eMAG Saptamana electrocasnicelor – Espressoare cu reduceri uriase. Preturile incep de la 209 lei

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Oferte foarte avantajoase pentru multe modele de espressoare foarte bune. Am ales si noi cateva dintre cele mai avantajoase espressoare aflate la promotie si va prezentam detaliile ofertelor mai jos:

Espressor Bosch Tassimo Vivy Tas

Primul espressor pe care vi-l recomandam din oferta de electrocasnice la reducere de la eMAG este un espressor Bosch. Modelul Tassimo are dimensiuni reduse, este foarte elegant, chic, se potriveste in orice bucatarie si are o putere de 1300W. Espressorul lucreaza la o presiune de 3.3bar si are volum al recipientului de apa de 0.7l. Espressorul functioneaza cu capsule si pretul cu reducere de 49% poate fi gasit AICI.

Espressor automat Saeco Incanto

Trecem la un alt nivel si va prezentam un espressor ceva mai costisitor, dar si mai puternic. Espressorul automat Saeco Incanto are putere de 1850W, recipient separat pentru lapte care este integrat, 5 varietati de cafea, AquaClean si lucreaza sub o presiune de 15bar. Oferta cu reducere de 32% poate fi gasita AICI.

Espressor automat Philips

Continuam cu o oferta foarte buna ce are reducere de 44% pentru espressorul automat Philips cu rezervor de apa de 1l, carafa cu sistem de spumare automata a laptelui, rasnite 100% ceramice, putere de 1400W si presiune de 15bar. Espressorul are culoarea argintie, este foarte elegant si este potrivit pentru orice bucatarie. Pretul poate fi gasit AICI.

Espressor automat Saeoc Incanto

Design elegant, calitate impresionanta a cafelei si tehnologie avansata pentru savoare maxima. Carcasa rafinata contine tehnologie italiana de inalta calitate, rasnita 100% ceramica si robusta, 5 setari de intensitate pentru aroma. Toate detaliile si pretul cu 30% reducere le gasiti AICI.

Espressor automat Philips

Philips este un brand renumit in materie de electrocasnice si in special de espressoare. Modelul pe care vi-l prezentam costa putin peste 1.500 de lei, are reducere de pret de 41%, este automat si are putere de 1850W. Espressorul lucreaza la o presiune de 15 bar, are recipient pentru apa de 1.8l si un altul pentru lapte de 0.5l. Oferta completa o gasiti AICI.

Delonghi

Poate cel mai cunoscut brand producator de espressoare este DeLonghi si acest model de espressor este unul dintre cele mai bune pe care le gasiti la un asemenea pret. Espressorul automat DeLonghi are o putere de 1350w, 15bar si 1.8l volum al recipientului pentru apa. Culoarea espressorului este argintie si pretul poate fi gasit AICI.