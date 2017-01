eMAG Revolutia Preturilor - Ultimele ore cu reduceri de 50%. Ce oferte mai sunt disponibile

eMAG Revolutia Preturilor se incheie, in scurt timp, iar noi va prezentam cele mai bune oferte cu reduceri de pana la 50% care inca mai sunt disponibile. Trebuie sa va grabiti daca vreti sa prindeti preturile cele mai bune.

eMAG Revolutia Preturilor – Lista completa cu electrocasnicele aflate la reducere poate fi consultata AICI.

eMAG Revolutia Preturilor este o promotie periodica a celui mai mare retailer online din Romania care vine cu reduceri impresionante. De aceasta data este vorba de discounturi de pana la 50%. Printre ofertele foarte bune se afla si cele pentru electrocasnice, asa ca am selectat o lista cu best deals:

eMAG Revolutia Preturilor – Combina frigorifica Samsung

Prima oferta pe care v-o prezentam este pentru o combina frigorifica produsa de Samsung si care are discount de 33% in cadrul promotiei eMAG Revolutia Preturilor. Combina are doua usi, volum de depozitare de 310l, face parte din clasa energetica A+ si are functia speciala Full No Frost pentru a nu produce gheata. In plus, combina este dotata si cu display si dispenser de apa pe usa superioara, iar inaltimea combine este de 185cm. Oferta completa poate fi consultata AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Masina de spalat rufe SLIM 6th Sense Colours Whirlpool

Tot in cadrul promotiei eMAG Revolutia Preturilor se gaseste si oferta pentru masina de spalat rufe 6th Sense Colours Whirlpool. Aceasta masina de spalat rufe beneficiaza de o reducere de 33%, este un model SLIM ce are dimensiuni reduse si poate fi usor depozitata intr-o locuinta sau o baie cu spatiu restrans. Masina de spalat are 1200 RPM, o capacitate de incarcare de pana la 6kg, face parte din clasa energetica A+++ fiind foarte economicoasa si are si un display LCD pentru afisarea programelor. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Cuptor si plita incorporabile

Un pachet special ce include atat un cuptor cat si o plita, ambele incorporabile, beneficiaza de un pret redus cu peste 800 de lei in cadrul promotiei eMAG Revolutia Preturilor. Cuptorul este de la Whirlpool si are volum de 65l, face parte din clasa energetica A si este multifunctional, avand 8 functii printre care si cea de autocuratare hidrolitica, ghidaje telescopice, butoane retractabile, grill, decongelare si un strat exterior de inox antiamprenta care se curata usor.

Plita este si ea incorporabila si e produsa tot de Whirlpool, functioneaza pe gaz si are 4 arzatoare, aprindere electrica si exteriorul este tot din inox. Pretul intregului pachet poate fi consultat AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Samsung Galaxy S6 Edge

Acest model de telefon mobil are avantajul faptului ca desi nu este varf de gama, a fost lansat cu putin timp inainte de S7 care este cel mai nou model, astfel ca tehnologia este mult asemanatoare, insa preturile pentru modelul S6 Edge sunt semnificativ mai mici. La eMAG Revolutia Preturilor, modelul White al telefonului Samsung Galaxy S6 Edge beneficiaza de 16% discount, are o memorie de 32GB si pretul poate fi gasit AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Telefonul mobil Apple iPhone 7

Continuam prezentarea ofertelor cu cel mai nou model de la Apple: iPhone 7. Va prezentam pretul la reducere in cadrul promotiei eMAG Revolutia Preturilor pentru modelul dotat cu memorie speciala de 256GB, JET BLACK. Oferta include un discount semnificativ si o gasiti AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Samsung Galaxy S7

Cea mai mare reducere si cea mai buna oferta pe care noi am gasit-o pentru telefoanele de top in cadrul promotiei eMAG Revolutia Preturilor este cu siguranta pentru modelul de telefon mobil Samsung Galaxy S7 care are un discount de 32GB. Telefonul e dotat cu functie 4G si are pretul redus cu 30%, pe care il gasiti AICI.

