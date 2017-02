eMAG Saptamana electrocasnicelor – 6 oferte imbatabile, cu reduceri imense, pentru frigidere

eMAG Saptamana electrocasnicelor este o promotie ce a debutat in aceasta saptamana la cel mai mare retailer online din Romania si vine cu reduceri de pana la 50%.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Lista completa cu ofertele disponibile la promotie poate fi consultata AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor este o promotie foarte avantajoasa pe care o promoveaza cei de la eMAG. Reducerile din aceasta saptamana ating si chiar depasesc in anumite cazuri pragul de 50%. Am ales si noi 6 frigidere de foarte buna calitate care au reduceri mari si vi le prezentam, mai jos.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Combina frigorifica Arctic

Prima oferta pe care v-o recomandam cu toata increderea este pentru o combina frigorifica produsa chiar in Romania, de catre Arctic. Combina are un volum de depozitare de 295l, face parte din clasa energetica A+ si are inaltimea de 185cm. Pretul este redus chiar in acest moment cu 41% si poate fi gasit AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Combina frigorifica Samsung

Continuam prezentarea ofertelor cu o combina frigorifica de la Samsung ce e dotata cu doua usi si dispanser de apa pe usa superioara, dar si un display. Aceasta combina are in cele doua compartimente un volum generos de depozitare de 310l, face parte din clasa energetica A+ si foloseste functia speciala Full No Frost pentru a nu produce gheata si pentru a pastra alimentele proaspete o vreme indelungata. Pretul cu 33% reducere il gasiti AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Combina frigorifica Indesit

Daca sunteti in cautarea unui frigider foarte simplu, de buna calitate si care costa putin, combina de la Indesit este ideala: are o reducere de pret de 38% si costa sub 800 de lei. In ciuda pretului foarte avantajos, combina frigorifica este una puternica si cu tehnologie de buna calitate, are un volum de depozitare in cele doua compartimente de 234l, face parte din clasa energetica A+ si inaltimea este de 174cm. Pretul frigiderului poate fi consultat AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Frigider cu doua usi BEKO

Beko este un brand renumit pentru calitatea produselor sale electrocasnice si este si cazul acestui frigider dotat cu doua usi. Frigiderul are congelator si volumul total de depozitare este de 278l. Frigiderul are un consum scazut de energie electrica, facand parte din clasa energetica A+, are inaltime de 162cm si exteriorul este din inox foarte usor de intretinut si curatat. Consultati oferta cu 37% reducere AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Combina frigorifica LG

O combina ceva mai sofisticata si putin mai costisitoare la achizite, dar care beneficiaza de 30% reducere de la eMAG, este combina frigorifica de la LG. Aceasta combina de foarte buna calitate pe care v-o recomandam cu toata increderea are un volum de 318l, face parte din clasa energetica A+, foloseste functia Full No Frost si are inaltime de 190cm. Toate detaliile ofertei sunt AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Frigider cu doua usi Beko

Ultima oferta pe care v-o recomandam in cadrul acestui articol este pentru un frigider dotat cu doua usi de la Beko, volum de 435l, clasa energetica A+ dar si functie No Frost, congelator si o inaltime de 193cm. Culoarea frigiderului este gri sidef, da o nota de eleganta bucatariei. Pretul il gasiti AICI.