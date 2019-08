eMAG Saptamana electrocasnicelor - Oferte foarte bune la electrocasnice Arctic si Beko

eMAG are o promotie excelenta pentru electrocasnicele produse sub brandurile Arctic si Beko.

eMAG – Lista tuturor electrocasnicelor Arctic si Beko, aflate la reducere, poate fi consultata AICI.

eMAG a dat startul chiar astazi unei promotii foarte avantajoase cu electrocasnice produse de Beko dar si de Arctic, chiar in Romania. SUnt incluse in promotie o multime de electrocasnice mari de cea mai buna calitate iar preturile au discounturi e 25%. Iata 7 dintre cele mai vandute oferte ale momentului.

eMAG – Combina frigorifica Arctic

Prima oferta pe care v-o prezentam este pentru o combina frigorifica de la Arctic, modelul ANK275. Combina e dotata cu doua usi, are un design minimalist, culoarea alba, volum de depozitare in cele doua compartimente de 262l si face parte din clasa energetica A+. Inaltimea combinei este de doat 170cm si pretul e redus de eMAG cu 32%. Consultati oferta AICI.

eMAG – Aragaz Arctic

Aragazul Arctic e unul dintre cele mai ieftine modele de pe piata, are 4 arzatoare, functioneaza pe gaz si e dotat si cu un dispozitiv de siguranta. Latimea aragazului este de 50 cm, iar pretul beneficiaza de un discount record de 39%. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG – Combina frigorifica Arctic

O alta combina frigorifica foarte avantajoasa de la Arctic beneficiaza de o reducere de 37% din pret, costa sub 1.000 de lei si este de cea mai buna calitate, fiind produsa chiar in Romania. Frigiderul are doua compartimente, 185cm inaltime, face parte din clasa energetica A+ si are un spatiu de depozitare de 295l. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Masina de spalat rufe SLIM Beko

Iata si o prima oferta pentru un electrocasnic fabricat de Beko, este vorba despre o masina de spalat rufe ce are performante notabile si un pret mic. Masina este un model SLIM, adica are dimensiuni mult reduse si va salveaza mult spatiu in locuinta. Masina SLIM Beko are capacitate de incarcare de 6kg, 1000 rotatii pe minut la centrifugare si face parte din clasa energetica A++. Oferta o gasiti AICI.

eMAG – Combina frigorifica Beko

Particularitatea aceste combine frigorifice Beko foarte avantajoase este faptul ca, fata de modelele prezentate anterior, are in dotarea sa un dispenser de apa pe usa superioara, fapt ce face mai usor accesul la apa, fara a deschide frigiderul. In plus, combina are si un display, doua usi, spatiu de depozitare de 325l si face parte din clasa energetica A+. Inaltimea combinei este de 201cm. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Plita incorporabila Arctic

Aceasta plita incorporabila de la Arctic functioneaza pe gaz si are 4 arzatoare, aprinderea se face insa electric. Stratul de la suprafata sa este din inox foarte usor de curatat si intretinut, iar pretul beneficiaza de discount de 32%. Oferta o gasiti AICI.

eMAG – Masina de spalat rufe SLIM Beko

O ultima oferta pe care v-o recomandam este pentru o masina de spalat rufe de la Beko ce are capacitate de incarcare de 6kg, in ciuda faptului ca este un model slim cu dimensiuni mult reduse. Masina are 1000 RPM si este foarte economicoasa, facand parte din clasa energetica A+++. Pretul sau la reducere poate fi consultat AICI.