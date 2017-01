eMAG – Samsung Galaxy, preturi de la 440 de lei. Iata oferta completa

eMAG are reduceri bune de tot pentru telefoanele Samsung din gama Galaxy, cea mai apreciata gama produsa sub acest brand.

eMAG – Lista tuturor telefoanelor aflate la reducere poate fi consultata AICI.

eMAG a inceput o promotie de astazi prin care scade preturile telefoanelor Samsung. Am aruncat si noi o privire peste oferte si le-am selectat pe cele mai interesante 7. Preturile telefoanelor prezentate mai jos sunt in ordine crescatoare:

eMAG – Samsung Galaxy J1 Mini Prime

Desi este cel mai ieftin telefon din oferta, calitatile sale nu sunt deloc de neglijat. Telefonul mobil Samsung Galaxy J1 Mini Prime poate administra doua cartele SIM deodata si are o memorie de 8GB. Toate detaliile si pretul le gasiti AICI.

eMAG – Samsung Galaxy J2

Trecem la urmatorul nivel, tot din gama Galaxy, modelul J2 care are in plus functia de 4G pentru transfer de date si internet de mare viteza, memoria este tot de 8GB si pastreaza si functia de DUAL SIM a modelului precedent. Pretul are si o reducere de 10%. Oferta completa o gasiti AICI.

eMAG – Telefon mobil Samsung Galaxy J5

Varianta 2016 a acestui telefon mobil este una foarte actuala, performanta si este unul dintre cele mai bine vandute telefoane mobile. Dupa reduceri, acest telefon a ajuns sa coste mult sub 1.000 de lei, are functie DUAL SIM, spatiu de stocare de 16GB si functie 4G. Pretul poate fi consultat AICI.

eMAG – Telefon Samsung Galaxy S6

Este absolut surprinzator ca un telefon atat de actual si de performant precum Galaxy S6 ajunge sa coste la eMAG chiar sub 2.000 de lei dupa o reducere consistenta de 15%. Telefonul are o memorie de 32GB si functie 4G. Toate detaliile despre acest telefon dar si pretul le gasesti AICI.

eMAG – Samsung Galaxy A7

Stocul pentru acest telefon mobil este redus tocmai pentru ca se epuizeaza rapid datorita pretului foarte avantajos. Modelul Samsung Galaxy A7 pe care vi-l recomandam la reducere este produs in 2016, are functia dual sim si un spatiu de stocare pentru fotografii si aplicatii de 16GB. Oferta o gasiti AICI.

eMAG – Telefon mobil Samsung Galaxy S6 Edge

Aproape ca nu mai are nevoie de nicio prezentare, telefonul mobil Samsung Galaxy S6 Edge a fost primul care a fost produs cu margini rotunjite si acces facil la meniu. Designul este unic si foarte apreciat, iar pretul este acum avantajos, putin peste 2.000 de lei pentru modelul cu memorie de 32GB. Oferta poate fi consultata AICI.

eMAG – Telefon mobil Samsung Galaxy S7

Ultima oferta pe care v-o recomandam are si una dintre cele mai mari reduceri de pret: 20%. Telefonul mobil Samsung Galaxy S7 dotat cu o memorie de 32GB este varful de gama de la Samsung, este cel mai performant si mai apreciat telefon al momentului. Pretul sau il gasesti AICI.