eMAG Revolutia Preturilor – Top 5 tablete cu reduceri mari

eMAG Revolutia Preturilor – Tabletele au reduceri de pana la 50% in cadrul unei promotii ce dureaza timp de 3 zile.

eMAG Revolutia Preturilor – Lista completa cu tabletele la oferta poate fi consultata AICI.

eMAG Revolutia Preturilor este o promotie ce dureaza timp de 3 zile, iar preturile mai multor categorii de produse sunt mult reduse. AM ales si noi 5 dintre cele mai interesante oferte de tablete pe care le gasiti in acest moment in ofertele celui mai mare retailer online din Romania.

eMAG Revolutia Preturilor – Apple iPad mini 2

Apple iPad Mini 2 este una dintre cele mai ravnite tablete produse de Apple pentru ca ofera calitatea pe care orice iPad o are in dotare, dar si un pret ceva mai avantajos fata de celelalte modele. Tableta are o garantie de 24 de luni si spatiu de stocare de 32GB. Tableta poate fi conectata la internet prin wifi. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Tableta Samsung Tab A T580

10% reducere pentru tableta Samsung Tab A T580, model 2016. Tableta e dotata cu un procesor Octa Core cu frecventa de 1.6 Ghz, 2GB RAM si spatiu de stocare de 16GB. Aceasta tableta are un display cu diagonala de 10.1 inch. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Tableta Asus ZenPad

Trecem la oferte ceva mai accesibile pentru un buget mediu sau chiar redus. Modelul Asus ZenPad 10 are display de 10.1 inch, procesor foarte performant Quad Core cu frecventa de 1.2 Ghz, 2GB RAM, 16GB memorie. Tableta are un pret redus cu 16% si oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Tableta Allview 1001G

Tableta Allview 1001G este produsa chiar in Romania si are un pret excelent, iar stocurile sunt limitate si se epuizeaza repede. Tableta are un pret special in cadrul promotiei de la eMAG, e dotata cu procesor Quad Core de 1.3 Ghz, 1GB RAM si 8GB spatiu de stocare. Tableta poate fi conectatala internet de viteze 3G si display-ul este de 10.1 inch. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Huawei MediaPad M2

Ultima oferta pe care v-o recomandam este pentru o tableta de foarte buna calitate de la Huawei, modelul MediaPad M2. Tableta are display cu diagonala de 10.1 inch, procesor foarte puternic Octa Core ce are o frecventa de 1 Ghz si 3GB RAM memorie. Spatiu de stocare este unul foarte generos de 64GB, iar tableta este un model Premium Edition Luxurious Gold. Pretul special din aceasta promotie poate fi gasit AICI.