eMAG Revolutia Preturilor - Ultimele ore de promotie. Ce produse mai sunt cu 50% reducere

eMAG Revolutia Preturilor - Sunt chiar ultimele momente de promotie deosebita cu discounturi de pana la 50% pentru mai multe produse din oferta celui mai mare retailer online din Romania.

eMAG Revolutia Preturilor – Lista ofertelor poate fi consultata AICI.

eMAG Revolutia preturilor este cea mai agresiva promotie...cu preturile. Ofertele disponibile timp de 3 zile au subtiat foarte tare preturile pentru mai toate categoriile de produse. Mai jos, am facut si noi o selectie a categoriilor de produse peste care merita sa aruncati o privire si cateva recomandari care ne-au atras atentia chiar la prima privire peste oferte.

eMAG Revolutia preturilor – Telefoane mobile, tablete, gadgeturi

Prima categorie de preturi scazute este categoric cea de telefoane mobile, tablete si gadgeturi, dar in special telefoanele mobile sunt cele care atrag atentia, asa ca pe ele ne-am concentrat si noi. Va putem spune ca gasiti cateva telefoane foarte bune cu preturi mult reduse, printre care: Huawei P10 Plus, Apple iPhone 7, LG G6 si chiar Samsung Galaxy S7, dar si modele ceva mai vechi. Pe langa telefoanele mobile, gasiti multe tablete, smartwatch si bratari fitness, smart home, vr, huse, folii de telefoane, acumulatori externi si boxe portabile. Toate pot fi consultate AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Laptopuri, IT, Birotica si papetarie

Al doilea mare punct de interes al acestei promotii este cel al laptoprilor care au reduceri ce depasesc de multe ori 40%. Sunt vizate in special brandurile Acer, Lenovo, Asus, Dell, dar si Allview. Pe langa laptopuri gasiti si o multime de accesorii si periferice pentru acestea, componente pc, faminc, servere si retelistica, software, produse de birotica si papetarie. Consultati ofertele foarte bune AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Televizoare, electronice si aparate foto

Pe locul al treilea de interes dar si de nivel de reduceri se afla televizoarele. Aveti in cadrul televizoarelor doua categorii nedefinite de modele care au preturile scazute. In primul rand televizoarele cu diagonala mica de 50-80cm au discounturi fabuloase si pot fi achizitionate acum cu preturi pe care rar le vedeti, dar si televizoarele smart cu 4K ULTRA HD si diagonala de peste 120cm beneficiaza tot de reduceri mari de pret. Pe langa televizoare gasiti cateva oferte bune de proiectoare, aparate foto DSLR si compacte, casti audio, eBook readere si playere audio. Ofertele pot fi consultate amanuntit AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Electrocasnice

La electrocasnice avem mai multe recomandari de la eMAG sa va facem: in primul rand, aceasta categorie are o subcategorie de Best Deals Electrocasnice in care gasiti chiar cele mai bune oferte care se epuizeaza cel mai rapid. Gasiti atat frigidere, masini de spalat rufe, masini de spalat vase, aragazuri, aparate de aer conditionat dar si espressoare si alte produse. Puteti sa le vedeti pe toate AICI.

Pe langa aceste electrocasnice Best Deals, gasiti multe oferte foarte bune si pentru electrocasnicele mici si cele incorporabile, mixere, blendere, aparate pentru gatit dar si cadouri si produse de supermarket. Consultati ofertele AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Ingrijire personala, parfumuri, cosmetice

In special doamnele si domnisoarele sunt interesate de aceasta categorie, insa se regasesc cateva oferte foarte bune si pentru parfumuri de barbati, articole de sanatate si welness, aparate de tuns. Si aceasta categorie are o sectiune speciale de Best Deals din care va amintim ca sunt oferte cu reduceri ce ajungi chiar si la 66% pentru aparat de ras Remington, Epilator Philip, uscator, periuta electrica de la Oral B, cantar corporabil Star Light si multe altele. Pe toate le gasiti AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Mobila, Casa si Carti

Mobilierul are piese foarte bune in cadrul promotiei eMAG Revolutia Preturilor, chiar daca gama nu este una foarte diversificata. Gasiti cateva seturi de mobilier de gradina, de birou, saltele, perne pilote, lenjerii de paturi, halate si articole pentru bucatarie dar si pentru servirea mesei, mese de calcat si uscatoare de rufe, seturi de curatenie, mopuri, galeti, detergenti si produse de intretinere. Ofertele complete sunt afisate AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Jucarii si articole pentru copii

Pentru cei care sunt parinti de curand si au bebelusi, ofertele astea sunt excelente din cadrul Revolutiei Preturilor de la eMAG. Scutecele si cosmeticele de la eMAG inregistreaza discounturi record, dar si alte articole de hrana si accesorii, articole de sanatate si monitorizare, jucarii de bebelusi, set de constructii, jocuri de societate, papusi, plusuri, masinute si jucarii creative. Oferta o puteti consulta AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Auto Bricolaj si Petshop

Se apropie perioada concediilor la mare si la munte, aveti grija sa fie masinile dotate cu anvelope corespunzatoare, mai ales ca preturile lor au scazut foarte mult la eMAG, in plus si navigatiile GPS si ale electronice pentru auto s-au ieftinit. Intreaga categorie auto, bricolaj si petshop are o multime de oferte pe care le puteti consulta AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Fashion si Sport

