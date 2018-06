eMAG Revolutia Preturilor - E probabil cea mai mare promotie din acest an! Uita-te pe oferte

eMAG Revolutia Preturilor - Sunt chiar ultimele momente de promotie deosebita cu discounturi de pana la 50% pentru mai multe produse din oferta celui mai mare retailer online din Romania.

eMAG Revolutia Preturilor – Lista ofertelor poate fi consultata AICI.

eMAG Revolutia preturilor este cea mai agresiva promotie...cu preturile. Ofertele disponibile timp de 3 zile au subtiat foarte tare preturile pentru mai toate categoriile de produse. Mai jos, am facut si noi o selectie a categoriilor de produse peste care merita sa aruncati o privire si cateva recomandari care ne-au atras atentia chiar la prima privire peste oferte.

eMAG Revolutia preturilor – Telefoane mobile, tablete, gadgeturi

Prima categorie de preturi scazute este categoric cea de telefoane mobile, tablete si gadgeturi, dar in special telefoanele mobile sunt cele care atrag atentia, asa ca pe ele ne-am concentrat si noi. Va putem spune ca gasiti cateva telefoane foarte bune cu preturi mult reduse, printre care: Huawei P10 Plus, Apple iPhone 7, LG G6 si chiar Samsung Galaxy S7, dar si modele ceva mai vechi. Pe langa telefoanele mobile, gasiti multe tablete, smartwatch si bratari fitness, smart home, vr, huse, folii de telefoane, acumulatori externi si boxe portabile. Toate pot fi consultate AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Laptopuri, IT, Birotica si papetarie

Al doilea mare punct de interes al acestei promotii este cel al laptoprilor care au reduceri ce depasesc de multe ori 40%. Sunt vizate in special brandurile Acer, Lenovo, Asus, Dell, dar si Allview. Pe langa laptopuri gasiti si o multime de accesorii si periferice pentru acestea, componente pc, faminc, servere si retelistica, software, produse de birotica si papetarie. Consultati ofertele foarte bune AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Televizoare, electronice si aparate foto

Pe locul al treilea de interes dar si de nivel de reduceri se afla televizoarele. Aveti in cadrul televizoarelor doua categorii nedefinite de modele care au preturile scazute. In primul rand televizoarele cu diagonala mica de 50-80cm au discounturi fabuloase si pot fi achizitionate acum cu preturi pe care rar le vedeti, dar si televizoarele smart cu 4K ULTRA HD si diagonala de peste 120cm beneficiaza tot de reduceri mari de pret. Pe langa televizoare gasiti cateva oferte bune de proiectoare, aparate foto DSLR si compacte, casti audio, eBook readere si playere audio. Ofertele pot fi consultate amanuntit AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Electrocasnice

La electrocasnice avem mai multe recomandari de la eMAG sa va facem: in primul rand, aceasta categorie are o subcategorie de Best Deals Electrocasnice in care gasiti chiar cele mai bune oferte care se epuizeaza cel mai rapid. Gasiti atat frigidere, masini de spalat rufe, masini de spalat vase, aragazuri, aparate de aer conditionat dar si espressoare si alte produse. Puteti sa le vedeti pe toate AICI.

Pe langa aceste electrocasnice Best Deals, gasiti multe oferte foarte bune si pentru electrocasnicele mici si cele incorporabile, mixere, blendere, aparate pentru gatit dar si cadouri si produse de supermarket. Consultati ofertele AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Ingrijire personala, parfumuri, cosmetice

In special doamnele si domnisoarele sunt interesate de aceasta categorie, insa se regasesc cateva oferte foarte bune si pentru parfumuri de barbati, articole de sanatate si welness, aparate de tuns. Si aceasta categorie are o sectiune speciale de Best Deals din care va amintim ca sunt oferte cu reduceri ce ajungi chiar si la 66% pentru aparat de ras Remington, Epilator Philip, uscator, periuta electrica de la Oral B, cantar corporabil Star Light si multe altele. Pe toate le gasiti AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Mobila, Casa si Carti

Mobilierul are piese foarte bune in cadrul promotiei eMAG Revolutia Preturilor, chiar daca gama nu este una foarte diversificata. Gasiti cateva seturi de mobilier de gradina, de birou, saltele, perne pilote, lenjerii de paturi, halate si articole pentru bucatarie dar si pentru servirea mesei, mese de calcat si uscatoare de rufe, seturi de curatenie, mopuri, galeti, detergenti si produse de intretinere. Ofertele complete sunt afisate AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Jucarii si articole pentru copii

Pentru cei care sunt parinti de curand si au bebelusi, ofertele astea sunt excelente din cadrul Revolutiei Preturilor de la eMAG. Scutecele si cosmeticele de la eMAG inregistreaza discounturi record, dar si alte articole de hrana si accesorii, articole de sanatate si monitorizare, jucarii de bebelusi, set de constructii, jocuri de societate, papusi, plusuri, masinute si jucarii creative. Oferta o puteti consulta AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Auto Bricolaj si Petshop

