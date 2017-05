eMAG – Saptamana electrocasnicelor aduce reduceri de 45%. Care sunt cele mai bune oferte

eMAG a dat startul promotiei Saptamana Electrocasnicelor. Ofertele sunt foarte avantajoase si se epuizeaza rapid.

eMAG a dat startul chiar in aceasta dimineata promotiei Saptamana Electrocasnicelor. Aceasta promotie ne aduce reduceri de pana la 40% pentru o multime de produse electrocasnice, atat mari cat si mici. Am ales si noi cateva dintre cele mai bune oferte si vi le prezenta, mai jos:

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Aparate frigorifice

Reduceri mari de tot pentru aparatele frigorifice din promotia de la eMAG. Cele mai bune branduri le gasiti la reduceri mai mari ca niciodata de la eMAG. Fie ca vorbim de combine frigorifice sau frigidere clasice sau chiar congelatoare, lazi frigorifice sau cele mai cautate frigidere de tip Side by side, toate au reduceri mari. Lista cu toate ofertele o gasiti AICI.

Dintre toate ofertele, una dintre cele mai avantajoase este cea cu reducere de 33% pentru combina frigorifica de la Arctic, produsa chiar in Romania, care are o inaltime de 181cm si volum de depozitare in cele doua compartimente de 291l. COmbina face parte din clasa energetica A+ si pretul ei il gasiti AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Masini de spalat rufe

Masinile de spalat rufe au si ele mari reduceri la eMAG Saptamana Electrocasnicelor. Sunt disponibile multe masini de spalat rufe, chiar si modele verticale sau care sunt dotate si cu uscator. Lista tuturor modelelor din promotie o puteti accesa AICI.

Cea mai avantajoasa masina de spalat rufe din oferta, in opinia noastra, avand un raport calitate/pret foarte bun, este masina de la Arctic, un model SLIM, cu dimensiuni reduse, ideal pentru o baie mica. Masina are capacitate de incarcare de 5kg, 800 rotatii pe minut la centrifugare si face parte din clasa energetica A+. Pretul il gasiti AICI.

eMAG Saptamana Electrocasnicelor – Incorporabile si aragazuri

O alta categorie lovita din plin de reducerile de la eMAG este cea a incorporabilelor. Aici gasiti atat cuptoare incorporabile cat si plite sau hote, insa sunt disponibile cu reduceri mari si hote clasice, aragazuri, cuptoare cu microunde si multe altele. Consultati toate ofertele AICI.

Cel mai ieftin si mai accesibil aragaz al momentului este produs de Hansa, functioneaza pe gaz si e dotat cu 4 arzatoare. Latimea aragazului este de 50cm si pretul beneficiaza de discount de 38%. Oferta completa o puteti consulta AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Masini de spalat vase

Masinile de spalat vase sunt o categorie speciala de produse, ele pot fi atat clasice cat si incorporabile in mobilierul de bucatarie. Toate bucatariile ar trebui sa aiba in dotare o masina de spalat vase care va poate salva o multime de timp si energie. Lista tuturor modelelor de masini de spalat vase de la eMAG poate fi consultata AICI.

Cea mai ieftina masina de spalat vase costa chiar sub 1.000 de lei in promotia Saptamana Electrocasnicelor de la eMAG. Masina este incorporabila in mobilierul de la bucatarie, este produsa de Electrolux si poate spala pana la 9 seturi de vase deodata. Masina de spalat vase face parte din clasa energetica A si are latime de 45cm. Oferta completa o gasiti AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Combina frigorifica Samsung

Prima oferta din cadrul promotiei eMAG Saptamana electrocasnicelor pe care v-o prezentam este pentru o combina frigorifica Samsung ce are un volum de 367l. Combina este una foarte simpla, dotata cu doua usi, face parte din clasa energetica A+ si are functia No Frost pentru a nu produce gheata si pentru a pastra alimentele proaspete o vreme mai indelungata. Inaltimea combinei este de 201cm. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Frigider cu doua usi Arctic

Continuam cu un frigider produs chiar in Romania si care are 41% discount in acest moment. Frigiderul cu doua usi de la Arctic are un volum de depozitare in cele doua compartimente de 259l, face parte din clasa energetica A+ si are inaltime dE 160CM. Pretul acestui frigider este de sub 700 de lei si poate fi gasit AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Side by side Haier

Cele mai cautate si mai moderne frigidere din aceste zile sunt cele de tip Side by side care dau un cu totul aspect bucatariei voastre. Totusi, aceste modele de frigidere sunt adesea foarte costisitoare, nu este si cazul modelului Side by side de la Haier. Frigiderul pe care vi-l recomandam are volum de depozitare de 521l, face parte din clasa energetica A+, functie No Frost, inaltime de 180 cm si o reducere de pret de 50%. Consultati oferta completa AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Masina de spalat rufe SLIM Indesit

Una dintre cele mai ieftine masini de spalat rufe pe care le gasiti in oferta, in acest moment, la eMAG, este acest model de la Indesit. Masina este SLIM, adica are dimensiuni reduse si poate fi usor depozitata intr-o baie sau bucatarie cu spatiu restrans. Masina are o forta de centrifugare de 1200RPM, capacitate de incarcare a cuvei cu pana la 6kg de rufe murdare si face parte din clasa energetica A+. Pretul ei poate fi gasit AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Masina de spalat Beko

Un alt model ceva mai costisitor de masina de spalat rufe, dar si cu capacitati mult mai puternice, este modelul SLIM Beko. Aceasta masina de spalat rufe are capacitate de incarcare de 7kg, 1000 RPM si este foarte economicoasa din punct de vedere energetic, facand parte din clasa A+++. Pretul cu reducere il puteti consulta AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Aragaz Hansa

Tot o reducere record, de 43% dn pret, se inregistreaza in aceste zile pentru aragazul de foarte buna calitate de la Hansa. Aragazul e dotat cu 4 arzatoare, are o latime de 50cm si functioneaza pe gaz. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Masina de spalat vase incorporabila Bosch

Ultima oferta pe care v-o recomandam in cadrul acestui material este pentru masina de spalat vase care nu ar trebui sa lipseasca din nicio bucatarie, pentru ca va salveaza o multime de timp si energie. Masina de la Bosch poate spala pana la 12 seturi de vase simultan, are 5 programe disponibile, face parte din clasa energetica A+ si are latime de 60cm. Pretul cu 37% reducere poate fi gasit AICI.