Ultima recomandare pe care v-o facem din aceasta promotie este pentru categoria Fashion si Sport. Gasiti o multime de ceasuri elegante de dama, dar si accesorii, biciclete, role si skateboarduri, incaltaminte si imbracaminte sport si casual si o multime de oferte de echipament de alergare, fotbal, baschet, tenis, inot si multe altele. Pe toate le gasiti AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Televizor OLED Smart LG

Brandul LG este renumit pentru calitatea televizoarelor pe care le produce dar si preturile destul de avantajoase in foarte multe cazuri. Acum este cazul unui televizor cu cea mai mare reducere de pret de la eMAG, de 47%. Televizorul are un display OLED cu diagonala de 164cm si rezolutie 4K ULTRA HD. Evident, televizorul poate fi conectat la internet si are toate functiile smart disponibile. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – LED Smart Samsung

47% discount are si televizorul de la Smart care este mult mai accesibil ca pret fata de modelul prezentat anterior. Televizorul LED Smart Samsung are o diagonala de 108cm si costa mult sub 2.000 de lei. Rezolutia la care reda imaginile acest televizor este cea mai buna de pe piata: 4K ULTRA HD. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Televizor curbat Smart Sony Bravia

Sony Bravia este o gama larga de televizoare de foarte buna calitate care au avut mare succes la public. Noi va prezentam si va recomandam acest model care la Revolutia Preturilor de la eMAG are o reducere de 43%. Diagonala acestui televizor este uriasa de 139cm, rezolutie 4K ULTRA HD si un display LED. Televizorul foloseste sistemul de operare Android. Toate detaliile si pretul sunt de gasit LA URMATORUL LINK.

eMAG Revolutia Reducerilor – Televizor VEDETA Philips

L-am numit pe acest televizor de la Philips o adevarata VEDETA a ofertelor de la eMAG pentru ca are un ecran ce impresioneaza: 189cm diagonala a ecranului, toate functiile smart disponibile, utilizeaza sistemul de operare Android si reda imagini impecabile la 4K ULTRA HD. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG Revolutia Reducerilor – Televizor curbat LG

Ultima oferta pe care v-o recomandam are un ecran deosebit, display curbat care reda imagini la rezolutia cea mai buna de pe piata 4K UTLRA HD, display care este usor curbat pentru a da o experienta de vizionare uimitoare. Televizorul OLED are diagonala de 164cm si pretul sau cu 37% reducere poate fi gasit AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Telefon mobil Samsung Galaxy S7 Edge

Una dintre cele mai mari reduceri de pret dintre telefoanele mobile le are poate in mod surprinzator chiar unul dintre cele mai performante telefoane mobile ale momentului. Este vorba despre Samsung Galaxy S7 Edge care beneficiaza de 30% reducere pentru modelul dotat cu 32GB spatiu de stocare. Desigur, acest telefon mobil foloseste si functia 4G pentru transfer de date si internet de mare viteza. Oferta cu reducere o puteti vedea AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Telefon LG G6

21% discount are si telefonul G6 de l Lg. Acest model e dotat cu 32GB spatiu de stocare, functie 4G si display de cea mai inalta calitate Full Vision cu rama subtire, intr-un corp de sticla si metal premium. Experienta de navigare cu acest telefon este una premium datorita imaginilor de calitate si configuratiei puternice. Toate detaliile si pretul sunt AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Apple iPhone 7

Telefonul mobil Apple iPhone 7 aproape ca nu are nevoie de nicio prezentare. Este renumit pentru calitatea tehnologiei folosite, este cel mai nou model din gama celor de la Apple si inregistreaza foarte rar reduceri de pret chiar si la eMAG. Acum puteti achizitiona modelul dotat cu doar 32GB spatiu de stocare la un pret mai mic cu 13%. Oferta si restul detaliilor sunt AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Telefon mobil Allview X3 Soul Plus

Reducere record de pret pentru telefonul mobil Allview X3 SOul Plus care este un telefon foarte puternic si e produs chiar la noi in tara. Telefonul are functie de Dual SIM, memorie de 32GB si functia 4G incorporata. In plus, telefonul are un procesor cu frecventa de 1.8 Ghz, 8 core, ecran full HD de 5.5 inch si o camera principala de 8mp. Pretul sau poate fi gasit AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Telefon Huawei P9 Lite

Ultimul telefon mobil care ne-a atras atentia din oferta eMAG Revolutia Preturilor este Huawei P9, un telefon care poate concura lejer cu toate cele mai noi de pe piata, avand tehnologie de ultima ora, calitate desavarsita si un mare avantaj al pretului care mai beneficiaza si de 26% reducere in acest moment. Telefonul are memorie de 16GB si functie Dual SIM. Toate detaliile pot fi consultate AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Storcator de fructe si legume Gorenje

Nu doar ca beneficiati de un pret redus cu peste 50% in cadrul promotiei eMAG Revolutia Preturilor, insa va schimbati si stilul de viata cu unul mult mai sanatos odata cu achizitia storcatorului de fructe si legume de la Gorenje. Acest storcator este ideal pentru prepararea sucurilor naturale, are o putere de 800W, recipientul pentru suc e de 1l si cel pentru pulpa de 2l. Storcatorul are 2 viteze si un tub de alimentare larg. Toate detaliile si pretul le gasiti AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Espressor automat Krups Latt’espressSilver

Daca aveti pofta de o cafea buna pe care sa o savurati in fiecare dimineata, e momentul sa profitati de reducerea de 45% a espressorului automat Krups. Acest espressor are putere de 1450W, lucreaza sub o presiune de 15bar, are display LCD si functie One Touch Cappuccino. Volumul rezervorului de apa este de 1.7l si are disponibile 6 selectii. Pretul sau poate fi gasit AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Masina de spalat vase Bosch

