eMAG – Saptamana Apple – Cumperi iPhone si platesti in 24 de rate fara dobanda

eMAG are o promotie foarte interesanta timp de o saptamana. Produsele de la Apple pot fi cumparate in 24 de rate foarte avantajoase fara dobanda.

eMAG – Lista cu toate produsele Apple disponibile in oferta poate fi consultata AICI.

eMAG – Saptamana excelenta la cel mai mare retailer online din Romania. Promotie pentru toate produsele Apple care pot fi acum achizitionate prin 24 de rate fara dobanda cu eCredit. Astfel, cele mai dorite produse acum sunt mult mai accesibile.

eMAG – iPhone 7

De departe, cel mai popular produs Apple din acest moment este telefonul mobil iPhone 7 care e dotat cu tehnologia cea mai noua si mai performanta. Modelul cel mai cumparat este cel cu 32GB care este si ceva mai ieftin, insa acum beneficiaza si de un discount de 5%, pe langa posibilitatea de a fi achizitionat in 24 de rate fara dobanda. Pretul telefonului il gasesti AICI.

Toate modelele de iPhone-uri disponibile in oferta le poti vedea AICI.

eMAG – iPad 9.7

Trecem la cel mai popular model de tableta iPad produsa de Apple. Aceasta este iPad 9.7 care are o diagonala a ecranului de 9.7 inch. Memoria tabletei este de 32GB si poate fi conectata la internet prin Wifi. Tableta poate fi cumparata in 24 de rate fara dobanda iar pretul il gasiti AICI.

Pentru a vedea toate modelele de tablete disponibile de la Apple consultati URMATORUL LINK.

eMAG – Smartwatch

Apple Watch 1 este o adevarata bijuterie a tehnologiei din ziua de astazi. Ceasul are carcasa din aluminiu gold, 42mm, este un ceas destul de voluminos dar foarte elegant. In plus, ceasul e dotat cu procesor Dual Core ceea ce ii ofera o putere mult mai mare de a procesa rapid aplicatii tale. Toate detaliile despre acest ceas si pretul sau le gasesti AICI.

Pentru a vedea si alte modele de ceasuri inteligente de la Apple care au mari reduceri acceseaza URMATORUL LINK.

eMAG – Laptop Apple MacBook Air 13

Laptopul Apple MacBook Air 13 este cel mai cumparat de la eMAG, are un pret rezonabil, beneficiaza de discount de 16% si e dotat cu tehnologia si stabilitatea oferita de Apple tuturor produselor sale. Laptopul are un procesor Intel Dual Core i5 cu frecventa de 1.6 Ghz, 13.3 inch ecran, 8GB memorie si un spatiu de stocare de 128GB. Placa video este Intel HD Graphics 6000. Toate detaliile si pretul sunt AICI.

In oferta eMAG mai gasesti multe alte modele de laptopuri Apple pe care le poti cumpara in 24 de rate fara dobanda. Arunca o privire peste lista de AICI.

eMAG – Desktop Apple

Va prezentam in continuare o configuratie uluitoare pentru sistemul desktop PC iMac 21.5 de la Apple. Calculatorul e dotat cu un procesor Intel Quad Core i5 ce are o frecventa de 3.1 Ghz si e construit pe o arhitectura Broadwell. Ecranul este de 21.5 inch diagonala si de calitatea cea mai buna Retina 4K. 8GB memorie si 1TB spatiu de stocare pentru aceasta configuratie absolut minunata si foarte accesibila cu ajutorul sistemului de 24 de rate fara dobanda. Placa video este si ea una puternica Intel Iris Pro Graphics 6200. Pretul il gasiti AICI.

Mai multe configuratii de desktopuri Apple gasiti AICI.