eMAG Revolutia Reducerilor – Desktop PC HP EliteDesk

Prima oferta pe care v-o recomandam este pentru un sistem dekstop PC HP EliteDesk 705 G2 DM care e dotat cu procesor AMD PRO ce are o frecventa de 1.6 Ghz, 8GB memorie, 128GB spatiu de stocare de tip SSD. Sistemul are preinstalat sistemul de operarea Windows 7Pro cu update Windows 10Pro si in pret este inclus si un cadou. Oferta completa poate fi consultata AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Desktop Serioux Classic C5

Continuam cu un desktop produs de Serioux, modelul Classic C5 ce are in dotare procesor Intel Celeron Dual Core N 3050 CU frecventa de 1.6 Ghz. Ssitemul are o memorie de 2GB RAM si spatiu de stocare 500 GB HDD, dar si o placa video INTEL HD Graphics. Pretul acestei configuratii este unul uimitor de mic si poate fi gasit AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Sistem desktop PC Lenovo IdeaCenter 300

Lenovo este un brand renumit pentru productia de laptopuri dar si desktopuri cu configuratii puternice si la preturi foarte avantajoase. Este si cazul acestui desktop Lenovo IdeaCenter 300 care are procesor Intel Core i3 cu frecventa de 3.6 Ghz Skylake, 8 GB memorie si 1TB spatiu de stocare. In plus, desktopul este dotat si cu unitate optica de tip DVD-RW, dar si placa video nVidia GeForce GTX 750 de 2GB. Oferta cu reducere de 32% poate fi consultata AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Apple iPad mini 2

Apple iPad Mini 2 este una dintre cele mai ravnite tablete produse de Apple pentru ca ofera calitatea pe care orice iPad o are in dotare, dar si un pret ceva mai avantajos fata de celelalte modele. Tableta are o garantie de 24 de luni si spatiu de stocare de 32GB. Tableta poate fi conectata la internet prin wifi. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Tableta Samsung Tab A T580

10% reducere pentru tableta Samsung Tab A T580, model 2016. Tableta e dotata cu un procesor Octa Core cu frecventa de 1.6 Ghz, 2GB RAM si spatiu de stocare de 16GB. Aceasta tableta are un display cu diagonala de 10.1 inch. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Tableta Asus ZenPad

Trecem la oferte ceva mai accesibile pentru un buget mediu sau chiar redus. Modelul Asus ZenPad 10 are display de 10.1 inch, procesor foarte performant Quad Core cu frecventa de 1.2 Ghz, 2GB RAM, 16GB memorie. Tableta are un pret redus cu 16% si oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Combina frigorifica Sharp

Combina frigorifica de la Shar are si ea reducere de 53% in cadrul promotiei eMAG Revolutia Reducerilor. Combina face parte din clasa energetica A++, are functie Advanced No Frost si inaltime de 186cm. Este dotata cu doua usi si volumul total de depozitare in cadrul celor doua compartimente este de 324l. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Camera Video Sport Smailo Play

Desi este o camera produsa sub un brand mai putin renumit, calitatea sa este una foarte buna, iar pretul are discount de 49% in cadrul ofertei eMAG Revolutia Preturilor. Camera video este una sport care are functie de WIFI, filmeaza la o rezolutie Full HD 1080P si costa putin peste 200 de lei. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Televizor LED Smart Samsung

Din cadrul categoriei de televizoare disponibile la oferta am selectat unul produs de Samsung, calitatea este astfel asigurata, insa si pretul e unul foarte avantajos, avand reducere mult peste 50%. Televizorul are disponibile toate functiile Smart, poate fi conectat la internet si la toate dispozitivele mobile din locuinta, diagonala ecranului este de 152cm si rezolutia cea mai buna de pe piata: 4K ULTRA HD. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Frigider Gorenje