Masina de spalat vase de la Bosch se regaseste la eMAG in stoc limitat tocmai pentru ca are o reducere de 50% si este foarte cautata. Masina poate spala pana la 9 seturi de vase deodata, are 5 programe diferite de spalare si este o masina SLIM, avand doar 45cm latime. In plus, masina de spalat vase face parte din clasa energetica A+ si are un exterior din inox care poate fi curatat si intretinut cu foarte mare usurinta. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Aspirator fara sac Heinner

50% discount pentru aspiratorul fara sac de la Heinner care are o putere de 1200W. Aspiratorul are capacitate de stocare de 2l de praf in recipientul special care poate fi curatat cu multa usurinta, e dotat cu tub telescopic din metal pentru a putea ajunge chiar si in cele mai indepartate colturi ale incaperii. Aspiratorul e dotat si cu filtrul HEPA. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Fier de calcat Tefal Turbo Pro

Ultima oferta foarte avantajoasa cu discount de 50% pe care am gasit-o si v-o prezentam in acest articol este pentru un fier de calcat Tefal Turbo Pro. Fierul de calcat are putere de 2600W, talpa de foarte buna calitate autoclean Airglide. Oferta poate fi consultata AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Combina frigorifica Samsung

Prima oferta pe care v-o prezentam este pentru o combina frigorifica produsa de Samsung si care are discount de 33% in cadrul promotiei eMAG Revolutia Preturilor. Combina are doua usi, volum de depozitare de 310l, face parte din clasa energetica A+ si are functia speciala Full No Frost pentru a nu produce gheata. In plus, combina este dotata si cu display si dispenser de apa pe usa superioara, iar inaltimea combine este de 185cm. Oferta completa poate fi consultata AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Masina de spalat rufe SLIM 6th Sense Colours Whirlpool

Tot in cadrul promotiei eMAG Revolutia Preturilor se gaseste si oferta pentru masina de spalat rufe 6th Sense Colours Whirlpool. Aceasta masina de spalat rufe beneficiaza de o reducere de 33%, este un model SLIM ce are dimensiuni reduse si poate fi usor depozitata intr-o locuinta sau o baie cu spatiu restrans. Masina de spalat are 1200 RPM, o capacitate de incarcare de pana la 6kg, face parte din clasa energetica A+++ fiind foarte economicoasa si are si un display LCD pentru afisarea programelor. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Cuptor si plita incorporabile

Un pachet special ce include atat un cuptor cat si o plita, ambele incorporabile, beneficiaza de un pret redus cu peste 800 de lei in cadrul promotiei eMAG Revolutia Preturilor. Cuptorul este de la Whirlpool si are volum de 65l, face parte din clasa energetica A si este multifunctional, avand 8 functii printre care si cea de autocuratare hidrolitica, ghidaje telescopice, butoane retractabile, grill, decongelare si un strat exterior de inox antiamprenta care se curata usor.

Plita este si ea incorporabila si e produsa tot de Whirlpool, functioneaza pe gaz si are 4 arzatoare, aprindere electrica si exteriorul este tot din inox. Pretul intregului pachet poate fi consultat AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Samsung Galaxy S6 Edge

Acest model de telefon mobil are avantajul faptului ca desi nu este varf de gama, a fost lansat cu putin timp inainte de S7 care este cel mai nou model, astfel ca tehnologia este mult asemanatoare, insa preturile pentru modelul S6 Edge sunt semnificativ mai mici. La eMAG Revolutia Preturilor, modelul White al telefonului Samsung Galaxy S6 Edge beneficiaza de 16% discount, are o memorie de 32GB si pretul poate fi gasit AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Telefonul mobil Apple iPhone 7

Continuam prezentarea ofertelor cu cel mai nou model de la Apple: iPhone 7. Va prezentam pretul la reducere in cadrul promotiei eMAG Revolutia Preturilor pentru modelul dotat cu memorie speciala de 256GB, JET BLACK. Oferta include un discount semnificativ si o gasiti AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Samsung Galaxy S7

Cea mai mare reducere si cea mai buna oferta pe care noi am gasit-o pentru telefoanele de top in cadrul promotiei eMAG Revolutia Preturilor este cu siguranta pentru modelul de telefon mobil Samsung Galaxy S7 care are un discount de 32GB. Telefonul e dotat cu functie 4G si are pretul redus cu 30%, pe care il gasiti AICI.

eMAG Revolutia Reducerilor – Desktop PC HP EliteDesk

Prima oferta pe care v-o recomandam este pentru un sistem dekstop PC HP EliteDesk 705 G2 DM care e dotat cu procesor AMD PRO ce are o frecventa de 1.6 Ghz, 8GB memorie, 128GB spatiu de stocare de tip SSD. Sistemul are preinstalat sistemul de operarea Windows 7Pro cu update Windows 10Pro si in pret este inclus si un cadou. Oferta completa poate fi consultata AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Desktop Serioux Classic C5

Continuam cu un desktop produs de Serioux, modelul Classic C5 ce are in dotare procesor Intel Celeron Dual Core N 3050 CU frecventa de 1.6 Ghz. Ssitemul are o memorie de 2GB RAM si spatiu de stocare 500 GB HDD, dar si o placa video INTEL HD Graphics. Pretul acestei configuratii este unul uimitor de mic si poate fi gasit AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Sistem desktop PC Lenovo IdeaCenter 300

