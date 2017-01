eMAG Saptamana electrocasnicelor. 5 espressoare foarte avantajoase pe care merita sa le cumperi acum

eMAG Saptamana electrocasnicelor aduce reduceri pentru mai multe categorii de produse, printre care si espressoarele.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Lista cu toate modelele de espressoare aflate la reducere poate fi consultata AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor este o promotie foarte avantajoasa ce aduce reduceri de 40% si chiar si mai mari pentru anumite produse. Ofertele sunt disponibile doar o saptamana, insa cele mai bune promotii se epuizeaza rapid. Noi am facut in cadrul acestui articol o selectie foarte interesanta de espressoare care nu costa mult si sunt de calitate, fiind produse de branduri celebre.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Tchibo Cafissimo Pure

Prima oferta pe care v-o prezentam este pentru espressorul Tchibo Cafissimo Pure ce are un rezervor de 1litru si functioneaza pe capsule. Pretul acestui model de espressor foarte elegant si de dimensiuni reduse beneficiaza de un discount de 37%. Oferta completa poate fi consultata AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Espressor Bosch Tassimo Vivy

Modelul TAS 1251 de la Bosch Tassimo Vivy are si el un pret foarte avantajos si o reducere record de 47%. Acest espressor are o putere de 1300W, lucreaza sub presiune de 3.3 bar si are rezervor de apa de 0.7 l. Pentru doamne si domnisoare recomandam modelul roz care este foarte simpatic. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Espressor si cafetiera Orion

Acest espressor functioneaza cu cafea macinata, are rezervor de apa de 1.25l, putere de 1800W si este produs de Orion. Este un aparat multifunctional ce ofera posibilitatea prepararii de espresso, cappuccino, cafea la filtru sau chiar cea. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Nescafe Dolce Gusto Genio 2

Acest espressor are un design foarte placut, dimensiunile sale sunt restranse si poate prepara o singura cafea pe rand. Espressorul Nescafe Dolce Gusto Genio 2 functioneaza cu capsule si are rezervor de apa de 1 litru. Toate detaliile si pretul redus cu 15% le gasiti AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Espressor Tchibo Cafissimo Latte Rosso

Ultimul espressor pe care vi-l recomandam este unul de foarte mare calitate, dar si pretul este putin mai ridicat fata de cele prezentate anterior. Acest espressor este dotat atat cu un compartiment pentru apa ce are volum de 1 litru, cat si un alt recipient separat, exterior, pentru lapte. Pretul il gasiti AICI.