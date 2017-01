eMAG Revolutia Preturilor pentru telefoanele mobile cele mai puternice. Reduceri de pana la 50%

eMAG Revolutia Preturilor este promotia care aduce in ianuarie preturi cu discounturi de pana la 50%. Telefoanele mobile sunt si ele vizate.

eMAG Revolutia Preturilor – Lista cu toate telefoanele mobile aflate la promotie poate fi consultata AICI.

eMAG Revolutia Preturilor este o promotie ce aduce discounturi de 50% pentru mai multe produse, printre care si multe telefoane mobile. Noi am ales cele mai noi si mai performante telefoane mobile care au reduceri consistente si care ne-au atras atentia printr-un raport calitate/pret de exceptie. Iata care sunt:

eMAG Revolutia Preturilor – Samsung Galaxy S6 Edge

Pret putin peste 2.000 de lei pentru un telefon uimitor de bun si de apreciat. Marele avantaj al acestui telefon mobil este faptul ca, desi nu este varf de gama la Samsung, e dotat cu tehnologie de ultima ora, are marginile rotunjite cu acces facil la meniu si un design unic. Oferta este valabila pentru modelul de telefon cu memorie de 32GB. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Telefon mobil Samsung Galaxy S7

Continuam tot cu un telefon de la Samsung, de aceasta data cel mai nou si mai performant model: Samsung Galaxy S7. Acest telefon are un discount record, cel mai mare discount dintre telefoanele de top din promotia eMAG Revolutia Preturilor. Telefonul e dotat cu 32GB memorie pentru muzica, poze, filmari si aplicatii, si are disponibila si functia 4G. Oferta completa merita consultata AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Telefon Apple iPhone 5S

Telefonul mobil Apple iPhone 5S este un model ceva mai vechi, insa pretul care a devenit atat de avantajos il face in continuare foarte atragator, mai ales pentru ca tehnologia Apple cu care e dotat este inca foarte actuala si de cea mai buna calitate. Apple iPhone 5S este dotat cu 16gb si pretul sau poate fi gasit AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Apple iPhone 7 Plus

Varful de gama de la Apple este iPhone 7 Plus, un telefon mobil de exceptie care beneficiaza si el de un discount in cadrul promotiei eMAG Revolutia Preturilor. Acest telefon mobil are display mai mare fata de toate modelele precedente si este dotat cu o memorie de 32GB. Pretul telefonului cu discount il puteti consulta AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Huawei P8 Lite

Unul dintre cele mai vandute telefoane mobile ce au pret sub 1.000 de lei este acest model Huawei P8 Lite care are capacitate de a administra doua cartele SIM, are o memorie de 16gb si este dotat si cu functia 4G. Ecranul este de tip IPS si are 5inch, imbunatateste aspectul imaginilor si unghiurile de vizibilitate. Telefonul este unul compact si ofera un sentiment premium si unic, design-ul subtire oferind eleganta si echilibru. Pretul la reducere din cadrul promotiei eMAG Revolutia Preturilor poate fi consultat AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Telefon mobil HTC One M9

37% discount in cadrul promotiei eMAG Revolutia Preturilor pentu telefonul mobil de exceptie HTC One M9. Acest telefon este dotat cu un design premium dar si cu software de aceiasi calitate. HTC M9 are finisaj rezistent la zgarieturi astfel ca va rezista o perioada lunga de timp, carcasa fiind integral metalica, in doua nuante. Oferta completa pentru acest telefon mobil si toate detaliile le gasiti AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Allview X3 Soul

Reducere de 35% pentru ultimul model de telefon mobil pe care vi-l prezentam in cadrul acestui articol: Allview X3 Soul. Pe langa faptul ca este foarte ieftin si are o configuratie puternica pentru bugetul in care se incadreaza, acest telefon mobil este produs chiar in Romania. Allview X3 Soul are capacitate de administrare Dual SIM, memorie de 32GB si oferta pentru modelul GOLD poate fi gasita AICI.