Lenovo este un brand renumit pentru productia de laptopuri dar si desktopuri cu configuratii puternice si la preturi foarte avantajoase. Este si cazul acestui desktop Lenovo IdeaCenter 300 care are procesor Intel Core i3 cu frecventa de 3.6 Ghz Skylake, 8 GB memorie si 1TB spatiu de stocare. In plus, desktopul este dotat si cu unitate optica de tip DVD-RW, dar si placa video nVidia GeForce GTX 750 de 2GB. Oferta cu reducere de 32% poate fi consultata AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Apple iPad mini 2

Apple iPad Mini 2 este una dintre cele mai ravnite tablete produse de Apple pentru ca ofera calitatea pe care orice iPad o are in dotare, dar si un pret ceva mai avantajos fata de celelalte modele. Tableta are o garantie de 24 de luni si spatiu de stocare de 32GB. Tableta poate fi conectata la internet prin wifi. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Tableta Samsung Tab A T580

10% reducere pentru tableta Samsung Tab A T580, model 2016. Tableta e dotata cu un procesor Octa Core cu frecventa de 1.6 Ghz, 2GB RAM si spatiu de stocare de 16GB. Aceasta tableta are un display cu diagonala de 10.1 inch. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Tableta Asus ZenPad

Trecem la oferte ceva mai accesibile pentru un buget mediu sau chiar redus. Modelul Asus ZenPad 10 are display de 10.1 inch, procesor foarte performant Quad Core cu frecventa de 1.2 Ghz, 2GB RAM, 16GB memorie. Tableta are un pret redus cu 16% si oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Combina frigorifica Sharp

Combina frigorifica de la Shar are si ea reducere de 53% in cadrul promotiei eMAG Revolutia Reducerilor. Combina face parte din clasa energetica A++, are functie Advanced No Frost si inaltime de 186cm. Este dotata cu doua usi si volumul total de depozitare in cadrul celor doua compartimente este de 324l. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Camera Video Sport Smailo Play

Desi este o camera produsa sub un brand mai putin renumit, calitatea sa este una foarte buna, iar pretul are discount de 49% in cadrul ofertei eMAG Revolutia Preturilor. Camera video este una sport care are functie de WIFI, filmeaza la o rezolutie Full HD 1080P si costa putin peste 200 de lei. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Televizor LED Smart Samsung

Din cadrul categoriei de televizoare disponibile la oferta am selectat unul produs de Samsung, calitatea este astfel asigurata, insa si pretul e unul foarte avantajos, avand reducere mult peste 50%. Televizorul are disponibile toate functiile Smart, poate fi conectat la internet si la toate dispozitivele mobile din locuinta, diagonala ecranului este de 152cm si rezolutia cea mai buna de pe piata: 4K ULTRA HD. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Frigider Gorenje

Frigiderul Gorenje este foarte elegant, are un design inedit si un maner aparte, este dotat cu o singura usa si face parte din clasa energetica A++. Frigiderul are volum de depozitare generos de 260l si inaltimea sa este de 154cm. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Masina de spalat Haier

45% discount pentru aceasta masina de spalat rufe produsa de Haier, in cadrul ofertei eMAG Revolutia Preturilor. Masina are o capacitate de incarcare de 6kg, 1000 RPM si face parte din clasa energetica A++, avand un consum mic de energie electrica. Oferta poate fi consultata in detaliu AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Combina frigorifica AEG

50% reducere reala de la eMAG in cadrul promotiei de exceptie Revolutia Preturilor, pentru aceasta combina frigorifica AEG. Combina e dotata cu doua usi, are un volum de depozitare in cele doua compartimente de 312l, face parte din clasa energetica A++ si are inaltimea de 185cm. In plus, combina e dotata si cu display, touch control, iar exteriorul este din inox antiamprenta foarte usor de intretinut si curatat. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Laptop Asus

Continuam prezentarea ofertelor cu laptopul de la Asus care e si el dotat tot cu un procesor Intel Core i7 de 2.5 Ghz Skylake. Laptopul are display normal de 15.6 inch, 4GB memorie si un spatiu de stocare foarte generos de 1TB. Placa video a acestei configuratii este nVidia GeForce 940MX de 2GB. Pretul cu 13% discount poate fi gasit AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – HP

HP este un brand foarte renumit in producerea de laptopuri de mare calitate, asa cum este si cazul modelului z3c11ea. Laptopul este dotat cu procesorul Intel Core i7 6500U, are memorie de 4GB DDR4 si HDD 500GB. Toate detaliile ofertei le gasesti AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Laptop Acer Aspire

18% are discount si laptopul Acer Aspire care e dotat cu procesor Intel Core i7 cu frecventa de 2.7 Ghz, unul dintre cele mai bune procesoare, construit pe arhitectura Kaby Lake, display cu diagonala de 15.6 inch ce reda imagini la rezolutie Full HD si are memorie de 4GB si spatiu de stocare de 256GB SSD. Placa video este nVidia GeForce GTX 950M de 2GB si sistemul de operare preinstalat acestei configuratii este Linux. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – LED Star Light

Primul televizor pe care vi-l recomandam in cadrul acestui articol din promotia eMAG Revolutia Preturilor este si unul dintre cele mai ieftine dintre cele ce au diagonala de peste 125cm. Acest televizor reda imagini Full HD, are conectivitate HDMI, CI+ si USB port. Toate detaliile si pretul le gasiti AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Televizor LED Wellington

Continuam cu un televizor ce are diagonala de 127cm, reda imagini tot la o calitate Full HD si beneficiaza in cadrul promotiei eMAG Revolutia Preturilor de un discount de 21%. Acest televizor are display de tip LED si oferta completa cu toate detaliile si pretul o puteti consulta AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Vision Touch

