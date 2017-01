eMAG Saptamana electrocasnicelor - Ultimele ore de promotie cu reduceri de pana la 40%

eMAG incheie chiar astazi reducerile de pana la 40% pentru cele mai bune eletrocasnice. Foarte multe oferte avantajoase sunt inca disponibile.

eMAG – Lista completa cu toate ofertele bune de la Saptamana Electrocasnicelor poate fi consultata AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor este o promotie uriasa ce aduce reduceri reale de pana la 40% pentru o multime de produse. Cele mai bune oferte se epuizeaza primele, asa ca daca vedeti vreo oferta ce va avantajeaza, nu ezitati sa cumparati cat mai repede.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Aparate frigorifice

Reduceri mari de tot pentru aparatele frigorifice din promotia de la eMAG. Cele mai bune branduri le gasiti la reduceri mai mari ca niciodata de la eMAG. Fie ca vorbim de combine frigorifice sau frigidere clasice sau chiar congelatoare, lazi frigorifice sau cele mai cautate frigidere de tip Side by side, toate au reduceri mari. Lista cu toate ofertele o gasiti AICI.

Dintre toate ofertele, una dintre cele mai avantajoase este cea cu reducere de 33% pentru combina frigorifica de la Arctic, produsa chiar in Romania, care are o inaltime de 181cm si volum de depozitare in cele doua compartimente de 291l. COmbina face parte din clasa energetica A+ si pretul ei il gasiti AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Masini de spalat rufe

Masinile de spalat rufe au si ele mari reduceri la eMAG Saptamana Electrocasnicelor. Sunt disponibile multe masini de spalat rufe, chiar si modele verticale sau care sunt dotate si cu uscator. Lista tuturor modelelor din promotie o puteti accesa AICI.

Cea mai avantajoasa masina de spalat rufe din oferta, in opinia noastra, avand un raport calitate/pret foarte bun, este masina de la Arctic, un model SLIM, cu dimensiuni reduse, ideal pentru o baie mica. Masina are capacitate de incarcare de 5kg, 800 rotatii pe minut la centrifugare si face parte din clasa energetica A+. Pretul il gasiti AICI.

eMAG Saptamana Electrocasnicelor – Incorporabile si aragazuri

O alta categorie lovita din plin de reducerile de la eMAG este cea a incorporabilelor. Aici gasiti atat cuptoare incorporabile cat si plite sau hote, insa sunt disponibile cu reduceri mari si hote clasice, aragazuri, cuptoare cu microunde si multe altele. Consultati toate ofertele AICI.

Cel mai ieftin si mai accesibil aragaz al momentului este produs de Hansa, functioneaza pe gaz si e dotat cu 4 arzatoare. Latimea aragazului este de 50cm si pretul beneficiaza de discount de 38%. Oferta completa o puteti consulta AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Masini de spalat vase

Masinile de spalat vase sunt o categorie speciala de produse, ele pot fi atat clasice cat si incorporabile in mobilierul de bucatarie. Toate bucatariile ar trebui sa aiba in dotare o masina de spalat vase care va poate salva o multime de timp si energie. Lista tuturor modelelor de masini de spalat vase de la eMAG poate fi consultata AICI.

Cea mai ieftina masina de spalat vase costa chiar sub 1.000 de lei in promotia Saptamana Electrocasnicelor de la eMAG. Masina este incorporabila in mobilierul de la bucatarie, este produsa de Electrolux si poate spala pana la 9 seturi de vase deodata. Masina de spalat vase face parte din clasa energetica A si are latime de 45cm. Oferta completa o gasiti AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Masina de spalat rufe Heinner

Prima oferta este si cea mai avantajoasa pe care v-o prezentam. Poate fi achizitionata cu un buget mult redus, masina de spalat rufe beneficiaza de 29% reducere. Masina este produsa de Heinner, are capacitate de incarcare de pana la 5 kilograme de rufe murdare, 800 rpm si face parte din clasa energetica A+. Toate detaliile le gasiti AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Masina de spalat Star Light

Star Light este un brand renumit pentru preturile foarte accesibile pe care le practica. Masina de spalat rufe de la Star Light confirma acest lucru, avand si o reducere consistenta de 25% de la eMAG. Masina are o cuva ce poate fi incarcata cu pana la 6kg de rufe murdare, are display LED care afiseaza programele si mai are 1000 RPM la centrifugare. Masina face parte din clasa energetica A++. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – SLIM Arctic

Masina de spalat rufe SLIM Arctic este produsa chiar in Romania si pretul ei este unul extrem de avantajos. In plus, modelul masinii este SLIM, adica are dimensiuni mult reduse desi capacitatile sale sunt la fel de puternice precum modelele clasice. Masina are capacitate de incarcare de 5kg, 800 RPM si face parte din clasa energetica A+. Oferta o gasiti AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Masina de spalat rufe Heinner

31% discount pentru masina de spalat de la Heinner care are una dintre cele mai mari capacitati de incarcare cu rufe murdare dintre masinile de spalat rufe ce pot fi achizitionate cu un buget restrans: 7kg. In plus, forta de centrifugare de care dispune este de 1200RPM pentru stoarcerea hainelor ude, face parte din clasa energetica A+ si are un display LED pe care afiseaza programele si timpul ramas dintr-un ciclu de spalare. Latimea masinii de spalat este de 60cm si pretul redus cu 31% poate fi consultat AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Masina Albatros

