eMAG – Saptamana plina in care „bubuie” cu reduceri! Listarea promotiilor

eMAG are un inceput de saptamana senzational cu o multime de reduceri importante in cadrul unor promotii care se desfasoara simultan.

eMAG – Lista tuturor promotiilor ce se desfasoara in aceasta saptamana poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG deruleaza in fiecare saptamana promotii diferite, de tot felul, prin care incearca sa diversifice ofertele pentru clienti si sa ofere o gama cat mai larga de produse.

Noi am monitorizat ce se intampla in aceasta saptamana si va putem spune ca e una dintre cele mai puternice din acest an, pana acum, din punctul de vedere al reducerilor.

Motivul e unul simplu: mai multe promotii eMAG se desfasoara in acelasi timp si astfel o gramada de produse sunt acoperite de reduceri importante. Facem si noi o trecere in revista a celor mai importante:

eMAG – Flash Deals

Promotia Flash Deals de la eMAG a avut la un moment dat mare succes si atingea o multime de produse si de categorii. Acum stilul promotiei s-a restrans putin si vorbim doar despre ceasuri, rucsacuri si ceva accesorii. Cu toate astea, preturile au reduceri chiar mai mari decat inainte, insa promotia dureaza doar cateva ore pe zi. Puteti consulta ofertele din aceasta saptamana AICI.

Curatenie luna cu produsele necesare de la eMAG

Pentru ca e perioada in care foarte multi oameni fac curatenia de primavara, inainte de sarbatori, cei de la eMAG s-au gandit sa aduca o promotie dedicata acestei activitati. In cadrul promotiei puteti cumpara o gramada de accesorii si tot ce va trebuie pentru cand faceti curatenie in casa. Ofertele pot fi consultate AICI.

Promotie HP la eMAG

Desktopurile nu mai sunt atat de populare printre clientii eMAG, asa ca marele retailer online a venit cu o idee excelenta: o promotie pentru produsele HP ce aduce reduceri de 25%. COnfiguratii extrem de puternice pot fi cumparate la preturi avantajoase. Va recomandam in special procesoarele Intel Core i7 si configuratiile ce pot face fata la jocurile cele mai puternice din ziua de azi. Ofertele sunt AICI.

eMAG – Reduceri croite cu stil

Tot primavara e bine sa iti cumperi haine pentru ca preturile sunt mai avantajoase si e si perioada in care trebuie schimbata garderoba. eMAG vine cu o promotie excelenta ce aduce reduceri reale de pana la 50% desi in unele cazuri chiar se depaseste acest procent. Cautati printre modelele disponibile si achizitionati cat mai repede pentru ca stocurile se epuizeaza foarte repede. Ofertele sunt AICI.

Totul pentru gradina de la eMAG

Reduceri de 40% sunt si pentru toate uneltele de care ai nevoie ca sa ingrijesti gradina in aceasta primavara. De la masini de tuns iarba, pana la mobilier de exterior, dar si unelte pentru ingrijirea gazonului si gradinii. Vremea buna si-a facut deja aparitia asa ca e timpul sa iesi din casa si sa ai activitati in aer liber. Iata ofertele AICI.