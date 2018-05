eMAG Saptamana electrocasnicelor – 5 oferte cu reduceri reale in jur de 45%

eMAG are promotia Saptamana electrocasnicelor ce vine cu cateva oferte de-a dreptul impresionante. Noi am gasit cel putin 5 dintre ele.

eMAG – Saptamana electrocasnicelor are o lista de oferte ce poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG Saptamana electrocasnicelor este o promotie periodica la cel maimare retailer online din tara. Ofertele sunt foarte bune, iar in aceasta saptamana sunt reduceri de pana la 45%. Noi am gasit 5 oferte care au reduceri ce se situeaza in jurul acestui procent:

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Lada frigorifica Arctic

Prima oferta cu care incepe prezentarea este pentru o lada frigorifica. Pentru cei care au nevoie sa depoziteze alimente pe termen mai lung, aceasta lada frigorifica e foarte avantajoasa in promotia de la eMAG. Lada are 360l spatiu de depozitare, functie fast freezint, securitate cu yala si 5 ani garantie. Oferta cu 45% reducere de la eMAG poate fi gasita AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Masina de spalat rufe SLIM Hotpoint

COntinuam cu o oferta cel putin la fel de avantajoasa pentur una dintre cele mai bune masini de spalat rufe de la eMAG. E vorba de un model de la Hotpoint care e si SLIM, adica are dimensiunile mult reduse pentru a salva spatiu in locuinta. Masina are capacitate de umplere a cuvei de pana la 6kg, 1200 RPm si face parte din clasa energetica A++. Oferta eMAG pentru aceasta masina de spalat rufe poate fi gasita accesand URMATORUL LINK.

eMAG Saptamana electrocansicelor – Hota incorporabila decorativa Beko

Trecem la un brand ceva mai cunoscut, e vorba de Beko, un producator de mare incredere care s-a impus pe piata din Romania. Noi va recomandam achizitionarea unei hote incorporabile din promotia Saptamana electrocasnicelor de la eMAG. Aceasta hota are putere de absorbtie de 635mc pe ora, e dotata cu un motor si are latime de 60cm. In plus, suprafata exterioara a hotei e din inox foarte usor de curatat. Toate detaliile le gasiti AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Blender 3 in 1 Star Light

O achizitie foarte inspirata din aceasta promotie poate fi blenderul de tip 3 in 1 de la Star Light, un producator cu renume pentru preturile foarte avantajoase pe care le practica. Blenderul are reducere de 45% la eMAG, are putere de 350w, blender de 0.6k, vas tocator de 0.5l, disc feliere si razuire, cutit inox, 2 viteze dar si functia Pulse. Oferta detaliata poate fi gasita AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Espressor automat Philips

Nu in ultimul rand va prezentam si espressorul automat Philips ce are reducere la eMAG sAptamana electrocasnicelor de 49%, una dintre cele mai bune oferte raportat pret/calitate. Espressorul are carafa cu sistem de spumare automata a laptelui, rasnite 100% ceramice si functioneaza la o presiune de 15bar. Toate detaliile ofertei sunt AICI.