eMAG Saptamana electrocasnicelor - Preturi mici la electrocasnice mici

eMAG are o promotie foarte avantajoasa pentru mai multe electrocasnice mici.

eMAG – Lista tuturor electrocasnicelor mici aflate la promotie poate fi consultata AICI.

eMAG a dat startul unei promotii cu reduceri de pana la 40% pentru electrocasnicele mici produse de Bosch. Am ales si noi 5 oferte foarte avantajoase pentru electrocasnice de care ai mare nevoie in bucatarie.

eMAG – Espressor Bosch Tassimo Vivy

Espressorul de la Bosch are o reducere de 49% in acest moment la eMAG, este un aparat de foarte buna calitate, complet automat si care printr-o singura atingere de buton prepara bauturile cu ajutorul tehnologiei Intellibrew. Toate detaliile ofertei sunt AICI.

eMAG – Mixer de mana Bosch

Continuam cu o oferta foarte avantajoasa ce are reducere de 40% de la eMAG in acest moment pentru un mixer de mana Bosch. Mixerul are 5 viteze + turbo si o putere de 450W. Pretul mixerului poate fi gasit AICI.

eMAG – Robot de bucatarie Bosch

Robotul de bucatarie Bosch are discount de 30% la eMAG, e dotat cu un bol cu volum de 2.3l dar si blender de 1l, 2 viteze si putere de 800W. Modul de gatit creativ si ambitios este acum mai usor ca niciodata cu puterea de 800 W si o gama intreaga de viteze. Aceste caracteristici asigura, de asemenea, performante impresionante si la procesarea unei varietati mari de aluaturi. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Storcator de citrice Bosch

Foarte ieftin este storcatorul de citrice electric de la Bosch care consuma foarte putin curent, are 25W, un recipient pentru lichide de 0.8l, o singura viteza si functia de ajustare a cantitatii de pulpa. Oferta o puteti consulta AICI.

eMAG – Blender Bosch

Ultima oferta pe care v-o prezentam este pentru un blender Bosch ce are reducere de 32% si este foarte avantajos. Blenderul are un recipient de 2.3l, 2 viteze dar si o functie turbo si putere de 700W. Pretul la reducere poate fi gasit AICI.

eMAG – Masina de spalat rufe Indesit

Prima oferta ce ne-a atras atentia este pentru o masina de spalat rufe foarte performanta de la Indesit. Masina e un model SLIM ce are capacitate de incarcare de 5kg, 1000 rpm la centrifugare si face parte din clasa energetica A+. Masina beneficiaza de o reducere de pret de 29% si oferta completa cu toate detaliile poate fi gasita AICI.

Combina frigorifica Arctic

Combina frigorifica cea mai avantajoasa si cu un raport calitate/pret foarte avantajos e cea produsa chiar de Arctic in Romania. Combina are o capacitate de stocare de 295l, face parte din clasa energetica A+ si are inaltime de 185cm. Pretul acestei combine cu doua usi este redus cu 38% si poate fi gasit AICI.

eMAG – Masina de spalat vase

Desi pentru multe locuinte din Romania o masina de spalat vase pare un lux, pretul unui asemenea aparat electrocasnic a devenit foarte accesibil cu un buget mediu si chiar restrans. Un astfel de model de masina de spalat vase va propunem si noi de la Electrolux, model care insa nu face rabat de la calitate. Masina din oferta eMAG are capacitatea de a spala pana la 9 seturi simultan si are 5 programe diferite. In plus, masina consuma putina electricitate facand parte din clasa energetica A+, iar spatiul ocupat e unul mic, fiind vorba de o masina slim care este si incorporabila si cu o latime de doar 45cm. Pretul are reducere de 31% si poate fi gasit AICI.

Aragaz Hansa

Va propunem o oferta de aragaz simplu, de foarte buna calitate si eficient. Argazul de la Hansa are un pret la eMAG cu 13% mai ieftin in aceasta perioada. Aragazul functioneaza pe gaz si e dotat cu 4 arzatoare, iar latimea sa este de 50cm. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Espressor DeLonghi

Este renumit faptul ca brandul DeLonghi produce cele mai bune espressoare. Preturile lor sunt in general ceva mai mari, insa in cadrul promotiei de la eMAG puteti prinde o oferta ce are reducere de 51%. Espressorul manual DeLonghi este dotat cu dispozitiv de spumare, sistem cappuccino si lucreaza sub presiune de 15bar. Rezervorul de apa are 1l si espressorul are functia de oprire automata. Pretul redus la jumatate il gasiti AICI.