Frigiderul Gorenje este foarte elegant, are un design inedit si un maner aparte, este dotat cu o singura usa si face parte din clasa energetica A++. Frigiderul are volum de depozitare generos de 260l si inaltimea sa este de 154cm. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Masina de spalat Haier

45% discount pentru aceasta masina de spalat rufe produsa de Haier, in cadrul ofertei eMAG Revolutia Preturilor. Masina are o capacitate de incarcare de 6kg, 1000 RPM si face parte din clasa energetica A++, avand un consum mic de energie electrica. Oferta poate fi consultata in detaliu AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Combina frigorifica AEG

50% reducere reala de la eMAG in cadrul promotiei de exceptie Revolutia Preturilor, pentru aceasta combina frigorifica AEG. Combina e dotata cu doua usi, are un volum de depozitare in cele doua compartimente de 312l, face parte din clasa energetica A++ si are inaltimea de 185cm. In plus, combina e dotata si cu display, touch control, iar exteriorul este din inox antiamprenta foarte usor de intretinut si curatat. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Laptop Asus

Continuam prezentarea ofertelor cu laptopul de la Asus care e si el dotat tot cu un procesor Intel Core i7 de 2.5 Ghz Skylake. Laptopul are display normal de 15.6 inch, 4GB memorie si un spatiu de stocare foarte generos de 1TB. Placa video a acestei configuratii este nVidia GeForce 940MX de 2GB. Pretul cu 13% discount poate fi gasit AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – HP

HP este un brand foarte renumit in producerea de laptopuri de mare calitate, asa cum este si cazul modelului z3c11ea. Laptopul este dotat cu procesorul Intel Core i7 6500U, are memorie de 4GB DDR4 si HDD 500GB. Toate detaliile ofertei le gasesti AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Laptop Acer Aspire

18% are discount si laptopul Acer Aspire care e dotat cu procesor Intel Core i7 cu frecventa de 2.7 Ghz, unul dintre cele mai bune procesoare, construit pe arhitectura Kaby Lake, display cu diagonala de 15.6 inch ce reda imagini la rezolutie Full HD si are memorie de 4GB si spatiu de stocare de 256GB SSD. Placa video este nVidia GeForce GTX 950M de 2GB si sistemul de operare preinstalat acestei configuratii este Linux. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – LED Star Light

Primul televizor pe care vi-l recomandam in cadrul acestui articol din promotia eMAG Revolutia Preturilor este si unul dintre cele mai ieftine dintre cele ce au diagonala de peste 125cm. Acest televizor reda imagini Full HD, are conectivitate HDMI, CI+ si USB port. Toate detaliile si pretul le gasiti AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Televizor LED Wellington

Continuam cu un televizor ce are diagonala de 127cm, reda imagini tot la o calitate Full HD si beneficiaza in cadrul promotiei eMAG Revolutia Preturilor de un discount de 21%. Acest televizor are display de tip LED si oferta completa cu toate detaliile si pretul o puteti consulta AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Vision Touch

Desi este un brand foarte putin cunoscut, acest model de televizor de la Vision Touch are un raport calitate pret imbatabil si este de foarte buna calitate. Televizorul are 127cm diagonala a ecranului si rezolutia sa este Full HD. Oferta completa este AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Smart Tech

Tot in cadrul promotiei eMAG Revolutia Preturilor este disponibila si o alta oferta pentru un televizor cu ecran LED ce poate reda imagini la calitate Full HD, produs de Smart Tech. Televizorul are diagonala de 127cm si pretul beneficiaza de reducere de 24%. Oferta merita consultata AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Orion

Creste procentul de reducere si ajunge la 28% pentru televizorul produs de Orion care are si un ecran mai mare fata de modelele prezentate precedent: 140cm. Rezolutia este full HD si experienta de vizionare una foarte placuta. Pretul televizorului il gasiti AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Televizor Smart Android Philips

