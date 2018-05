eMAG Special – Vara asta ai tot ce-ti trebuie la jumatate de pret

eMAG are o promotie speciala ce vizeaza toate articolele de care ai putea avea nevoie peste vara, in vacanta.

eMAG – Lista tuturor ofertelor din promotia cu articole pentru o vara activa si plina de energie poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG a pregatit o promotie foarte interesanta cu tot ce ai nevoie pentru aceasta vara cand mergi in vacanta, indiferent de tipul tau de personalitate si ce fel de vacanta alegi. Fie ca esti sportiv si iti place sa mergi la munte sau la mare, fie ca iti place sa vizitezi orase si sa calatoresti cu avionul, fie ca iti plac sporturile extreme, eMAG are pentru tine o oferta care ti se potriveste si care are pretul la jumatate.

eMAG – Trolere si genti voiaj

Stim ca nu e usor sa calatoresti, insa daca iti alegi o destinatie frumoasa vei face ca totul sa merite. Cei de la eMAG te pot ajuta sa scapi de grija bagajelor alegand un troller sau o geanta de voiaj cat mai incapatoare sau potrivita ca dimensiuni pentru avion sau alt mijloc de transport in comun. In plus, cel mai important aspect, preturile sunt scazute la jumatate si le gasesti listate AICI.

eMAG – Rucsacuri de drumetie

Iubitorii de munte stiu cat de important e sa ai la tine tot ce iti trebuie, sa prevezi orice ti s-ar putea intampla, sa ai resurse care sa te ajute sa duci la bun sfarsit in siguranta traseul montan ales si sa te bucuri de confort pe parcursul lui. Alege cu grija dintr-o gama diversificata de rucsacuri de munte de la eMAG. Lista cu fotografii si preturi o gasesti AICI.

eMAG – Echipament de drumetie

Cei de la eMAG au pus separat categoria echipamentului de drumetie fata de rucsacuri pentru ca aici ai mai multe produse din care poti alege. De la jachete si geci sport, ghete si bocanci, hanorace, pantaloni rezistenti, pantofi, tricouri, bluze, sosete, sepci si bandane, tot ce ai nevoie se gaseste la jumatate de pret AICI.

eMAG – Biciclete

Daca esti o fire mai sportiva poti alege o bicicleta pentru vara asta. Fie ca alegi un model de oras, fie unul mountain bike, preturile sunt avantajoase la eMAG si te poti bucura de o garantie prelungita a produselor, dar si de calitatea unor branduri renumite in acest domeniu. Convinge-te singur ca ofertele eMAG sunt foarte bune si vezi ce gasesti AICI.

eMAG – Role, trotinete si skateboard

Daca bicicleta ofera prea putina adrenalina pentru tine, iti recomandam rolele sau skateboard-urile, insa si trotinetele sunt un mijloc de transport prin oras si prin parc foarte cool si la moda. Vremea buna permite deja multe iesiri in oras cu rolele sau cu skate-ul asa ca profita si tu de reducerile cu 50% pe care le gasesti AICI.

eMAG – Sporturi cu paleta

Nu mai are rost sa iti spun ca Simona Halep ne inspira pe toti sa incercam sa jucam tenis, chiar daca n-am mai facut-o in viata noastra. Gasiti rachete la eMAG cu preturi foarte bune, dar daca tenisul nu e sportul vostru, puteti incerca si alte sporturi cu paleta, cum ar fi tenisul de masa sau badminton. Ofertele pentru palete, rachete, fileuri si plase, gripuri si overgripuri dar si racordaje de tenis de la eMAG le gasiti AICI.

eMAG – Sporturi de echipa

Continuam cu oferte pentru toata lumea: chiar daca esti bun sau nu la fotbal, tot vei juca cel putin un meci in vara asta in care avem si campionat mondial. Ofertele de la eMAG sunt foarte bune pentru mingi, porti de fotbal si accesorii pentru antrenament, dar si pentru suporteri. Arunca o privire peste preturile de AICI.

eMAG – Sporturi acvatice

Fie ca mergeti la mare sau la bazin, aveti nevoie de cateva accesorii pentru sporturile acvatice pe care va incurajam sa le practicati cat mai mult in sezonul cald. Ofertele de la eMAG sunt senzationale, gasiti de la costume de baie pana la seturi speedo cu masca, tub, labe pentru scufundari, ochelari si multe altele. Ofertele sunt AICI.

eMAG – Alergare

Cel mai accesibil si mai simplu sport pe care il poate practica toata lumea si chiar ar trebui sa o faca pentru propria sanatate este joggingul sau alergarea. Nu trebuie sa va preocupati de timpii pe care ii scoateti ci doar sa va bucurati de aerul pe care il inhalati intr-o plimbare rapida in parc. Reduceri de 40% de la eMAG pentru cele mai bune perechi de pantofi sport dar si jachete, veste, bluze sport, pantaloni, hanorace, maiouri, sosete tricouri si chiar echipamente complete. Ofertele sunt AICI.

eMAG – Camping

Si nu in ultimul rand, dar ultima categorie de produse din aceasta promotie de la eMAG este cea a produselor de camping. Aveti preturi mult reduse pentru saltele camping si izopren, vesela camping, corturi, genti termo izolante, dar si piscine gonflabile, saci de dormit, cutii frigorifice, scaune, mese si umbrele de camping, busole si bete trekking. Ofertele eMAG sunt AICI.