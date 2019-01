eMAG Saptamana electrocasnicelor - Ofertele cele mai bune de incorporabile

eMAG incorporabile – Promotie inedita in aceasta perioada. Reaprinde pasiunea pentru gatit pentru ca primavara se coc reducerile la electrocasnice.

eMAG incorporabile – Toate ofertele din aceasta promotie speciala pot fi consultate AICI

eMAG Incorporabile – O promotie speciala are loc in aceste zile la eMAG, cel mai mare retailer online din Romania. Preturile pentru electrocasnice sunt scazute chiar si cu pana la 45%. Noi am vizat ofertele pentru incorporabile si am gasit o multime de electrocasnice avantajoase.

eMAG incorporabile – Cuptor si plita incorporabile Arctic

Prima oferta pe care v-o prezentam este una ce include un pachet promotional cu cuptor si plita. Cuptorul incorporabil este electric si are sistem hidrolitic, dar si un spatiu de 67l si face parte din clasa energetica A. Plita este si ea incorporabila si produsa tot in Romania, la Arctic, insa functioneaza pe gaz si are 4 arzatoare ce au aprindere electrica. Oferta cu reducere poate fi gasita AICI

eMAG incorporabile – Cuptor Whirlpool

Continuam cu prezentarea unei oferte foarte interesante pentru cuptorul incorporabil de la Whirlpool. Acest cuptor este electric si are un volum interior de 60l. Cuptorul are functie de autocuratare cu apa si face parte din clasa energetica A, iar pretul inregistreaza un discount de 35% pe care il gasii AICI

eMAG incorporabile – Plita incorporabila Hansa

Plita de la Hansa este incorporabila, are gratare de fonta si suprafata din inox care ii permite sa fie curatata cu mare usurinta. Plita functioneaza pe gaz si are 4 arzatoare, iar aprinderea e electrica. Oferta poate fi gasita AICI

eMAG incorporabile – Hota telescopica Gorenje

Hota de la Gorenje va ajuta sa salvati mult spatiu intr-o bucatarie cu dimensiuni mici. Hota are putere de absorbtie de 390mc pe ora si functioneaza cu 2 motoare iar latimea ei este standard de 60cm. Pretul poate fi gasitAICI

eMAG incorporabile – Cuptor cu microunde incorporabil Beko

O alta oferta de incorporabile foarte avantajoase este cea pentru cuptorul cu microunde produs de beko, de calitate superioara. Cuptorul are exteriorul din inox, functie touch control si timer digital si include chiar si un kit de instalare. Toate detaliile si oferta cu 27% reducere pot fi gasite AICI

eMAG incorporabile – Combina frigorifica incorporabila Whirlpool

Este ultima ofertape care v-o recomandam in cadrul acestui articol si este una dintre cele mai bune dar si mai avantajoase: combina frigorifica incorporabila Whirlpool. Daca vreti ca frigiderul sa fie usor incorporat in mobilierul de bucatarie, cea mai eleganta si utila solutie, dar si avantajoasa, este cea a modelului de la Whirlpool care are 275l spatiu de depozitare, congelator, doua usi, face parte din clasa energetica A+ si are inatliem de 177cm. Pretul poate fi gasit

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Cuptor incorporabil Indesit

Prima oferta pe care v-o prezentam este pentru un cuptor incorporabil produs de Indesit. Acest cuptor incorporabil are o reducere de pret de 50% si este de foarte buna calitate. Functioneaza electric iar volumul sau este de 56l. Cuptorul face parte din clasa energetica A, iar exteriorul cuptorului este din inox usor de intretinut si curatat. Pretul cuptorului il gasiti AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Plita incorporabila Bosch

Plita incorporabila de la Bosch are si ea 45% discount in cadrul promotiei speciale eMAG Saptamana electrocasnicelor. Plita are o latime de 60cm, suprafata sa este din inox de buna calitate care poate fi curatat si intretinut cu usurinta. Plita functioneaza pe gaz, are 4 arzatoare si o putere de incalzire de pana la 3.3kw. Oferta o gasiti AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Cuptor cu microunde incorporabil Hansa

Continuam cu o oferta foarte buna pentru cuptorul cu microunde de la Hansa. Brandul Hansa este renumit pentru producerea de electorcasnice cu preturi foarte avantajoase. Cuptorul incorporabil Hansa are un volum de 20l, puterea sa este de 800W, functioneaza mecanic si are si functia de grill. Pretul cuptorului cu microunde incorporabil are o reducere de 28% in cadrul promotiei eMAG Saptamana electrocasnicelor, oferta pe care o puteti consulta in detaliu AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Hota incorporabila decorativa

Tot de la Hansa va recomandam si o hota incorporabila decorativa foarte avantajoasa dar si puternica. Hota are putere de absorbtie de 548 mc pe ora si e dotata cu un singur motor. Latimea hotei este de 90cm si acopera o suprafata generoasa, iar exteriorul hotei este din inox foarte usor de curatat si intretinut. Pretul cu 27% reducere in cadrul promotiei eMAG Saptamana electrocasnicelor poate fi gasit AICI.