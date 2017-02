eMAG Saptamana electrocasnicelor – Masinile de spalat rufe au reduceri uluitoare

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Reduceri ce depasesc chiar si 50% pentru anumite produse, in aceasta saptamana, la eMAG.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Lista cu toate ofertele aflate la reducere poate fi consultata AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor este o promotie speciala care aduce multe reduceri, in special masinilor de spalat rufe. Am ales si noi cele mai bune 6 oferte care pot fi achizitionate cu un buget redus dar au capacitati foarte bune.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Masina de spalat rufe SLIM Arctic

Prima oferta pe care v-o recomandam este pentru o masina de spalat rufe de la Arctic, un model SLIM, cu dimensiuni reduse care va salveaza o multime de spatiu in locuinta. Masina de spalat are o capacitate de incarcare de 5kg, 800 RPM si face parte din clasa energetica A+. Oferta o gasiti AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Masina de spalat 6th Sense Colours Whirlpool

O alta oferta foarte avantajoasa cu reducere de 30% este cea pentru masina de spalat rufe SLIM 6th Sense Colours Whirlpool. Aceasta masina de spalat rufe face parte din clasa energetica A+++ si este foarte economicoasa, are display de tip LCD pe care afiseaza programele si timpul ramas dintr-un ciclu de spalare. Masina are 1200 RPM si 6kg capacitate de incarcare. Pretul il gasiti AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Masina SLIM Indesit

Reducere de 30% in acest moment pentru masina de spalat rufe SLIM Indesit. Aceasta masina nu doar ca are dimensiuni restranse si poate fi cu usurinta depozitata intr-o bucatarie sau baie cu spatiu mic, insa are si o configuratie foarte buna: 1200 RPM, capacitate de incarcare a cuvei de pana la 6kg si clasa energetica A+. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Whirlpool

Un alt model de masina de spalat rufe de la Whirlpool pe care vi-l recomandam are reducere de 35%. Aceasta masina de spalat se evidentiaza prin capacitatea mare de incarcare a cuvei cu rufe murdare, de pana la 7kg. Masina are forta de centrifugare de 1000 rotatii pe minut si functia speciala 6th Sense. In plus, si din punct de vedere energetic este o masina de spalat rufe foarte avantajoasa, facand parte din clasa A++. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Masina de spalat rufe Heinner

Heinner este un brand mai putin cunoscut, insa are renumele ca preturile electrocasnicelor pe care le produce sunt foarte avantajoase si prezinta un raport calitate pret foarte bun. Este si cazul acestei masini de spalat rufe de la Heinner care are capacitate de incarcare de 7kg, 1200RPM, face parte din clasa energetica A+ si e dotata si cu display de tip LED. Latimea masinii este de 60cm. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Masina Whirlpool Supreme Care

Ultima oferta pe care v-o recomandam in cadrul acestui articol, din oferta eMAG Saptamana Electrocasnicelor, este pentru o masina de spalat rufe cu capacitate mare de incarcare: 7kg. Masina Whirlpool Supreme Care are 1400RPM si face parte din clasa energetica A+++. Toate detaliile ofertei le gasiti AICI.