Desi este un brand foarte putin cunoscut, acest model de televizor de la Vision Touch are un raport calitate pret imbatabil si este de foarte buna calitate. Televizorul are 127cm diagonala a ecranului si rezolutia sa este Full HD. Oferta completa este AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Smart Tech

Tot in cadrul promotiei eMAG Revolutia Preturilor este disponibila si o alta oferta pentru un televizor cu ecran LED ce poate reda imagini la calitate Full HD, produs de Smart Tech. Televizorul are diagonala de 127cm si pretul beneficiaza de reducere de 24%. Oferta merita consultata AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Orion

Creste procentul de reducere si ajunge la 28% pentru televizorul produs de Orion care are si un ecran mai mare fata de modelele prezentate precedent: 140cm. Rezolutia este full HD si experienta de vizionare una foarte placuta. Pretul televizorului il gasiti AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Televizor Smart Android Philips

Trecem si la primul televizor Smart care are pret foarte bun si poate fi conectat la internet si la toate dispozitivele mobile din casa dumneavoastra. Televizorul foloseste sistemul de operare Android, este produs de Philips si are diagonala de 139cm si rezolutie Full HD. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Philips

Tot de la Philips este si ultimul televizor pe care vi-l recomandam in cadrul acestui articol. Acest model are reducere de 31%, diagonala display-ului este de 139cm, rezolutia sa e cea mai buna de pe piata 4K ULTRA HD si are disponibile toate functiile Smart. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Aspirator cu sac Bosch

Continuam prezentarea ofertelor best deals electrocasnice din cadrul promotiei eMAG Revolutia Preturilor cu o oferta excelenta ce are discount de 43% pentru aspiratorul cu sac de la Bosch. Acest aspirator dezvolta o putere de 700W, rezervorul are 3.5l, e dotat cu tub telescopic din metal, filtru PURE AIR si are culoarea neagra. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Statie de calcat Tefal Easypressing

Statia de calcat Tefal Easypressing are talpa Ultragliss, rezervor de apa de 1 litru si va ajuta sa indepartati cu usurinta cele mai incapatanate cute intr-un timp redus la jumatate. Presiunea aburului este una ridicata si ofera rezultate perfecte intr-un timp scurt. Pretul are reducere de 50% la eMAG Revolutia Preturilor si poate fi gasit AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Mini Blender Philips

Pret excelent pentru mini blenderul de la Philips. Acest blender are putere de 220W, volumul recipientului este de 0.4l si are o singura viteza. Oferta completa cu toate detaliile si pretul redus cu 55% pot fi gasite AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Apple iPhone 7

Va prezentam si modelul cel mai ieftin de Apple iPhone 7, diferenta de pret este facuta de memoria acestuia. Modelul actual are doar 32GB, suficient pentru a stoca o multime de imagini, fotografii, dar si aplicatii. Oferta completa poate fi consultata AICI.

eMAG Revolutia Preturilor - Samsung Galaxy S7 Edge

Unicitatea acestui model de telefon mobil de la Samsung consta in marginile rotunjite care ofera nu doar un design deosebit, dar si accesibilitate la meniul special. In ciuda imaginii futuristice de care da dovada, pretul telefonului este unul foarte avantajos, mai ales dupa reducerea cu 23% a pretului in cadrul promotiei eMAG Revolutia Preturilor. Oferta o puteti consulta si voi AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Telefon Apple iPhone 7 Plus

Cu display-ul ceva mai mare fata de modelele precedente, iPhone 7 Plus are in dotare cea mai noua si mai de calitate tehnologie produsa de Apple. Pretul telefonului este unul destul de costisitor insa beneficiati de o garantie de 24 de luni si o reducere in acest moment in promotie eMAG Revolutia Preturilor. Oferta merita consultata AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – iPhone 5S

Desi este un model vechi, cel mai vechi model care inca se comercializeaza, acest telefon mobil si-a dovedit durabilitatea si calitatea de-a lungul timpului. Tehnologia cu care e dotat face fata cu usurinta cerintelor actuale ale aplicatiilor disponibile, iar pretul este indiscutabil foarte avantajos, beneficiaza si de un discount consistent de 12% de la promotia eMAG Revolutia Preturilor. Oferta o gasiti AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Desktop HP EliteDesk

Tot 32% are reducere si desktopul PC HP EliteDesk 705 G2 MT care are procesor AMD de 3.6 Ghz. Calculatorul are o memorie de 8GB si spatiu de stocare 128GB SSD pentru transfer de date de mare viteza. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Lenovo IdeaCenter 200

Revenim la brandul de mare incredere Lenovo pentru a va prezenta un alt model IdeaCenter 200 care e dotat cu procesor Intel Core Celeron de 1.5 Ghz pe o arhitectura clasica Broadwell, 4GB memorie si 500GB spatiu de stocare. Desktopul costa sub 1.000 de lei si are reducere de 26%, e dotat cu o placa video Intel HD Graphics si aveti doua cadouri speciale de la eMAG la achizitionare. Oferta completa poate fi vazuta AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Desktop Asus

24% reducere si pentru ultimul desktop pe care vi-l recomandam din oferta eMAG in cadrul acestui articol. Este vorba despre un sistem desktop produs de Asus care e dotat cu procesor de ultima generatie de la Intel Core i3 ce are frecventa de 3.7 Skylake. Memoria configuratiei este de 4GB, spatiu de stocare de 1TB si unitate optica. Pretul la reducere poate fi gasit AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Monitor LED Philips

