eMAG Saptamana electrocasnicelor – Top 6 cele mai ieftine masini de spalat rufe

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Reduceri de pana la 40% pentru o multime de electrocasnice.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Lista cu toate masinile de spalat rufe din promotie poate fi consultata AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor este o promotie uriasa ce aduce reduceri reale de pana la 40% pentru o multime de produse. Cele mai bune oferte se epuizeaza primele, asa ca daca vedeti vreo oferta ce va avantajeaza, nu ezitati sa cumparati cat mai repede.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Masina de spalat rufe Heinner

Prima oferta este si cea mai avantajoasa pe care v-o prezentam. Poate fi achizitionata cu un buget mult redus, masina de spalat rufe beneficiaza de 29% reducere. Masina este produsa de Heinner, are capacitate de incarcare de pana la 5 kilograme de rufe murdare, 800 rpm si face parte din clasa energetica A+. Toate detaliile le gasiti AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Masina de spalat Star Light

Star Light este un brand renumit pentru preturile foarte accesibile pe care le practica. Masina de spalat rufe de la Star Light confirma acest lucru, avand si o reducere consistenta de 25% de la eMAG. Masina are o cuva ce poate fi incarcata cu pana la 6kg de rufe murdare, are display LED care afiseaza programele si mai are 1000 RPM la centrifugare. Masina face parte din clasa energetica A++. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – SLIM Arctic

Masina de spalat rufe SLIM Arctic este produsa chiar in Romania si pretul ei este unul extrem de avantajos. In plus, modelul masinii este SLIM, adica are dimensiuni mult reduse desi capacitatile sale sunt la fel de puternice precum modelele clasice. Masina are capacitate de incarcare de 5kg, 800 RPM si face parte din clasa energetica A+. Oferta o gasiti AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Masina de spalat rufe Heinner

31% discount pentru masina de spalat de la Heinner care are una dintre cele mai mari capacitati de incarcare cu rufe murdare dintre masinile de spalat rufe ce pot fi achizitionate cu un buget restrans: 7kg. In plus, forta de centrifugare de care dispune este de 1200RPM pentru stoarcerea hainelor ude, face parte din clasa energetica A+ si are un display LED pe care afiseaza programele si timpul ramas dintr-un ciclu de spalare. Latimea masinii de spalat este de 60cm si pretul redus cu 31% poate fi consultat AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Masina Albatros

Un brand cu vechime care a castigat increderea romanilor de multa vreme: Albatros. Masina de spalat rufe de la Albatros are capacitate de incarcare de 5kg, 800 rpm si un pret foarte, foarte bun pe care il gasiti AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – LDK

Ultima masina e spalat rufe pe care v-o recomandam din topul celor mai ieftine masini este produsa de LDK. Masina de spalat face parte din clasa energetica A+, are 800 RPM si o capacitate de incarcare de 5kg. In plus, masina are disponibile 8 programe pentru spalare, dar si un ciclu de spalare rapida ce dureaza doar 15 minute. Pretul cu 15% discount poate fi gasit AICI.