eMAG - Rezumatul saptamanii. Cele mai importante promotii care se deruleaza simultan

eMAG are o multime de promotii foarte avantajoase care se desfasoara in acelasi timp. Trebuie doar sa te orientezi in functie de produsele pe care le doresti.

eMAG – Lista cu toate promotiile active in acest moment pe site-ul retailerului poate fi consultata AICI.

eMAG are o multime de promotii care se deruleaza in aceasta saptamana. Daca temperaturile incep sa fie din ce in ce mai mari afara, pe site-ul retailerului online preturile incep sa scada tot mai mult.

Mai jos, am facut o scurta trecere in revista a tuturor promotiilor ce se desfasoara pe eMAG in acest moment. Va avertizam, preturile sunt mult scazute si ar putea sa va socheze.

eMAG – Promotia de Mondiale

Prima promotie pe care v-o recomandam este cea cu ocazia Campionatului Mondial din Rusia. Chiar daca Romania nu participa, e vorba de un eveniment planetar care este sarbatorit si de cei de la eMAG cu preturi mici pentru tot ceea ce ai putea sa ai nevoie in timpul meciurilor: de la un televizor bun sau chiar un proiector, un sistem audio puternic, poate o consola cu jocuri pentru pauza dintre meciuri, dar si articole sport ca sa tragi si tu o partida de fotbal. Ofertele promotiei eMAG sunt listate AICI.

eMAG – Zile cu soare si preturi racoritoare

Cooling Days este o alta promotie importanta de la eMAG care se desfasoara in aceste zile si nu mai tine foarte mult. Dupa cum va puteti imagina, sunt vizate preturile tuturor electrocasnicelor de care ai nevoie ca sa te racoresti pe vremurile astea calduroase: frigidere, aparate de aer conditionat, combine frigorifice si multe altele. Mai gasesti si storcatoare sau roboti de bucatarie ca sa prepari un smoothie delicios si racoritor. Ofertele sunt listate in ordine si inghetate la un nivel cat mai scazut. Puteti consulta promotia eMAG AICI.

eMAG – Mega Image supermarket

O alta promotie foarte buna si interesanta si foarte, foarte utila este cea in care eMAG colaboreaza cu Mega Image. Poti sa iti faci provizii pentru zilele calduroase de vara fara ca tu sa iesi in crepetul de caldura ce se anunta in aceasta saptamana. Mai mult, ai si oferte bune de tot la bere si cidru, sucuri racoritoare, inghetata, proseco si multe altele. Faci lista de cumparaturi si astepti livrarea direct acasa. Toate detaliile promotiei de la eMAG le gasesti AICI.

eMAG – Buy Back Samsung

Incheiem cu o recomandare excelenta pentru iubitorii brandului Samsung. Si nu sunt putini cei care fac parte din aceasta categorie de fani. E si normal atunci cand vorbim despre unul dintre cei mai puternici producatori de telefoane mobile din intreaga lume. Daca aveti un telefon vechi puteti sa primiti contravaloarea lui, plus o extrareducere de la Samsung in cadrul promotiei eMAG. Extrareducerea poate ajunge pana la 450 de lei, plus contra valoarea telefonului vostru, deci o afacere pe cinste. Cu reducerile acumulate puteti achizitiona unul dintre telefoanele mobile Samsung care va plac si care sunt foarte puternice. Ofertele le gasiti AICI.