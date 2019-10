eMAG si-a schimbat site-ul. Ce modificari s-au produs

eMAG a inceput luna octombrie cu cateva schimbari importante: in primul rand a demarat o noua campanie si in al doilea rand a adus cateva modificari vizuale site-ului.

eMAG – Puteti vedea cum arata site-ul retailerului dupa modificari ACCESAND URMATORUL LINK.

eMAG are o noua campanie de imagine si o serie de spoturi si materiale promotionale despre asta. Filosoful Mihai Sora apare in noul spot de promovare a celui mai mare retailer online din Romania.

Pe langa asta, si site-ul a suferit cateva modificari la nivel vizual. Promotiile sunt prezentate intr-un mod mult mai interesant, culorile alese si editarea sunt mai prietenoase cu vizitatorul.

eMAG – Ce promotii se deruleaza in aceasta saptamana

eMAG are si o serie de promotii interesante in aceasta perioada si se pregateste de Black Friday. Am aruncat si noi o privire peste campaniile de reduceri care se deruleaza in aceste zile si va prezentam pe scurt care sunt cele mai interesante:

eMAG – Masini de spalat rufe Arctic

Promotie foarte interesanta pentru masinile de spalat rufe de la Arctic. Un anumit model are chiar o reducere de 41% din pret, doar astazi. Masinile sunt produse chiar in Romania si sunt de calitatea cea mai inalta. Puteti consulta toate ofertele AICI.

eMAG – Transport gratuit pentru electrocasnicele mari

Foarte interesant este faptul ca eMAG vine cu o promotie buna de tot pentru cei care vor sa-si achizitioneze electrocasnice mari. Pe langa faptul ca pot beneficia de transport gratuit, cititi detaliile pe site, transportul se face pana in locul in care urmeaza sa fie amplasat aparatul.

Mai exact, eMAG asigura clientii ca nu patesc ca la alte magazine sau firme de curierat: masina de spalat sau frigiderul sau aragazul vor fi transportate de angajati pana in locul in care vrei sa le amplasezi in casa.

Ofertele pot fi gasite AICI.

eMAG – Televizoare Samsung

Nu in ultimul rand, va recomandam sa aruncati o privire peste oferta de televizoare de la Samsung care inregistreaza in aceasta saptamana mari reduceri. Gasiti chiar si modele 8K pentru o experienta cu adevarat la cea mai inalta fidelitate existenta pe piata in acest moment. Aflat pretul televizorului 8K de la Samsung, aflat la reducere, de AICI.

eMAG – Black Friday

A mai ramas ceva mai mult de o luna pana la Black Friday, insa cel mai mare retailer din Romania a adus deja cateva informatii despre cum se va desfasura evenimentul in acest an. Data a fost schimbata fata de ceilalti ani. Informatii suplimentare gasiti AICI.