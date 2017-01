eMAG Saptamana electrocasnicelor – Top 7 frigidere care au discounturile cele mai mari, chiar acum

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Reducerile impresionante ale celui mai mare retailer online din Romania ating si frigiderele din oferte.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Lista completa cu frigiderele la reducere poate fi consultata AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Timp de o saptamana, preturile electrocasnicelor de la eMAG o iau completa razna, la fel ca temperaturile din termometre. Scaderile sunt semnificative, iar noi am ales doar 7 dintre cele mai bune frigidere care au discounturi uriase ce depasesc chiar si 50% in unele cazuri.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Combina frigorifica Sharp

Prima oferta pe care v-o recomandam are o reducere de 53%. Combina frigorifica de la Sharp are un pret excelent dupa reduceri, stocurile se epuizeaza rapid, volumul sau de depozitare in cele doua compartimente cu care e dotata este de 324l. Combina are functia Advanced NoFrost, face parte din clasa energetica A++ si are inaltime de 186cm. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Combina frigorifica AEG

Desi este un brand mai putin cunoscut, combina frigorifica produsa de AEG are un pret foarte bun la eMAG in aceasta saptamana. Combina e dotata cu doua usi, are volum de 312l, face parte din clasa energetica A++ si are o inaltime de 185cm. In plus, combina e dotata cu display si touch control, iar suprafata sa este din inox antiamprenta. Pretul cu reducere de 47% poate fi gasit AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Gorenje

Trecem acum la o combina frigorifica de la Gorenje care este dotata cu doua compartimente, toate cu sertare, are functia NoFrost Plus pentru a nu produce gheata. Combina are un volum generos de 334l, facand parte din clasa energetica A+++ si are inaltimea de 200cm. Suprafata sa este din inox foarte usor de intretinut si curatat. Pretul cu 46% reducere poate fi gasit AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Combina Indesit

Indesit este un brand renumit pentru producerea de electronice si electrocasnice si in special de frigidere. Astfel, calitatea combinei de la Indesit este una de incredere, iar pretul este unul foarte bun dupa 40% reducere de la eMAG. Combina e dotata cu doua usi, 368l volum, clasa energetica A+ si o suprafata din inox. Toate detaliile ofertei le gasiti AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Combina frigorifica Haier

Putin peste 1.000 de lei costa aceasta combina frigorifica de la Haier care este de exceptie. Combina face parte din clasa energetica A+, are functie de racire directa, inaltime de 178cm si are culoarea argintie. Pretul este redus cu 39% si poate fi gasit AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Combina frigorifica Arctic

Combina frigorifica de la Arctic este produsa chiar in Romania, astfel ca are un mare avantaj al pretului foarte redus, mai ales dupa discountul eMAG de 38%. Combina frigorifica are doua usi pentru cele doua compartimente care totalizeaza un volum de depozitare de 295l si face parte din clasa energetica A+. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Samsung

Ultima oferta pe care v-o recomandam este si una foarte avantajoasa pentru un frigider de mare calitate de la Samsung. Combina e dotata cu doua usi, este un model foarte simplist insa de mare calitate, face parte din clasa energetica A+, are volum de 367l cu o inaltime de 201cm si e dotata si cu functia de No Frost pentru a nu produce gheata. Toate detaliile ofertei le gasiti AICI.