eMAG.ro. Oferta bombă la electrocasnice de Black Friday 2017

Magazinul online eMAG.ro anunță o ofertă de senzație cu ocazia Black Friday 2017. În acest articol vă prezentăm câteva dintre cele mai bune promoții pe care le găsiți de Vinerea Neagră 2017.

eMAG.ro. Întreaga listă de reduceri eMAG cuptoare și electrocasnice o găsiți - AICI.

eMAG.ro. Aspirator fara sac Philips Power Pro Compact FC8476/92, 1.5 l, Tub telescopic metalic, 1500 W, EPA 10, Gri. Tehnologia PowerCyclone 4 ofera cele mai bune rezultate de curatare dintr-o singura miscare prin intermediul unor pasi extrem de eficienti: 1) Aerul intra rapid in PowerCyclone gratie fantei de admisie aer drepte si netede. 2) Orificiul curbat de trecere a aerului accelereaza aerul in sus in compartimentul ciclonic pentru a separa praful de aer. Mai multe detalii și alte reduceri eMAG aspiratoare găsiți - AICI.

Aspirator fara sac Rowenta Compact Power 3A RO3724, 1.5 l, 750 W, Filtru de inalta eficienta, 8.8 m, Orange. Un filtru de spuma plasat in fata motorului. Un filtru pozitionat inainte de orificiul de evacuare a aerului pentru a capta chiar si cele mai mici particule de praf eliberate in aer. Recipient de praf usor de curatat: in doar 4 pasi! Filtru de spuma usor de accesat si curatat pentru performanta de lunga durata. Mai multe detalii și alte reduceri eMAG aspiratoare găsiți - AICI.

eMAG.ro. Oferte cuptoare

eMAG.ro. Pachet promo: Cuptor incorporabil Beko BIG22102X, Gaz, 66 l, Clasa A, Timer, Rotisor, Grill gaz, Inox + Plita incorporabila Beko HIMG64223-1SX, 4 Arzatoare gaz, Inox. Mai multe oferte și reduceri eMAG cuptoare și plite găsiți - AICI.

Pachet promo: Cuptor incorporabil Whirlpool AKZ 6230 NB, Electric, 6th Sense, MF16, 65 l, Clasa A+, Autocuratare catalitica, Design Absolute, Negru + Plita incorporabila Whirlpool AKT 6414 NB, Cristal, Gaz, 4 Arzatoare, Aprindere electrica, Sticla Neagra. Mai multe oferte și reduceri eMAG cuptoare și plite găsiți - AICI.

eMAG.ro. Oferte combine frigorifice

eMAG.ro. Combina frigorifica Beko RCNA365E20ZX, 309 l, Clasa A+, NeoFrost, H 185.3, Inox Antiamprenta.Reduce efectul de ofilire al verdeturilor. Compartimentul special EverFresh+ a fost proiectat pentru pastrarea prospetimii si vitalitatii legumelor si verdeturilor.Tehnologia NeoFrost, prin sistemele Active Dual Cooling si No Frost asigura cele mai bune conditii de conservare, intr-o clasa superioara de eficienta energetica. Mai multe detalii și alte reduceri eMAG combine frigorifice găsiți - AICI.

Combina frigorifica Beko DBK 386 WDR+, 325 l, Clasa A+, H 201 cm, Dispenser apa. Tehnologia cu lumina albastra Smart Blue de la Beko iti ofera o functie special creata pentru ca tu sa te bucuri din plin de gustul fructelor si legumelor tale preferate. Mai multe detalii și alte reduceri eMAG combine frigorifice găsiți - AICI.

eMAG.ro. Masina de spalat rufe SLIM Hotpoint WMSF 622, 6 kg, 1200 RPM, Clasa A++, Alb. ehnologia avansata utilizata de noile masini de spalat Hotpoint este atenta la tema economisirii energiei si a permis atingerea unui obiectiv important: clasa energetica A+++. Acest lucru inseamna ca noile masini de spalat nu numai ca sunt eficiente impotriva murdariei, dar au si un impact redus asupra mediului. Mai multe detalii și alte reduceri eMAG mașini de spălat găsiți - AICI.

Masina de spalat rufe Beko WMY81483LMB1, 8 kg, 1400 RPM, ProSmart Inverter, Clasa A+++, 60 cm, Alb. Motor ProSmart Inverter. Motoarele brushless, a caror constructie a permis eliminarea periilor de carbon, introduc un set de avantaje sesizabile de la prima utilizare : nivel de zgomot redus, absenta vibratiilor, control imbunatatit al turatiei, eliminarea emisiilor electromagnetice. Toate aceste avantaje sunt dublate de durabilitatea si robustetea ansamblului din care au fost eliminate elementele supuse uzurii, periile de carbon. Mai multe detalii și alte reduceri eMAG mașini de spălat găsiți - AICI.

eMAG.ro. Oferte combine roboți de bucătărie

Espressor automat Krups Espresseria Automatic EA8160, 1450W, 15 bar, 1.7 l. Temperatura perfecta inca de la prima ceasca de cafea datorita tehnologie Thermoclock.Recipient din inox ce permite pastrarea laptelui in conditii optime, chiar si in frigider. Folosit impreuna cu duza pentru cappuccino veti obtine o spuma de lapte densa, elementul principal pentru un cappucinno desavarsit. Întreaga listă de oferte espressoare de la eMAG o găsiți - AICI.

eMAG.ro. Robot de bucatarie Moulinex Masterchef 8000 FP664, 1000 W, bol 3 l, blender 1.25 l, 2 viteze + Pulse, Alb/Rosu. Lama metal, lama aluat plastic, accesoriu pentru cartofi, disc din metal pentru razuire/feliere grosiera, disc din metal pentru feliere/ razuire fina, storcator de citrice, storcator cu sita metalica, spatula. Detalii mai multe și întreaga listă de reduceri eMAG roboți de bucătărie găsiți - AICI.

eMAG.ro. Robot de bucatarie Gorenje MMC800W, 800 W, Bol 4.5 l, 6 viteze, Alb. Detalii mai multe și întreaga listă de reduceri eMAG roboți de bucătărie găsiți - AICI. Gasesti o lista cu magazinele mari care fac Black Friday anul acesta AICI.