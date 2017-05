eMAG Saptamana electrocasnicelor – 6 oferte cu reduceri reale de peste 40%

eMAG Saptamana electrocasnicelor este o promotie foarte importanta ce vine cu reduceri impresionante pentru multe produse.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Lista cu toate ofertele din aceasta promotie poate fi consultata AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor este o promotie uriasa ce vine cu reduceri mari pentru multe produse. Noi le-am cautat pe cele cu reduceri record si am gasit 6 oferte extrem de interesante ce au preturile scazute cu peste 40%. Iata ce am gasit:

eMAG Saptamana electroacasnicelor – Combina frigorifica Albatros

Combina frigorifica Albatros este produsa chiar in Romania si se afla in stoc redus la eMAG tocmai pentru ca are un pret excelent. Combina e dotata cu doua compartimente si congelator, are 246l loc de depozitare, face parte din clasa energetica A+ si beneficiaza de o garantie de 3 ani. Pretul cu 46% reducere poate fi gasit AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Frigider Side by side Electrolux

O alta oferta foarte interesanta cu reducere de 40% este pentru frigiderul side by side de la Electrolux. Acest frigider are discount de 40$, spatiu de depozitare urias de 536l, face parte din clasa energetica A+ si are inaltime de 177cm. In plus, exteriorul sau este din inox antiamprenta care se curata si se intretine cu multa usurinta. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Masina de spalar rufe Haier

O alta oferta foarte avantajoasa din promotia eMAG Saptamana electrocasnicelor este pentru o masina de spalat rufe, probabil cea mai ieftina masina disponibila pe piata la acest moment. Este vorba de masina de spalat rufe de la Haier care are 1000 RPM, capacitate de incarcare a cuvei cu pana la 6kg rufe murdare si un consum scazut de electricitate, facand parte din clasa A++. Oferta o gasiti AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Masina de spalat vase incorporbila Whirlpool

Masina de spalat vase incorporabila de la Whirlpool are reducere de pret de 43%, un record absolut. Masina are capacitate de spalare de 13 seturi simultan, 6 programe disponibile si face parte din clasa energetica A+. Latimea masinii de spala tvase este de 60cm. Oferta completa poate fi consultata AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Masina de spalat rufe SLIM Whirlpool

Continuam cu oferta pentru masina de spalat rufe de la Whirlpool care are particularitatea de a fi un model SLIM, adica cu dimensiuni mult reduse, ideala pentru o baie mica. Masina are functia speciala de la Whirlpool 6th sense pentru protejarea hainelor la spalare, are capacitate de 1000 RPM si face parte din clasa energetica A+++. Oferta beneficiaza de un discount de 40% pe care il gasiti AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Combina frigorifica Haier

Ultima oferta pe care v-o recomandam este pentru o combina frigorifica foarte performanta dar si foarte ieftina de la Haier. Capacitatea de depozitare a combinei este de 310l la o inaltime de 188cm, face parte din clasa energetica A+ si pastreaza alimentele proaspete o perioada indelungata, avand functia No Frost care nu produce gheata. Pretul cu 40% reducere il gasiti AICI.