Trecem si la primul televizor Smart care are pret foarte bun si poate fi conectat la internet si la toate dispozitivele mobile din casa dumneavoastra. Televizorul foloseste sistemul de operare Android, este produs de Philips si are diagonala de 139cm si rezolutie Full HD. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Philips

Tot de la Philips este si ultimul televizor pe care vi-l recomandam in cadrul acestui articol. Acest model are reducere de 31%, diagonala display-ului este de 139cm, rezolutia sa e cea mai buna de pe piata 4K ULTRA HD si are disponibile toate functiile Smart. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Aspirator cu sac Bosch

Continuam prezentarea ofertelor best deals electrocasnice din cadrul promotiei eMAG Revolutia Preturilor cu o oferta excelenta ce are discount de 43% pentru aspiratorul cu sac de la Bosch. Acest aspirator dezvolta o putere de 700W, rezervorul are 3.5l, e dotat cu tub telescopic din metal, filtru PURE AIR si are culoarea neagra. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Statie de calcat Tefal Easypressing

Statia de calcat Tefal Easypressing are talpa Ultragliss, rezervor de apa de 1 litru si va ajuta sa indepartati cu usurinta cele mai incapatanate cute intr-un timp redus la jumatate. Presiunea aburului este una ridicata si ofera rezultate perfecte intr-un timp scurt. Pretul are reducere de 50% la eMAG Revolutia Preturilor si poate fi gasit AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Mini Blender Philips

Pret excelent pentru mini blenderul de la Philips. Acest blender are putere de 220W, volumul recipientului este de 0.4l si are o singura viteza. Oferta completa cu toate detaliile si pretul redus cu 55% pot fi gasite AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Apple iPhone 7

Va prezentam si modelul cel mai ieftin de Apple iPhone 7, diferenta de pret este facuta de memoria acestuia. Modelul actual are doar 32GB, suficient pentru a stoca o multime de imagini, fotografii, dar si aplicatii. Oferta completa poate fi consultata AICI.

eMAG Revolutia Preturilor - Samsung Galaxy S7 Edge

Unicitatea acestui model de telefon mobil de la Samsung consta in marginile rotunjite care ofera nu doar un design deosebit, dar si accesibilitate la meniul special. In ciuda imaginii futuristice de care da dovada, pretul telefonului este unul foarte avantajos, mai ales dupa reducerea cu 23% a pretului in cadrul promotiei eMAG Revolutia Preturilor. Oferta o puteti consulta si voi AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Telefon Apple iPhone 7 Plus

Cu display-ul ceva mai mare fata de modelele precedente, iPhone 7 Plus are in dotare cea mai noua si mai de calitate tehnologie produsa de Apple. Pretul telefonului este unul destul de costisitor insa beneficiati de o garantie de 24 de luni si o reducere in acest moment in promotie eMAG Revolutia Preturilor. Oferta merita consultata AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – iPhone 5S

Desi este un model vechi, cel mai vechi model care inca se comercializeaza, acest telefon mobil si-a dovedit durabilitatea si calitatea de-a lungul timpului. Tehnologia cu care e dotat face fata cu usurinta cerintelor actuale ale aplicatiilor disponibile, iar pretul este indiscutabil foarte avantajos, beneficiaza si de un discount consistent de 12% de la promotia eMAG Revolutia Preturilor. Oferta o gasiti AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Desktop HP EliteDesk

Tot 32% are reducere si desktopul PC HP EliteDesk 705 G2 MT care are procesor AMD de 3.6 Ghz. Calculatorul are o memorie de 8GB si spatiu de stocare 128GB SSD pentru transfer de date de mare viteza. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Lenovo IdeaCenter 200

