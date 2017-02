eMAG Saptamana electrocasnicelor – 6 masini de spalat rufe cu preturi foarte bune

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Promotie foarte mare in aceasta saptamana la cel mai mare retailer online din Romania.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Lista cu toate modelele de masini de spalat vase la reducere poate fi consultata AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Reduceri mai mari ca niciodata pentru o multime de produse electrocasnice. Dintre toate, noua ne-a atras atentia categoria de produse: masini de spalat vase, si am ales 6 modele foarte bune dar care au si preturi mult reduse.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Masina de spalat vase incorporabila Hotpoint

Prima masina de spalat vase pe care v-o prezentam este si incorporabila in mobilierul de bucatarie, ceea ce va ajuta sa salvati o multime de spatiu in bucatarie. Masina este produsa de Hotpoint si poate spala pana la 13 seturi de vase simultan, are 6 programe diferite, face parte din clasa energetica A+ si are latime de 60cm. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Masina de spalat vase Whirlpool

Tot un model de masina de spalat vase incorporabila in mobilierul de bucatarie este si acesta de la Whirlpool 6th Sense. Masina de spalat vase are o capacitate ceva mai mare, dar si un pret cu reducere mai mare de 32%. Masina poate spala pana la 10 seturi simltan si are 7 programe distincte, dar si display LED. Face parte din clasa energetica A++ si este destul de economicoasa, iar latimea sa este de doar 45cm. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Masina spalat vase Electrolux

O masina de spalat vase incorporabila si produsa chiar in Romania este acest model de la Electrolux. Masina poate spala pana la 9 seturi simultan, are disponibile 5 programe prin care spala vasele si face parte din clasa energetica A. Masina de spalat are o latime de 45cm si suprafata exterioara este din inox de cea mai buna calitate care este foarte usor de intretinut si curatat. Masina are 28% reducere de pret si oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – BEKO

Un pret uimitor de accesibil are masina de spalat vase de la Beko. Modelul de masina de spalat este incorporabil in mobilierul de bucatarie si are o capacitate de a spala pana la 12 seturi de vase simultan. Masina beneficiaza de un discount de la eMAG in valoare de 36%, are disponibile 6 programe si face parte din clasa energetica A++. Masina este destul de lata avand dimensiunea de 60cm. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Masina de spalat vase incorporabila Bosch

Bosch este un brand renumit, chiar daca nu neaparat in materie de electrocasnice. Produsele lor sunt recunoscute ca fiind foarte rezistente si durabile. Masina pe care noi v-o prezentam la reducere are un discount de 37%, poate spala pana la 12 seturi de vase deodata si are 5 programe. Masina are dimensiunea de 60cm si face parte din clasa energetica A+. Consultati oferta completa AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Masina de spalat vase incorporabila Indesit

Ultima oferta pe care v-o prezentam in cadrul acestui articol este tot pentru o masina de spala vase lata de 60cm care este si incorporabila. Masina e produsa de Indesit si are o capacitate foarte mare, de 13 seturi, si 4 programe disponibile. Masina face parte din clasa energetica A+. Pretul poate fi gasit AICI.