Un brand cu vechime care a castigat increderea romanilor de multa vreme: Albatros. Masina de spalat rufe de la Albatros are capacitate de incarcare de 5kg, 800 rpm si un pret foarte, foarte bun pe care il gasiti AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – LDK

Ultima masina e spalat rufe pe care v-o recomandam din topul celor mai ieftine masini este produsa de LDK. Masina de spalat face parte din clasa energetica A+, are 800 RPM si o capacitate de incarcare de 5kg. In plus, masina are disponibile 8 programe pentru spalare, dar si un ciclu de spalare rapida ce dureaza doar 15 minute. Pretul cu 15% discount poate fi gasit AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Tchibo Cafissimo Pure

Prima oferta pe care v-o prezentam este pentru espressorul Tchibo Cafissimo Pure ce are un rezervor de 1litru si functioneaza pe capsule. Pretul acestui model de espressor foarte elegant si de dimensiuni reduse beneficiaza de un discount de 37%. Oferta completa poate fi consultata AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Espressor Bosch Tassimo Vivy

Modelul TAS 1251 de la Bosch Tassimo Vivy are si el un pret foarte avantajos si o reducere record de 47%. Acest espressor are o putere de 1300W, lucreaza sub presiune de 3.3 bar si are rezervor de apa de 0.7 l. Pentru doamne si domnisoare recomandam modelul roz care este foarte simpatic. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Espressor si cafetiera Orion

Acest espressor functioneaza cu cafea macinata, are rezervor de apa de 1.25l, putere de 1800W si este produs de Orion. Este un aparat multifunctional ce ofera posibilitatea prepararii de espresso, cappuccino, cafea la filtru sau chiar cea. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Nescafe Dolce Gusto Genio 2

Acest espressor are un design foarte placut, dimensiunile sale sunt restranse si poate prepara o singura cafea pe rand. Espressorul Nescafe Dolce Gusto Genio 2 functioneaza cu capsule si are rezervor de apa de 1 litru. Toate detaliile si pretul redus cu 15% le gasiti AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Espressor Tchibo Cafissimo Latte Rosso

Ultimul espressor pe care vi-l recomandam este unul de foarte mare calitate, dar si pretul este putin mai ridicat fata de cele prezentate anterior. Acest espressor este dotat atat cu un compartiment pentru apa ce are volum de 1 litru, cat si un alt recipient separat, exterior, pentru lapte. Pretul il gasiti AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Combina frigorifica Sharp

Prima oferta pe care v-o recomandam are o reducere de 53%. Combina frigorifica de la Sharp are un pret excelent dupa reduceri, stocurile se epuizeaza rapid, volumul sau de depozitare in cele doua compartimente cu care e dotata este de 324l. Combina are functia Advanced NoFrost, face parte din clasa energetica A++ si are inaltime de 186cm. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Combina frigorifica AEG

Desi este un brand mai putin cunoscut, combina frigorifica produsa de AEG are un pret foarte bun la eMAG in aceasta saptamana. Combina e dotata cu doua usi, are volum de 312l, face parte din clasa energetica A++ si are o inaltime de 185cm. In plus, combina e dotata cu display si touch control, iar suprafata sa este din inox antiamprenta. Pretul cu reducere de 47% poate fi gasit AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Gorenje

Trecem acum la o combina frigorifica de la Gorenje care este dotata cu doua compartimente, toate cu sertare, are functia NoFrost Plus pentru a nu produce gheata. Combina are un volum generos de 334l, facand parte din clasa energetica A+++ si are inaltimea de 200cm. Suprafata sa este din inox foarte usor de intretinut si curatat. Pretul cu 46% reducere poate fi gasit AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Combina Indesit

Indesit este un brand renumit pentru producerea de electronice si electrocasnice si in special de frigidere. Astfel, calitatea combinei de la Indesit este una de incredere, iar pretul este unul foarte bun dupa 40% reducere de la eMAG. Combina e dotata cu doua usi, 368l volum, clasa energetica A+ si o suprafata din inox. Toate detaliile ofertei le gasiti AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Combina frigorifica Haier

Putin peste 1.000 de lei costa aceasta combina frigorifica de la Haier care este de exceptie. Combina face parte din clasa energetica A+, are functie de racire directa, inaltime de 178cm si are culoarea argintie. Pretul este redus cu 39% si poate fi gasit AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Combina frigorifica Arctic

Combina frigorifica de la Arctic este produsa chiar in Romania, astfel ca are un mare avantaj al pretului foarte redus, mai ales dupa discountul eMAG de 38%. Combina frigorifica are doua usi pentru cele doua compartimente care totalizeaza un volum de depozitare de 295l si face parte din clasa energetica A+. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Samsung

Ultima oferta pe care v-o recomandam este si una foarte avantajoasa pentru un frigider de mare calitate de la Samsung. Combina e dotata cu doua usi, este un model foarte simplist insa de mare calitate, face parte din clasa energetica A+, are volum de 367l cu o inaltime de 201cm si e dotata si cu functia de No Frost pentru a nu produce gheata. Toate detaliile ofertei le gasiti AICI.