Revenim la brandul de mare incredere Lenovo pentru a va prezenta un alt model IdeaCenter 200 care e dotat cu procesor Intel Core Celeron de 1.5 Ghz pe o arhitectura clasica Broadwell, 4GB memorie si 500GB spatiu de stocare. Desktopul costa sub 1.000 de lei si are reducere de 26%, e dotat cu o placa video Intel HD Graphics si aveti doua cadouri speciale de la eMAG la achizitionare. Oferta completa poate fi vazuta AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Desktop Asus

24% reducere si pentru ultimul desktop pe care vi-l recomandam din oferta eMAG in cadrul acestui articol. Este vorba despre un sistem desktop produs de Asus care e dotat cu procesor de ultima generatie de la Intel Core i3 ce are frecventa de 3.7 Skylake. Memoria configuratiei este de 4GB, spatiu de stocare de 1TB si unitate optica. Pretul la reducere poate fi gasit AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Monitor LED Philips

Reducere de 64% in cadrul promotiei eMAG Revolutia Preturilor pentru monitorul de la Philips. Ecranul acestui monitor este de foarte buna calitate, de tip LED, are o diagonala generoasa de 21.5 inch care ofera o experienta de vizionare uimitoare, este de tip WIDE si reda imagini la o rezolutie Full HD. Conectarea si alimentarea se face prin USB2.0. Oferta completa poate fi consultata AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Mini PC Acer M1 601

Desktop mini la o oferta care ne-a atras atentia din cadrul promotiei eMAG Revolutia Preturilor. Modelul Mini PC Acer M1 601 e dotat cu un procesor Intel Celeron j3060 care are o frecventa de 1.6 Ghz, 2GB memorie si un spatiu de stocare de 32GB eMMC. Placa video este Intel HD Graphic si configuratia vine cu sistemul de operare Microsoft Windows 10 preinstalat. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Laptop 2 in 1 HP EliteBook Revolve 810 G3

Asa cum ii spune si numele acestui laptop 2 in 1, se poate transforma in tableta cu usurinta, avand un display Touch Screen si dimensiuni reduse de doar 11.6 inch. Laptopul beneficiaza de o configuratie si un pret foarte avantajoase: procesorul este un Intel Core i5 de 2.3 Ghz pe o arhitectura Broadwell, 8GB memorie si spatiu de stocare generos de 256GB SSD. Placa video este Intel HD Graphics si sistemul de operare cu care vine preinstalat este Microsoft Windows 8.1 Pro. Pretul la reducere in cadrul eMAG Revolutia Preturilor poate fi gasit AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Ceas Smartwatch E-Boda Smart Time 201

Daca sunteti in cautarea unui ceas inteligent care sa va monitorizeze atat activitatea fizica dar sa aiba si functie de camera, agenda telefonica, apelare, alarma, music player si multe altele, acest ceas de la e-Boda este ideal pentru raportul calitate pret extrem de avantajos. Toate detaliile si oferta din cadrul promotiei eMAG Revolutia Preturilor pot fi gasite AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Tableta Samsung Tab A T580

Pret foarte bun si pentru tableta de la Samsung, model Tab A T580. Aceasta tableta are ecranul cu diagonala de 10.1 inch, procesor Octa core foarte puternic de 1.6 Ghz, 2GB RAM si spatiu de stocare pentru fotografii, filmari, aplicatii si muzica de 16GB. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Uscator de rufe Gorenje

Va prezentam o oferta foarte avantajoasa si pentru uscatorul de rufe de la Gorenje care e dotat cu pompa de caldura, are capacitatea de a usca pana la 7kg de rufe deodata si face parte din clasa energetica A+. Pretul redus cu 42% in acest moment poate fi consultat AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Combina frigorifica Sharp

Combina de la Shapr e dotata cu doua usi, functie speciala Advanced NoFrost pentru a nu produce gheata si face parte din clasa energetica A++. Aceasta combina are volum in cele doua compartimente de 324l si inaltimea de 186cm. Oferta completa poate fi gasita AICI.