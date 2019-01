eMAG – Revolutia Preturilor – Produsele pe care clientii le ignora, dar au reduceri impresionante

eMAG a dat startul in aceasta dimineata promotiei Revolutia Preturilor. Sunt o multime de oferte ce ating pragul de reducere de 60%, insa se epuizeaza rapid.

eMAG – Lista tuturor ofertelor disponibile in aceasta promotie poate fi consutlata accesand URMATORUL LINK.

eMAG a inceput o nebunie de promotie cu care vrea sa rupa gura targului in acest inceput de an. Este prima mare promotie ce atinge asemenea cote in 2019. eMAG are doar 3 zile de reduceri cu pana la 60% pentru o multime de produse importante.

Clientii eMAG tind sa se concentreze pe produsele precum telefoanele mobile, tablete, laptopuri sau televizoare si poate electrocasnice, insa in categoriile mai putin populare se gasesc reduceri chiar si mai bune. Am aruncat o privire printre ofertele eMAG si am fost impresionati de ceea ce am gasit.

eMAG – Lista categoriilor mai putin populare

Am intocmit o lista a categoriilor de produse de la eMAG care sunt mai putin populare in randul clientilor dar care au reduceri cel putin la fel de bune, daca nu cumva chiar mult mai bune in unele cazuri. Iata ce am gasit printre produsele listate de eMAG la Revolutia Preturilor.

1 Ingrijire personala, parfumuri si cosmetice – Promotia de la eMAG vine cu preturi bune de tot pentru epilatoare, aparate de tuns si ras, placi, perii, ondulatoare, uscatoare de par, igiena dentara, articole de sanatate si wellness, parfumuri pentru femei si pentru barbati, produse de ingrijirea parului si hairstyling, ingrijirea tenului si a fetei, machiaj, igiena si ingrijirea corpului, dar si ingrijirea barbatilor. Ofertele le gasiti AICI.

2 Mobila si casa – Aceasta categorie eMAG cu reduceri imense contine produse de tip saltele, perne, pilote, lenjerii de pat, paturi si halate, covoare si decoratiuni, mobilier de casa, mobilier de birou, articole pentru bucatarie, servirea mesei, mese de calcat si uscatoare de rufe, seturi de curatenie, mopuri si galeti, detergenti si produse de intretinere a casei dar si gratare. Vedeti ofertele AICI.

3 Bricolaj, sanitare si petshop – O alta categorie mai putin populara de la eMAG dar cu reduceri impresionante este cea care cuprinde echipamente electrice si scule, unelte, gradinarit, sanitare, iluminat si electrice, best deals pentru petshop, hrana pentru animalele de companie si accesorii petshop. Produsele pot fi vazute AICI.

4 Articole pentru copii, jucarii si carti – Gasiti aici sutece, cosmetice pentru copii, hrana si accesorii pentru hranirea celor mici, scaune auto, carucioare, produse pentru camera copilului, produse de monitorizare si articole de sanatate, seturi de constructii de jucarie, jucarii bebelusi, papusi, masinute si plusuri, jocuri de societate, puzzle, dar si carti si rechizite. Pe toate le gasiti la eMAG AICI.

5 Fashion si Sport – Cea mai tare categorie ignorata de clientii eMAG este cea de fashion si sport care cuprinde mai ales in ianuarie preturi bune de tot la ceasuri, genti, accesorii pentru barbati, imbracaminte si incaltaminte, incaltaminte sport, imbracaminte sport, imbracaminte si incaltaminte pentru copii la preturi bune, trollere, rucsacuri si genti, produse pentru sporturile de iarna, aparate de fitness, produse pentru sporturi de exterior, dar si pentru alte activitati sportive. Pe toate le gasiti AICI.