrenament, haltere, gantere si greutati fitness, echipament fitness atat pentru barbati cat si pentru femei, dar si accesorii. Ofertele sunt AICI.

eMAG Drumetii si camping

Tot sporturi sunt si drumetiile pe munte, asa ca au si ele o categorie aparte de reduceri la eMAG. Gasesti cu preturi la jumatate atat corturi de camping cat si mese si scaune, saci de dormit, saltele camping si izopren, accesorii si mai ales imbracaminte si incaltaminte. Ofertele pot fi consultate AICI.

eMAG – Articole de voiaj

Cu toate ca nu sunt chiar un sport, calatoriile au si ele o latura sportiva: te afli in miscare si ai nevoie de trolere, genti de voiaj, dar si rucsacuri de drumetie atunci cand iei un oras nou la pas, rucsacuri sport casual sau genti de fitness. Toate ofertele eMAG sunt AICI.

eMAG – Sporturi de echipa

Cei de la eMAG au facut o rubrica separata cu sporturi de echipa si ofertele pe care le gasesti pentru acestea. De exemplu ai o multime de oferte cu 50% reducere eMAG pentru echipamentele de fotbal, ghetele speciale de fotbal, toate marimile, mingi si accesorii, dar si echipament baschet, mingi si panouri si altele. Ofertele sunt AICI.

eMAG – Sporturi cu paleta

Victoriile nenumarate ale SImonei Halep ne inspira pe toti. Atunci de ce sa nu punem mana sa incercam si noi o paleta de tenis, sa vedem cat de greu este ceea ce face mica noastra campioana. eMAG vine cu oferte bune de rachete de tenis si badminton, oferte la tenis de masa, imbracaminte tenis dar si incaltaminte si accesorii. Ofertele sunt de gasit AICI.

eMAG – Articole pentru copii

Cei mici sunt cei care fac cea mai multa miscare, se afla in crestere si acest lucru le face foarte bine si merita incurajati. Tocmai de asta zicem si noi ca e momentul sa profitati de ofertele eMAG cu 45% discount pentru biciclete de copii, trotinete pentru cei mici, role si skateboard dar si imbracaminte si incaltaminte. Pe toate le gasiti AICI.

eMAG – Alte accesorii sport

Ultima categorie pe care v-o prezentam este cea a accesoriilor de sport de care avem atata nevoie. De la ceasuri sport la manusi, bidoare si shakere, casti sport si alte produse de nutritie sportiva, pe toate le gasiti la eMAG la reducere accesand URMATORUL LINK.