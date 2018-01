eMAG. Samsung vs Apple vs Huawei. Top 10 reduceri la telefoane

Cele mai bune reduceri la telefoane le gasesti doar la eMAG. Branduri de top au astazi auper preturi, asadar, profita de batalia reducerilor la telefoane de la eMAG si achizitioneaza telefonul visat.

Intreaga lista de telefoane de top vandute de eMAG la preț redus poate fi consultata AICI.

Telefon mobil Huawei P10 Plus, Dual Sim, 128 GB, 4G. Vine cu cadou Bitdefender Mobile Security pentru Android, 2018, 1 an, utlizator, scratch card. Un telefon cu adevarat sensational,care poate lucre cu orice fel de aplicatie. Face poze exceptionale, este fiabil in multitasking si poti schimba chiar programele tv cu acest smartphone. Un brand cu un renume excelent, Huawei a ajuns pe locul 3 la nivel mondial in ceea ce priveste performanta produselor. Totul merge rapid, ecranul este bun si mare, baterie rezistenta si fabricat din materiale de calitate. Pentru mai multe detalii despre acest telefon vandut de eMAG intra AICI.

Telefon mobil Samsung Galaxy J7 (2017), Dual Sim, 16 GB, 4 GB. Un telefon foarte frumos, bun din toate punctele de vedere, de la ecranul full HD, pana la baterie rezistenta chiar si pana la 3 zile, in functie de cat de mult este folosit. Performant, actualizat la noile modele, elegant si extrem de practic. Un telefon foarte bun, care are un pret accesibil, iar raportul calitate pret este excelent. Vezi AICI mai multe detalii despre acest telefon vandut de eMAG.

Telefon mobil Apple iPhone 7, 32 GB, 4G. Un telefon elegant, mai usor decar celelalte modele iPhone, cu camera excelenta si baterie mai rezistenta. Este rapid, se aude excelent, rezistent la apa, 12 MP rezolutia camerei, cu luminozitate si gama cromatica cea mai buna pentru gama lui. Are un procesor puternic si este de doua ori mai rapid decat iPhone 6. Bucura-te de acest super telefon la un super pret azi pe eMAG. Iata AICI mai multe detalii despre acest produs.

Huawei și Samsung cu Bitdefender cadou, în oferta eMAG

Telefon mobil Huawei Mate 10 Lite, Dual Sim, 64 GB, 4G, care vine cu cadou Bitdefender. Un telefon superb la un pret foarte bun pentru ecranul bun, fiabilitate si rezistenta la baterie. Are un aspect excelent, iar raportul calitate pret este cel mai bun din gama lui de telefoane. Face poze exceptionale, are posibilitati nenumarate de setare si este un telefon finut, modern. Pretul redus de le eMAG il face si mai atragator. Iata AICI mai multe detalii despre acest telefon.

Telefon mobil Samsung Galaxy S8, Dual Sim, 64 GB, 4 G, care vine cu cadou Bitdefender. Cu un design printre cele mai frumoase si reusite, acest telefon este unul dintre cele mai reusite smartphone-uri Android, unul dintre cele mai performante, cu ecran si camera exceptionale. Este fiabil, rapid, cu o baterie rezistenta, totodata elegant si fara cusur la multitasking, foto si video de super calitate, la fel si sunetul. Despre acest telefon vandut de eMAG afla mai multe AICI.

Telefon mobil Huawei Honor 8, Dual Sim, 32 GB, 4G, care vine cu cadou Bitdefender. Daca iti doresti un telefon cu finisaje excelente, cu ecran superb si mare, fara problem de vizualizare chiar si atunci cand e soare, acest Huawei vandut de eMAG este tot ce iti poti dori. Se aude clar, este fiabil, face poze excelente si pe timp de noapte, iar videoclipurile sunt exceptionale datorita calitatii full HD. Datorita memoriei RAM de 4G navigarea este fluenta si fara intreruperi. Raportul calitate pret este exceptional si merita investitia. Iata AICI mai multe detalii despre acest telefon.

iPhone SE, prețul zilei la eMAG

Telefon mobil Apple iPhone SE, 32 Gb, 4G, cu cadou cablu A+ lightning, tip bratara pentru iPhone. Un telefon impecabil acum la un super pret. Te bucuri de cele mai interesante functii, de la filmare cu incetinitorul la speech to text si text to speech, este foarte usor de utilizat si cu numeroase aplicatii utile. Are autonomie mare la baterie, merge la fel de bine chiar si atunci cand ai multa muzica si poze sau videoclipuri, este micut si facut din materiale de calitate. Iata mai multe detalii tehnice despre acest telefon vandut de eMAG AICI.

Telefon mobil Apple iPhone 8, 64 GB, 4 G, vine cu acumulator extern Serioux, 2200 mAh cadou. Un telefon impresionant, performant, face poze mai bune decat un aparat foto entry level, bateria tine pana la 48 de ore chiar si atunci cand ai deschis browsing de net, comunici pe retele de socializare, asculti muzica si vorbesti la telefon. Finisajul este perfect, cu design complet nou din sticla. Spatele din sticla permite incarcarea wireless mult mai accesibila. Cu unghiurile largi de vizualizare, poti vedea orice la calitate maxima. Un telefon care se ridica la asteptarile oricui si poate si mai mult. Detalii tehnice despre acest telefon vandut de eMAG gasesti AICI.

Telefon mobil Samsung Galaxy A3 (2017), 16 GB, 4 G. Un telefon care se misca fara cusur in aplicatii si jocuri, este rezistent la apa si praf, deci usor de intretinut. Este fiabil, display HD, senzor de amprenta rapid, elegant, la un pret super accesibil cu reducerile eMAG. Poate fi folosit cu o singura mana, chiar si atunci cand ai ceva important de compus, se misca excelent si isi face treaba. Intra AICI pentru a vedea mai multe detalii despre acest smartphone cu super reduceri.

Telefon mobil Huawei P9 Lite 2017, Dual Sim, 16 Gb, 4G, cu cadou Bitdefender. Pentru pretul excelent, acest telefon este mai mult decat decent. In plus, are un aspect premium, chiar daca este din gama midrange. Fiind din sticla, se simte exceptional in mana, are procesor puternic, senzorul de amprenta fucntioneaza impecabil, face poze de exceptie spre deosebire de alte device-uri din clasa lui. Raportul calitate pret exceptional, merita investitia fara probleme. Iata AICI mai multe detalii despre acest telefon vandut de eMAG.