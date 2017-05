eMAG.ro – Televizoare resigilate cu rezolutie 4K ULTRA HD cu reduceri de pana la 36%

eMAG.ro are o promotie foarte avantajoasa pentru mai multe modele de televizoare resigilate ce au rezolutia cea mai buna de pe piata: 4k ultra hd.

eMAG.ro – Lista cu toate televizoarele resigilate la promotie poate fi consultata AICI.

eMAG.ro a dat startul astazi unei promotii foarte avantajoase pentru mai multe produse resigilate. Televizoarele ocupa un loc fruntas la reduceri, asa ca am decis sa aruncam si noi o privire peste modelele disponibile. Iata ce ne-a atras atentia:

eMAG.ro – Televizor LG

Primul televizor pe care vi-l recomandam este produs de LG si are o reducere foarte mare ca produs resigilat. Televizorul are display de tip LED, rezolutie SUPR UHD, 4K ULTRA HD, reda si imagini 3D si are o diagonala de-a dreptul impresionanta de 139cm. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG.ro – Sony

Urmatorul model pe care vi-l recomandam este la fel de performant si cu o reducere la fel de impresionanta pentru produsul resigilat ce poate fi si achizitionat in 36 de rate fara dobanda. Televizorul are toate functiile smart disponibile, foloseste sistemul de operare Android si poate reda imagini 3D. Diagonala televizorului este de 139cm. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG.ro – Smart LG

Revenim la brandul de foarte mare calitatea LG pentru a va prezenta un televizor OLED cu display curbat ce ofera o experienta unica de vizionare la cei 139cm diagonala. Televizorul are asa cum va asteptati rezolutia 4K ULTRA HD si poate reda chiar si imagini 3D. Oferta resigilata poate fi gasita AICI.

eMAG.ro – Sharp

Sharp este un brand renumit si cu vechime, tocmai de aceea puteti achizitiona cu cea mai mare incredere un televizor produs de ei care se afla la promotie. Display-ul televizorului pe care noi vi-l recomandam este de tip LED, are diagonala de 139cm si reda imagini 4K ULTRA HD, si are toate functiile smart disponibile, se poate conecta la internet si la dispozitivele mobile din casa voastra. Oferta o gasiti AICI.

eMAG.ro – Smart Samsung

Televizorul LED Smart Samsung are o diagonala de 138cm, rezolutie 4K ULTRA HD, si dupa cum ii spune si numele prezinta toate functiile smart si se poate conecta la internet. Pretul este unul mult redus si poate fi platit in 36 de rate fara dobanda. Oferta completa o puteti consulta AICI.

eMAG.ro – Philips

Ultima oferta pe care v-o recomandam este pentru un televizor produs de Philips cu display LED, conectivitate la internet, HDMi, USb ci+, foloseste sistemul de operare Android iar diagonala este una extrem de generoasa de 139cm. Pretul poate fi gasit AICI.