Reducere de 64% in cadrul promotiei eMAG Revolutia Preturilor pentru monitorul de la Philips. Ecranul acestui monitor este de foarte buna calitate, de tip LED, are o diagonala generoasa de 21.5 inch care ofera o experienta de vizionare uimitoare, este de tip WIDE si reda imagini la o rezolutie Full HD. Conectarea si alimentarea se face prin USB2.0. Oferta completa poate fi consultata AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Mini PC Acer M1 601

Desktop mini la o oferta care ne-a atras atentia din cadrul promotiei eMAG Revolutia Preturilor. Modelul Mini PC Acer M1 601 e dotat cu un procesor Intel Celeron j3060 care are o frecventa de 1.6 Ghz, 2GB memorie si un spatiu de stocare de 32GB eMMC. Placa video este Intel HD Graphic si configuratia vine cu sistemul de operare Microsoft Windows 10 preinstalat. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Laptop 2 in 1 HP EliteBook Revolve 810 G3

Asa cum ii spune si numele acestui laptop 2 in 1, se poate transforma in tableta cu usurinta, avand un display Touch Screen si dimensiuni reduse de doar 11.6 inch. Laptopul beneficiaza de o configuratie si un pret foarte avantajoase: procesorul este un Intel Core i5 de 2.3 Ghz pe o arhitectura Broadwell, 8GB memorie si spatiu de stocare generos de 256GB SSD. Placa video este Intel HD Graphics si sistemul de operare cu care vine preinstalat este Microsoft Windows 8.1 Pro. Pretul la reducere in cadrul eMAG Revolutia Preturilor poate fi gasit AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Ceas Smartwatch E-Boda Smart Time 201

Daca sunteti in cautarea unui ceas inteligent care sa va monitorizeze atat activitatea fizica dar sa aiba si functie de camera, agenda telefonica, apelare, alarma, music player si multe altele, acest ceas de la e-Boda este ideal pentru raportul calitate pret extrem de avantajos. Toate detaliile si oferta din cadrul promotiei eMAG Revolutia Preturilor pot fi gasite AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Tableta Samsung Tab A T580

Pret foarte bun si pentru tableta de la Samsung, model Tab A T580. Aceasta tableta are ecranul cu diagonala de 10.1 inch, procesor Octa core foarte puternic de 1.6 Ghz, 2GB RAM si spatiu de stocare pentru fotografii, filmari, aplicatii si muzica de 16GB. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Uscator de rufe Gorenje

Va prezentam o oferta foarte avantajoasa si pentru uscatorul de rufe de la Gorenje care e dotat cu pompa de caldura, are capacitatea de a usca pana la 7kg de rufe deodata si face parte din clasa energetica A+. Pretul redus cu 42% in acest moment poate fi consultat AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Combina frigorifica Sharp

Combina de la Shapr e dotata cu doua usi, functie speciala Advanced NoFrost pentru a nu produce gheata si face parte din clasa energetica A++. Aceasta combina are volum in cele doua compartimente de 324l si inaltimea de 186cm. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG – Revolutia Preturilor – Telefon mobil LG Nexus 5x

Primul telefon mobil pe care vi-l prezentam din oferta eMAG, Revolutia Preturilor, are o reducere de 51%. Este un telefon mobil de top, cu o memorie de 32GB si functie de 4G. Telefonul mobil foloseste sistemul de operarea Android. Toate informatiile le gasiti AICI.

eMAG – Revolutia Preturilor – Blackview A8

Acest telefon mobil are o reducere uriasa de 45% si este foarte rezistent. In plus, telefonul mobil poate administra doua cartele sim deodata. Telefonul are procesor quad core de ultima generatie, un display de 5 inch la o rezolutie HD, camera foto de 8MP si memorie de 8 GB. Sistemul de operare al telefonului este un Android 5.1. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG – Revolutia Preturilor – Telefon Umi Rome X

Un alt telefon mobil foarte rezistent din oferta celor de la eMAG si care are o reducere de 41% in cadrul promotiei Revolutia Reducerilor este acesta produs de UMI Rome X. Telefonul este produs de un brand mai putin cunoscut insa componentele care il alcatuiesc si calitatea sa sunt incontestabile. Telefonul are dual sim, procesor Quad Core, camera foto de 5MP. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Revolutia Preturilor – Tableta Allview

Am gasit in oferta celor de la eMAG o tableta produsa chiar in Romania si cu un pret mai avantajos ca niciodata: 45% reducere. Tableta Allview Wi10G are un display generos de 9.7 inch, procesorul este un Quad Core cu o frecventa de 1.33 Ghz, memorie de 2GB RAM, 32 GB memorie si in plus functie de 3G pentru viteza de transfer date si internet foarte mare. Display-ul este de tip IPS si tableta vine impreuna cu o tastatura Allview i10G cadou. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Revolutia Reducerilor – Tableta Allview Wi8G

Un alt model de la Allview de tableta, foarte avantajos, la care eMAG are o reducere chiar si mai mare ca la precedent tableta este Allview Wi8G de 8 inch. Tableta este dotata cu un procesor foarte puternic Quad Core de 1.83 Ghz, 1GB RAM, 16 GB memorie si 3G. Oferta completa de la eMAG o gasiti AICI.

eMAG – Tableta Alcatel Pixi 3

Aceasta tableta e inclusa in promotia de la eMAG Revolutia Preturilor si este foarte avantajoasa. Pretul ei scade chiar sub 200 de lei, iar configuratia este una foarte buna. Tableta Alcatel Pixi 3 de la eMAG are un display de 7 inch diagonala, procesor Quad Core cu frec enta de 1.3 Ghz si 512 mb RAM. In plus, are spatiu pentru a stoca fotografii, filmari si muzica de 4GB. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Revolutia Preturilor – Laptop Lenovo IdeaPad 300-15