Se apropie perioada concediilor la mare si la munte, aveti grija sa fie masinile dotate cu anvelope corespunzatoare, mai ales ca preturile lor au scazut foarte mult la eMAG, in plus si navigatiile GPS si ale electronice pentru auto s-au ieftinit. Intreaga categorie auto, bricolaj si petshop are o multime de oferte pe care le puteti consulta AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Fashion si Sport

Ultima recomandare pe care v-o facem din aceasta promotie este pentru categoria Fashion si Sport. Gasiti o multime de ceasuri elegante de dama, dar si accesorii, biciclete, role si skateboarduri, incaltaminte si imbracaminte sport si casual si o multime de oferte de echipament de alergare, fotbal, baschet, tenis, inot si multe altele. Pe toate le gasiti AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Televizor OLED Smart LG

Brandul LG este renumit pentru calitatea televizoarelor pe care le produce dar si preturile destul de avantajoase in foarte multe cazuri. Acum este cazul unui televizor cu cea mai mare reducere de pret de la eMAG, de 47%. Televizorul are un display OLED cu diagonala de 164cm si rezolutie 4K ULTRA HD. Evident, televizorul poate fi conectat la internet si are toate functiile smart disponibile. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – LED Smart Samsung

47% discount are si televizorul de la Smart care este mult mai accesibil ca pret fata de modelul prezentat anterior. Televizorul LED Smart Samsung are o diagonala de 108cm si costa mult sub 2.000 de lei. Rezolutia la care reda imaginile acest televizor este cea mai buna de pe piata: 4K ULTRA HD. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Televizor curbat Smart Sony Bravia

Sony Bravia este o gama larga de televizoare de foarte buna calitate care au avut mare succes la public. Noi va prezentam si va recomandam acest model care la Revolutia Preturilor de la eMAG are o reducere de 43%. Diagonala acestui televizor este uriasa de 139cm, rezolutie 4K ULTRA HD si un display LED. Televizorul foloseste sistemul de operare Android. Toate detaliile si pretul sunt de gasit LA URMATORUL LINK.

eMAG Revolutia Reducerilor – Televizor VEDETA Philips

L-am numit pe acest televizor de la Philips o adevarata VEDETA a ofertelor de la eMAG pentru ca are un ecran ce impresioneaza: 189cm diagonala a ecranului, toate functiile smart disponibile, utilizeaza sistemul de operare Android si reda imagini impecabile la 4K ULTRA HD. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG Revolutia Reducerilor – Televizor curbat LG

Ultima oferta pe care v-o recomandam are un ecran deosebit, display curbat care reda imagini la rezolutia cea mai buna de pe piata 4K UTLRA HD, display care este usor curbat pentru a da o experienta de vizionare uimitoare. Televizorul OLED are diagonala de 164cm si pretul sau cu 37% reducere poate fi gasit AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Telefon mobil Samsung Galaxy S7 Edge

Una dintre cele mai mari reduceri de pret dintre telefoanele mobile le are poate in mod surprinzator chiar unul dintre cele mai performante telefoane mobile ale momentului. Este vorba despre Samsung Galaxy S7 Edge care beneficiaza de 30% reducere pentru modelul dotat cu 32GB spatiu de stocare. Desigur, acest telefon mobil foloseste si functia 4G pentru transfer de date si internet de mare viteza. Oferta cu reducere o puteti vedea AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Telefon LG G6

21% discount are si telefonul G6 de l Lg. Acest model e dotat cu 32GB spatiu de stocare, functie 4G si display de cea mai inalta calitate Full Vision cu rama subtire, intr-un corp de sticla si metal premium. Experienta de navigare cu acest telefon este una premium datorita imaginilor de calitate si configuratiei puternice. Toate detaliile si pretul sunt AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Apple iPhone 7

Telefonul mobil Apple iPhone 7 aproape ca nu are nevoie de nicio prezentare. Este renumit pentru calitatea tehnologiei folosite, este cel mai nou model din gama celor de la Apple si inregistreaza foarte rar reduceri de pret chiar si la eMAG. Acum puteti achizitiona modelul dotat cu doar 32GB spatiu de stocare la un pret mai mic cu 13%. Oferta si restul detaliilor sunt AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Telefon mobil Allview X3 Soul Plus

Reducere record de pret pentru telefonul mobil Allview X3 SOul Plus care este un telefon foarte puternic si e produs chiar la noi in tara. Telefonul are functie de Dual SIM, memorie de 32GB si functia 4G incorporata. In plus, telefonul are un procesor cu frecventa de 1.8 Ghz, 8 core, ecran full HD de 5.5 inch si o camera principala de 8mp. Pretul sau poate fi gasit AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Telefon Huawei P9 Lite

