eMAG Saptamana electrocasnicelor - Masini de spalat rufe

eMAG are reduceri si discounturi mai mari ca niciodata pentru masinile de spalat rufe.

eMAG – Lista tuturor masinilor de spalat din promotie poate fi consultata AICI.

eMAG – Masina de spalat rufe Sharp

Prima oferta pe care v-o recomandam costa putin peste 1.000 de lei si este de mare calitate. Masina de spalat rufe de la Sharp are 1000 rotatii pe minut, capacitate de incarcare de pana la 8kg si face parte din clasa energetica A+++. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Masina de spalat Samsung Eco Bubble

Urmatoarea oferta este cu reducere de peste 800 de lei si este produsa de Samsung. Masina de spalat rufe exceleaza la capitolul tehnologie, avand 1400 RPM, face parte din clasa energetica A+++ si capacitate de incarcare record de pana la 8kg. Oferta completa poate fi consultata AICI.

eMAG – IT Wash

Stoc limitat pentru masina de spalat rufe de la IT Wash, un brand mai putin cunoscut care vine insa cu o oferta foarte avantajoasa. Masina are reducere impresionanta de 35%, capacitate de incarcare de 5kg SI 800 RPM. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Masina de spalat rufe Hoover

Tot de la un brand mai putin recunoscut este si aceasta masina de spalat rufe care beneficiaza de o cuva ce poate fi incarcata cu pana la 9 kg de rufe, o cifra record pentru un asemenea pret. Masina de spalat rufe de la Hoover are incarcare frontala, clasa de spalare este A iar clasa energetica A+. Pretul poate fi consultat AICI.

eMAG – Masina de spalat 6th Sense Whirlpool

Whirlpool este unul dintre cele mai renumite branduri pentru electrocasnice dar in special pentru masinile de spalat rufe. Gama 6th Sense este una dintre cele mai performante de la Whirlpool, iar masina pe care v-o propunem la oferta de la eMAG are incarcare de 7kg, 1000 RPM si face parte din clasa energetica A++. Oferta completa poate fi consultata AICI.

eMAG – Masina de spalat rufe SLIM Arctic

Ultima oferta pe care v-o recomandam in cadrul acestui articol este pentru o masina de spalat rufe produsa chiar in Romania, la Arctic, si care are un pret excelent. Masina este un model SLIM, cu dimensiuni reduse, ideala pentru o casa cu spatiu putin. Masina are capacitate de incarcare de 5kg, 800 RPM si face parte din clasa energetica A+. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Combina frigorifica Arctic

eMAG are reduceri mari pentru o multime de electrocasnice mari, insa una dintre cele mai mari este de 42% pentru combina frigorifica de la Arctic. Aceasta combina e produsa chiar in Romania, are doua usi, congelator, volum de depozitare pentru alimente de 295l si inaltime de 185cm. Din punct de vedere al consumului de curent nu trebuie sa va faceti probleme pentru ca face parte din clasa energetica A+. Toate detaliile ofertei sunt AICI.

eMAG – Masina de spalat rufe Star Light

Continuam cu un produs foarte interesant ce are o reducere de 32% in cadrul promotiei eMAG Saptamana electrocasnicelor. Pe langa aceasta reducere de pret mai puteti beneficia de inca 150 de lei cadou pentru alte cumparaturi sub forma de card cadou de la eMAG daca dati curierului vechea masina de spalat rufe. Masina de la Star Light e una foarte puternica, cu 1000 RPM, capacitate de umplere a cuvei de pana la 6kg rufe murdare si face parte din clasa energetica A++. Oferta completa o gasiti AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Masina de spalat vase Whirlpool

Aceasta masina de spalat vase de la Whirlpool este incorporabila, deci poate fi integrata in mobilierul de bucatarie cu mare usurinta. Masina are disponibile 6 programe diferite si poate spala pana la 13 seturi de vase simultan. In plus, masina face parte din clasa energetica A+ si are latime de 60CM. Oferta cu 39% reducere de la Saptamana electrocasnicelor o gasiti AICI.

Espressor Heinner la eMAG Saptamana electrocasnicelor

eMAG are una dintre cele mai mari reduceri de pret din toate timpurile pentru espressorul manual de la Heinner Soft Cream. Acest espressor are o putere de 1050W, lucreaza sub presiune de 15bar si are rezervor de apa de 1l. Pretul sau fabulos poate fi gasit AICI.

Plita Whirlpool la eMAG Saptamana electrocasnicelor

O ultima oferta din promotia eMAG Saptamana electrocasnicelor pe care v-o prezentam in cadrul acestui articol e pentru plita incorporabila de la Whirlpool care e de foarte buna calitate, are o garantie de 24 de luni. Plita functioneaza pe gaz si are 4 arzatoare, aprindere electrica si suprafata sa este din inox de buna calitate ce se intretine si se curata cu mare usurinta. Gasiti oferta cu 42% mai ieftina doar AICI.

eMAG – Masina de spalat rufe Sharp

Prima oferta pe care v-o recomandam costa putin peste 1.000 de lei si este de mare calitate. Masina de spalat rufe de la Sharp are 1000 rotatii pe minut, capacitate de incarcare de pana la 8kg si face parte din clasa energetica A+++. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Masina de spalat Samsung Eco Bubble

Urmatoarea oferta este cu reducere de peste 800 de lei si este produsa de Samsung. Masina de spalat rufe exceleaza la capitolul tehnologie, avand 1400 RPM, face parte din clasa energetica A+++ si capacitate de incarcare record de pana la 8kg. Oferta completa poate fi consultata AICI.

eMAG – IT Wash

Stoc limitat pentru masina de spalat rufe de la IT Wash, un brand mai putin cunoscut care vine insa cu o oferta foarte avantajoasa. Masina are reducere impresionanta de 35%, capacitate de incarcare de 5kg SI 800 RPM. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Masina de spalat rufe Hoover

Tot de la un brand mai putin recunoscut este si aceasta masina de spalat rufe care beneficiaza de o cuva ce poate fi incarcata cu pana la 9 kg de rufe, o cifra record pentru un asemenea pret. Masina de spalat rufe de la Hoover are incarcare frontala, clasa de spalare este A iar clasa energetica A+. Pretul poate fi consultat AICI.

eMAG – Masina de spalat 6th Sense Whirlpool

Whirlpool este unul dintre cele mai renumite branduri pentru electrocasnice dar in special pentru masinile de spalat rufe. Gama 6th Sense este una dintre cele mai performante de la Whirlpool, iar masina pe care v-o propunem la oferta de la eMAG are incarcare de 7kg, 1000 RPM si face parte din clasa energetica A++. Oferta completa poate fi consultata AICI.

eMAG – Masina de spalat rufe SLIM Arctic

Ultima oferta pe care v-o recomandam in cadrul acestui articol este pentru o masina de spalat rufe produsa chiar in Romania, la Arctic, si care are un pret excelent. Masina este un model SLIM, cu dimensiuni reduse, ideala pentru o casa cu spatiu putin. Masina are capacitate de incarcare de 5kg, 800 RPM si face parte din clasa energetica A+. Pretul poate fi gasit AICI.