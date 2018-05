eMAG – Rezumatul celor mai importante evenimente din aceasta saptamana pentru retailerul online

eMAG are in fiecare saptamana zeci de promotii cu care isi uimeste si isi atrage clientii. Nici in aceasta perioada situatia nu este mai prejos, asa ca va prezentam un rezumat al celor mai importante evenimente de shopping.

eMAG – Lista tuturor promotiilor care se deruleaza in aceasta saptamana la cel mai mare retailer online din Romania poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG are in fiecare saptamana alte promotii afisate pe site-ul sau, ruleaza mai multe promotii diferite deodata, tocmai pentru a face preturile cat mai atragatoare pentru clienti. Pentru ca cititorii nostri sa fie cat mai informati, vom face o scurta trecere in revista a celor mai importante promotii.

eMAG – Mega Image

Daca nu stiati, exista o colaborare stransa intre cei de la eMAG si Mega Image prin care va puteti comanda cumparaturile online si ele vor fi aduse direct acasa la voi. Mai mult, saptamana asta aveti si transport gratuit, iar despre gama larga de produse pe care le gasiti nici nu mai incape vorba. Aruncati o privire peste preturi, faceti lista de cumparaturi si comandati AICI.

eMAG – Electrocasnice mici

Confortul tau este misiunea lor. Misiunea micilor electrocasnice care sunt de mare ajutor pentru pastrarea casei impecabile. Electrocasnicele mici dar de calitate foarte mare au preturile reduse cu pana la 45% in cadrul unei promotii speciale de la eMAG. Ofertele includ preturi bune pentru aspiratoare in primul rand, toate tipurile de aspiratoare, cu sac, fara sac, aspiratoare cu spalare, dar si alte electrocasnice precum fiarele de calcat sau chiar statii de calcat, aparate de curatare cu aburi si multe altele. Pe toate le gasiti listate impreuna cu pretul lor AICI.

eMAG – Aparate de aer conditionat

Poate iti pare ciudat sa achizitionezi de pe acum un aparat de aer conditionat, insa perioada in care temperaturile vor ajunge insuportabile nu sunt chiar asa de departe. Preturile pentru aparatele de aer conditionat sunt scazute la eMAG in aceasta perioada cu 25% si la multe oferte aveti inclus si kitul de instalare. Nu stati pana in ultima clipa sa asteptati pentru cumpararea unui aparat de aer conditionat, pentru ca in vara preturile tind sa creasca, iar perioada de asteptare pentru instalare devine din ce in ce mai mare din cauza cererilor. Ofertele le gasiti AICI.

eMAG – Aparate de fitness

Alunga toate scuzele si cumpara de la emAG produse pentru antrenamentele tale de fitness cu 50% reducere. In curand o sa vina sezonul de iesit la plaja si o sa vrei sa ai corpul cu care sa atragi priviri si sa nu iti fie jena sa-l afisezi dezgolit. Lucreaza la corpul tau, mentine-te sanatos si fa toate astea cu placere si cu bani putini. Gasesti o multime de aparate de fitness care te ajuta sa faci miscarea mult dorita. Ofertele eMAG sunt chiar AICI.