Ultimul telefon mobil care ne-a atras atentia din oferta eMAG Revolutia Preturilor este Huawei P9, un telefon care poate concura lejer cu toate cele mai noi de pe piata, avand tehnologie de ultima ora, calitate desavarsita si un mare avantaj al pretului care mai beneficiaza si de 26% reducere in acest moment. Telefonul are memorie de 16GB si functie Dual SIM. Toate detaliile pot fi consultate AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Storcator de fructe si legume Gorenje

Nu doar ca beneficiati de un pret redus cu peste 50% in cadrul promotiei eMAG Revolutia Preturilor, insa va schimbati si stilul de viata cu unul mult mai sanatos odata cu achizitia storcatorului de fructe si legume de la Gorenje. Acest storcator este ideal pentru prepararea sucurilor naturale, are o putere de 800W, recipientul pentru suc e de 1l si cel pentru pulpa de 2l. Storcatorul are 2 viteze si un tub de alimentare larg. Toate detaliile si pretul le gasiti AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Espressor automat Krups Latt’espressSilver

Daca aveti pofta de o cafea buna pe care sa o savurati in fiecare dimineata, e momentul sa profitati de reducerea de 45% a espressorului automat Krups. Acest espressor are putere de 1450W, lucreaza sub o presiune de 15bar, are display LCD si functie One Touch Cappuccino. Volumul rezervorului de apa este de 1.7l si are disponibile 6 selectii. Pretul sau poate fi gasit AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Masina de spalat vase Bosch

Masina de spalat vase de la Bosch se regaseste la eMAG in stoc limitat tocmai pentru ca are o reducere de 50% si este foarte cautata. Masina poate spala pana la 9 seturi de vase deodata, are 5 programe diferite de spalare si este o masina SLIM, avand doar 45cm latime. In plus, masina de spalat vase face parte din clasa energetica A+ si are un exterior din inox care poate fi curatat si intretinut cu foarte mare usurinta. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Aspirator fara sac Heinner

50% discount pentru aspiratorul fara sac de la Heinner care are o putere de 1200W. Aspiratorul are capacitate de stocare de 2l de praf in recipientul special care poate fi curatat cu multa usurinta, e dotat cu tub telescopic din metal pentru a putea ajunge chiar si in cele mai indepartate colturi ale incaperii. Aspiratorul e dotat si cu filtrul HEPA. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Fier de calcat Tefal Turbo Pro

Ultima oferta foarte avantajoasa cu discount de 50% pe care am gasit-o si v-o prezentam in acest articol este pentru un fier de calcat Tefal Turbo Pro. Fierul de calcat are putere de 2600W, talpa de foarte buna calitate autoclean Airglide. Oferta poate fi consultata AICI.

Televizor LED Smart Samsung - oferta eMAG de Revoluția Prețurilor

Experienta de vizionare imbogatita Ultra clean view. Televizorul are diagonala de 80 cm, rezolutia Full HD si beneficiaza de o reducere de 40%. Detalii despre aceasta oferta AICI.

Combina frigorifica Arctic

Beneficiaza de o reducere de 47%. Este o combina clasa A+, cu congelator. Mai multe detalii gasiti daca accesati LINKUL URMATOR.

Espressor Heinner - preț special la eMAG

Daca mereu ti-ai dorit un espressor, dar ti s-au parut prea scumpe, cel din imaginea de mai sus beneficiaza de o reducere de 58%. Detalii AICI.

Telefon mobil Samsung Galaxy Note 8

Varianta Dual Sim, cu 64 GB memorie are o reducere considerabila, de asemenea. Vezi oferta AICI.

Masina de spalat vase incorporabila Whirlpool - ofertă eMAG de Revoluția Prețurilor

Revenim la electrocasnicele pentru bucatarie si am selectat o masina de spalat care beneficiaza de o reducere de 35%. Oferta, AICI.

Cuptor electric Concept

Ramanem in zona aceasta si alegem un cuptor cu microunde cu o reducere chiar mai mare, de 40%. Detalii .

Aspirator fara sac Beko

Pentru curatenia casei, am selectat un aspirator care beneficiaza de o super reducere. Are un discount de 50%. Mai multe detalii pe URMATORUL LINK.

Ceas Smartwatch ASUS, în ziua marilor reduceri eMAG

Daca vreti sa iti faci un cadou sau vrei sa faci o surpriza unei persoane dragi, ceasul Smartwatch din imagine are o reducere de 40%. Detalii, AICI.

Telefon mobil Apple iPhone 7

Un alt telefon care se afla pe lista de dorinte a multora este Iphone 7. Si acesta beneficiaza de o reducere mare. Vezi oferta AICI.

Acumulator extern Sony

Si pentru ca in ziua de astazi orice persoana are nevoie de un acumulator extern, am ales un model care beneficiaza de o reducere de 33%. Oferta completa AICI.