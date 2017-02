eMAG – Saptamana cu 3 promotii uluitor de bune. Profita la maxumum de ele

eMAG a inceput aceasta saptamana cu 3 promotii foarte puternice care aduc reduceri chiar si de 50%.

eMAG – Lista cu toate ofertele din aceasta saptamana poate fi consultata AICI.

eMAG vine constant cu promotii interesante, saptamana de saptamana reduce preturile pentru anumite categorii de produse, insa in aceasta perioada pare ca si-a depasit propriile recorduri in materie de discounturi. Va prezentam si noi 3 dintre cele mai bune promotii pe care le gasiti in aceasta saptamana la eMAG.

eMAG – Valentine’s Day

Prima promotie disponibila in aceasta saptamana este cea cu produse pentru Valentine’s Day. Se apropie cu pasi foarte repezi Ziua Indragostitilor si daca sunteti in pana de idei, cei de la eMAG vin cu o multime de oferte incantantoare. De la parfumuri, atat pentru ea cat si pentru el, la gadgeturi, carti, produse de ingrijire personala sau chiar haine. In plus, toate au reduceri mari de tot. Ofertele de Ziua Indragostitilor le gasiti AICI.

eMAG – Saptamana electrocasnicelor

Ca si cum promotia de Ziua Indragostitilor nu ar fi fost suficient de puternica, cei de la eMAG vin pe deasupra cu oferte de electrocasnice in cadrul promotiei deja celebre Saptamana Electrocasnicelor. Din cand in cand, cei de la eMAG vin cu promotia Saptamana Electrocasnicelor, promotie ce aduce reduceri de pana la 50% pentru mai multe produse. Ofertele se epuizeaza foarte rapid si va recomandam sa le consultati AICI.

eMAG – Universul Apple

Produsele de la Apple sunt printre cele mai vandute in intreaga lume, fiind un brand foarte apreciat. La eMAG gasiti preturi mult reduse in aceasta perioada pentru mai toate produsele Apple: tablete, telefoane si laptopuri. In plus, pe langa preturile foarte bune chiar si pentru cele mai ravnite gadgeturi, aveti cateva oferte foarte bune de achizitie in rate. Toate ofertele pentru iPhone, iPad si MacBook-uri le gasiti AICI.