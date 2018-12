eMAG rupe-n doua preturile la televizoare – 5 oferte concrete. Diagonala 140, pret sub 1.500

eMAG sarbatoreste astazi 17 ani de existenta pe piata din Romania si a venit cu cateva reduceri consistente de preturi, asa cum era si de asteptat. Printre reduceri se numara si cateva televizoare impresionante.

eMAG – Lista tuturor ofertelor din promotia de ziua eMAG poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG sarbatoreste astazi 17 ani de existenta pe piata din Romania, prilej de sarbatoare si de reduceri. Chiar la inceputul celei mai bune luni din an pentru preturi, eMAG incepe promotiile in mare forta cu discunturi uriase pentru o multime de produse.

AM aruncat si noi o privire peste cele mai importante oferte de la eMAG pentru a va aduce la cunostinta cele mai bune preturi si am ramas impresionati de ofertele la televizoare. Am selectat 5 oferte eMAG la televizoare performante, de la branduri renumite pentru calitatea lor si vi le prezentam si voua mai jos.

eMAG – Top 5 cele mai bune televizoare pe care merita sa le cumperi acum

1 Samsung – In primul rand, televizoarele de la Samsung sunt top, cele mai bun si mai sigure dintre toate, insa de multe ori preturile lor sunt putin peste media celorlalte branduri. De data asta va recomandam o diagonala de 138cm la o relutie 4K ULTRA HD cu reducere de 20%. Oferta completa poate fi gasita AICI.

2 Sony Bravia este o gama de televizoare ce a inregistrat mari succese in vanzari. Noi va recomandam televizorul cu reducere de la eMAG de 46%, practic cea mai buna oferta de pe piata. Diagonala sa este de 139cm, are rezolutia 4K Ultra HD si oferta detaliata o gasiti AICI.

3 Philips – Va ofertim o alternativa pentru un televizor cu diagonala ceva mai mica, insa suficient de generoasa. In plus, imaginea este impecabila, la rezolutia cea mai buna 4K ULTRA HD. Televizorul Philips are 108cm si un pret aproape la jumatate de Ziua eMAG. Oferta poate fi accesata AICI.

4 Panasonic – este un brand cu multa vechime pe piata electronicelor si electrocasnicelor din lume, s-a impus ca fiind un producator de mare incredere, cu produse de cea mai inalta calitate. La televizorul de la Panasonic primiti 5 ani garantie, diagonala sa este de 123cm si are rezolutie 4K ULTRA HD. In plus, dispune de toate functiile smart. Oferta detaliata este AICI.

5 Star Light e renumit pentru preturile mici pe care le practica. Va puteti da seama ce a iesit de Ziua eMAG daca pe langa preturile foarte avantajoase de la Star Light au mai intervenit si reducerile masive de la eMAG. Vorbim despre un televizor de 140cm ce costa sub 1500 de lei, are rezolutie 4K si oferta completa poate fi gasita AICI.