Laptopul Lenovo IdeaPad 300-15 are o reducere de 39% de la eMAG in cadrul uriase promotii Revolutia Preturilor. Acest laptop este unul foarte apreciat de cumparatori, atat pentru pret cat si pentru calitatea componenteleor. De exemplu, laptopul e dotat cu cel mai performant procesor de pe piata din acest moment, un intel Core i7 cu frecventa de 2.5 Ghz si care e conceput pe o arhitectura moderna Skylake. Laptopul are dimensiunea standard de 15.6 inch, 4GB memorie si un spatiu de stocare urias de 1TB. In plus, laptopul mai are si o unitate optica de tip DVD-RW. Oferta de la eMAG poate fi gasita AICI.

eMAG – Laptop 2 in 1 Acer One S1002-166V

Tot un laptop foarte performant si cu o reducere la fel de mare de la eMAG va prezentam si in continuare. Laptopul are procesor Intel Atom de 1.83 Ghz, display de 10.1 inch de tip IPS, memorie de 2GB si spatiu de stocare de 32 GB eMMC. Laptopul este de tip 2 in 1 si se poate transforma cu usurinta in tableta atunci cand aveti nevoie. Pretul de la eMAG are o reducere de 41% si poate fi gasit AICI.

eMAG – Televizor Smart Led Horizon

Acest televizor este unul dintre cele mai avantajoase din gama sa. Televizorul are diagonala de 102cm, display de tip LED si o rezolutie 4K ULTRA HD. In mod absolut surprinzator, acest televizor de exceptie ajunge la eMAG sa coste sub 1500 de lei. Oferta este disponibila in limita stocului AICI.

eMAG – Revolutia Preturilor – Televizor LG

LG este un brand foarte cunoscut in producerea de electronice si electrocasnice, astfel ce puteti avea mare incredere in calitatea unui televizor de-al lor. Televizorul Smart Led are toate functiile smart, poate fi conectat la internet si la celelalte dispozitive mobile din casa, are diagonala generoasa de 123 cm si rezolutia cea mai buna: 4K ULTRA HD, toate astea la un pret ce are reducere de 1500 de lei. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG – Telefonul LG G4

Incepem in forta prezentarea celor mai avantajoase oferte de telefoane mobile de la eMAG cu LG G4, un telefon foarte puternic ce are discount de 41%. Telefonul foloseste doual SIM, are memorie de 32GB, 4G si spatele este acoperit in piele, fiind foarte elegant. Oferta pentru acest telefon mobil este disponibila AICI.

eMAG – Lenovo P70

Un alt telefon mobile, ceva mai ieftin de data aceasta, dar care are o reducere aproape la fel de importanta este Lenovo P70. Si acest telefon suporta administrarea a doua cartele SIM deodata, insa memoria este ceva mai mica, de 16 GB. Are functia 4G si pretul beneficiaza de 35% reducere, oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG – HTC Desire 620

Telefonul mobil HTC Desire 620 este unul care poate fi achizitionat cu un buget restrans, mai ales dupa 35% reducere de la eMAG in cadrul unei promotii speciale. Telefonuul are 8GB memorie, functie 4G, este un telefon de tip single sim, procesorul are o frecventa de 1200, iar memoria RAM este de 1 GB. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG – LED Philips

Este unul dintre cele mai ieftine televizoare cu asemenea performante si are un pret accesibil oricarui buget. Televizorul are o diagonal de 109cm si rezolutia 4K ULTRA HD. Televizorul este produs sub renumitul brand Philips, deci puteti avea toata increderea in calitatea sa. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG – Smart LED Horizon

Acest model de televizor, produs de catre Horizon, are toate functiile unui Smart TV, se poate conecta la internet, diagoanala sa este de 102cm, ideala pentru un dormitor de dimensiuni medii, si rezolutia este bineinteles 4K ULTRA HD. Pretul poate fi gasita AICI.

eMAG – LED Smart LG

Va recomandam si un model de televizor LED Smart produs de LG care are disponibilitate de display la 108 cm sau 123 cm diagoanal. Desigur, cel mai mare este ceva mai scump. Ambele oferte au discounturi importante la eMAG si pot fi gasite AICI.

eMAG – Lenovo Tab2

Lenovo este un brand renumit de electronice, tablete si telefoane, iar noi va recomandam cu caldura tableta Lenovo Tab2 care are procesor Quad Core cu frecventa de 1.3 Ghz si un display de 7 inch. Tableta are 1 GB memorie si spatiu de stocare de 8 GB, dar si un display de calitate, de tip IPS. Toate detaliile si pretul cu discount de 16% pot fi gasite AICI.

eMAG – Asus ZenPad

Tableta Asus ZenPad are un display cu diagonala de 7 inch, generos, suficient pentru a vedea un serial preferat la o rezolutie de calitate pe display-ul de tip IPS. Tableta are procesor Quad Core de 1.1 Ghz, 1 GB memorie si spatiu de stocare 16 GB. Pretul este sub 500 de lei, are un discount de 15% de la eMAG si poate fi gasit AICI.

eMAG – Tableta Vonino T7

O noua tableta pe care v-o recomandam este de la un brand mai putin renumit, tocmai din acest motiv configuratia este foarte puternica si la un pret excelent. Tableta are 7 inch, procesor Quad Core de 1 Ghz, 1 GB Ram si 8 GB memorie. Marele avantaj al acestei tablete este conectivitatea 4G de care dispune, pentru un pret mult sub 500 de lei care poate fi gasit AICI.

eMAG – Samsung Galaxy A3

Reducerile de la eMAG ating si telefoane foarte performante, si va vom prezenta in acest articol mai multe modele foarte noi de la Samsung. Primul dintre ele este Samsun Galaxy A3 care are dual sim, 16 GB si 4G. Telefonul are o reducere incredibila de 35%, iar pretul il gasiti AICI.

eMAG – Samsung Galaxy S6 Edge Plus

Samsung Galaxy S6 Edge Plus are o oferta incredibila la eMAG si beneficiaza de 33% discount, pretul sau coboara foarte mult sub 3.000 de lei. Telefonul e dotat cu 64GB memorie, are 4G si este un telefon cu design deosebit, marginile rotunjite care ofera un acces la meniuri mult mai facil. Toate detaliile si mai ales pretul le gasiti AICI.

eMAG – Microsoft Lumia 640

Pentru cei care nu sunt atat de imprieteniti cu tehnologia, un telefon mobil cu sistem de operare Windows este perfect, este intuitiv si simplu de utilizat. Telefonul Microsoft Lumia 640 are capacitatea de a administra doua cartel SIM, iar memoria este una generoasa de 8GB, totul la un pret cu reducere de 30%, sub 500 de lei. Oferta o gasiti AICI.

eMAG – Smart LED Horizon

O diagonala de 121 cm este ideala chiar si pentru o camera de zi de dimensiuni generoase, display-ul va asigura o vizibilitate buna din oricare punct al camerei. In plus, modelul Smart LED Horizon, pe langa diagoanal generoasa are disponibile si functiile SMART TV, cu acces la Youtube, Facebook, Twitter, IMDb si multe alte site-uri de socializate. Toate pot fi vazute la rezolutia 4K ULTRA HD. Pretul e disponibil AICI.

eMAG – Smart LG

Una dintre cele mai mari reduceri de pret le are televizorul Smart LG LED care beneficiaza de un discount de 18% doar in aceasta perioada la eMAG. Televizorul are diagoanala de 108 cm, functii SMART si rezolutie 4K ULTRA HD. Oferta poate fi consultata AICI.

eMAG – Smart Samsung

Samsung este un brand renumit si apreciat nu numai pentru calitatea telefoanelor mobile produse cat si pentru televizoare. Modelul pe care noi vi-l recomandam este de dimensiuni reduse, insa de o calitate desavarsita: Led Smart Samsung se poate conecta la internet, are 101cm diagoanala si rezolutia cea mai buna de pe piata 4K ULTRA HD. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG – Allview Viva

Allview produce gadgeturi si electronice chiar in Romania, un motiv in plus de a fi incantati de produsele lor. Tableta Allviev Viva i7 are 7 inch, procesor Quad Core de 1 Ghz, 1 GB RAM si 8 GB memorie, dar si functia de 3G, la unul dintre cele mai mici preturi de pe piata, pe care il gasiti AICI.

eMAG – UTOK 10Q

O reducere de 11% de la eMAG exista si pentru tableta foarte avantajoasa de la Utok, modelul 10q Plus care are display foarte mre, de 10.1 inch, procesor Quad Core, si el este de o frecventa mai mare fata de modelele prezentate pana acum: 1.3 Ghz, 1 GB RAM si 8 GB memorie. Tableta poate fi conectata la internet prin WIFI si prin 3G. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – eSTAR Grand

O alta tableta ce are tot display mare, de 10.1 inch, dar pret mic, mult sub 500 de lei, si mai are si un discount de la eMAG este tableta Estar Grand cu procesor Quad Core de 1.2 Ghz, 1 GB memorie si 8 GB spatiu de stocare. Tableta este rosie, iar pretul si poze pot fi gasite AICI.

eMAG – Allview P6 Life

Un telefon mobil foarte avantajos care costa sub 400 de lei dar are o configuratie senzationala este Allview P6 LIFE care e produs chiar in Romania. Telefonul mobil are display de 5 inch de tip IPS, camera foto cu senzor de 8MP, dual sim si sistem de operare Android. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Samsung Galaxy S6

Telefonul mobil Samsung Galaxy S6 are si el o reducere impresionanta de 30% iar stocurile se epuizeaza foarte rapid, fiind printre cele mai vandute telefoane mobile ale momentului. Modelul pe care vi-l recomandam are 64 GB memorie. Toate detaliile sunt AICI.

eMAG – Smart Android

Ultimul televizor pe care vi-l prezentam este produs de Philips si foloseste sistemul de operare Android, la fel ca cele mai multe telefoane, un system de operare intuitiv si usor de folosit. Smart Android Philips are 102 cm diagonala si un discount de 3%. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Allview Viva i7

O super tableta la un pret putin peste 300 de lei este produsa de Allview. Viva i7 are tot ce ii trebuie: display de 7 inch, procesor Quad Core de 1 Ghz si 1 GB RAM, functie de 3G, GPS, sistem de operare Android 5.0 Lollipop si un spatiu de stocare de 8 GB. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG – Samsung Galaxy Tab 4

Desi tabletele produse de Samsung sunt ceva mai costisitoare, am gasit si un model ce cu ajutorul unui discount de 28% de la eMAG ajunge sa coste sub acest prag de 500 de lei. Tableta SAMSUNG Galaxy Tab4 T230 are display de 7 inch, procesor Quad Core de 1.2 Ghz, 1.5Gb RAM si memorie de 8 GB. Toate informatiile si pretul le gasiti AICI.